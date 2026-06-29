TCL trở thành đối tác của Minions & Quái Vật"

Phát biểu tại buổi công bố sự kiện, đại diện TCL Việt Nam khẳng định: "Chúng tôi tin rằng công nghệ không chỉ là thông số kỹ thuật, mà còn là cầu nối cảm xúc. Sự kết hợp giữa dòng TV thế hệ mới TCL C8L SQD-Mini LED và siêu phẩm hoạt hình 'Minions & Quái Vật' là minh chứng rõ nét cho định hướng 'Lead In Tech, Live In Style - Dẫn Đầu Công Nghệ, Sống Đỉnh Phong Cách' mà TCL luôn theo đuổi. Đây không chỉ là chiếc TV, mà là cánh cửa mở ra thế giới giải trí đầy sắc màu, nâng tầm không gian sống và mang lại trải nghiệm gắn kết chân thực nhất cho mỗi gia đình."

Dòng TV SQD-Mini LED", C8L được xây dựng dựa trên 3 công nghệ cốt lõi đột phá, bao gồm Super Dimming giúp kiểm soát ánh sáng chính xác hơn

Sự hợp tác giữa TCL và bộ phim "Minions & Quái Vật" không chỉ dừng lại ở màn ảnh rộng. Với dòng TV thế hệ mới C8L SQD-Mini LED sở hữu kích thước đa dạng từ 55 đến 98 inch, mà còn mang đến trải nghiệm giải trí chuẩn rạp chiếu ngay tại không gian sống.

Là "Sự lựa chọn tối thượng thế hệ mới của dòng TV SQD-Mini LED", C8L được xây dựng dựa trên 3 công nghệ cốt lõi đột phá, bao gồm Super Dimming giúp kiểm soát ánh sáng chính xác hơn, Super QLED mang lại màu sắc phong phú và chuẩn xác hơn, và Tấm lọc màu siêu sắc nét (Ultra Color Filter Panel) giúp giữ cho màu sắc luôn tinh khiết tuyệt đối. Sự kết hợp của các công nghệ này đã tạo nên 5 lợi ích vượt trội: dải màu rộng cho mọi khung cảnh, khả năng kiểm soát màu sắc chính xác hơn, nhiều vùng làm mờ cục bộ hơn, độ sáng cao hơn và thiết kế mỏng hơn.

Không gian trải nghiệm TCL C8L SQD-Mini LED TV tại sự kiện, nơi công nghệ tiên tiến kết nối cùng những khoảnh khắc giải trí đầy cảm xúc

Đồng thời, C8L còn biểu trưng cho 6 đột phá đỉnh phong của TCL giúp tái định nghĩa trải nghiệm giải trí tại gia cao cấp. Sản phẩm sở hữu khả năng hiển thị trọn vẹn dải màu rộng cho mọi khung cảnh đạt 100% chuẩn BT.2020, giúp tái hiện màu sắc phong phú, tinh khiết và sống động như thật với độ chính xác vượt trội. Khi kết hợp cùng tấm nền thượng hạng WHVA 2.0 Ultra, TV mang lại độ tương phản ấn tượng, góc nhìn siêu rộng và giảm thiểu tối đa hiện tượng phản chiếu ánh sáng, đảm bảo trải nghiệm xem hoàn hảo từ mọi vị trí ngồi.

Được vận hành bởi công nghệ làm mờ chính xác (Precise Dimming Series) tiên phong của TCL với hệ thống làm mờ cục bộ lên đến 4.032 vùng cùng độ sáng cực đỉnh HDR ấn tượng lên tới 6.000 nits, C8L giúp hiển thị sắc đen sâu thẳm hơn, các vùng sáng rực rỡ hơn cùng chi tiết đặc biệt sắc nét, mang mọi bộ phim, trận cầu đỉnh cao và các trận game sống động vào đời thực với độ chân thực đáng kinh ngạc.

Để hoàn thiện trải nghiệm đỉnh cao này, C8L sở hữu thiết kế siêu phẳng không viền Virtually Zero Border và kiểu dáng siêu mỏng (Ultra Slim Design) đặc trưng của TCL, kết hợp hài hòa cùng hệ thống âm thanh cao cấp từ Bang & Olufsen. Sự giao thoa này mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến, thiết kế thẩm mỹ thanh lịch và âm thanh điện ảnh sống động cho mọi ngôi nhà.

Khu vực trưng bày siêu phẩm C8L đón nhận sự quan tâm từ khách xem phim

"Minions & Quái Vật" đánh dấu sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ đỉnh cao và giá trị cảm xúc cốt lõi. Đến từ Illumination, vũ trụ hoạt hình sở hữu doanh thu kỷ lục hơn 5,6 tỷ USD, bom tấn mùa hè Minions & Quái Vật mở ra một chương mới đầy tiếng cười về hành trình chinh phục thế giới của các nhân vật màu vàng mang tính biểu tượng. Tác phẩm quy tụ dàn siêu sao lồng tiếng cùng các nhà làm phim danh giá từng đoạt giải Oscar như Allison Janney, Christoph Waltz, Jeff Bridges và đạo diễn Pierre Coffin. Với chỉ hai suất chiếu đặc biệt đầu tiên trong toàn khu vực Châu Á tại Việt Nam, cơn lốc màu vàng Minions & Quái Vật đã cho thấy sức hút của mình khi dẫn đầu phòng vé trong cả hai ngày liên tiếp.

Nếu siêu phẩm điện ảnh mang lại tiếng cười sảng khoái cho mọi lứa tuổi, thì công nghệ hiển thị tiên phong từ TCL chính là công cụ lưu giữ và nâng tầm những khoảnh khắc gắn kết quý giá đó. Cú bắt tay chiến lược này chứng minh cho tầm nhìn chung của cả hai thương hiệu, đó là sự kết hợp thiết bị nghe nhìn tiên tiến và nội dung giải trí đẳng cấp nhằm làm phong phú thêm đời sống tinh thần của khán giả Việt.

Một mùa hè bùng nổ cùng TCL x CGV

Tại đây, khách tham quan vừa được chiêm ngưỡng thế giới hoạt hình rực rỡ sắc màu sống động như thật qua tuyệt tác TCL C8L SQD-Mini LED TV với kích thước khổng lồ lên đến 98 inch, vừa được tham gia nhiều minigame hấp dẫn để nhận về những phần quà độc quyền từ thương hiệu.

Bộ phim "Minions & Quái Vật" chính thức khởi chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc từ ngày 01/07/2026 với đủ các định dạng đặc biệt, và có cả hai bản phụ đề & lồng tiếng cho mọi độ tuổi. Hãy cùng TCL bước vào hành trình điện ảnh đầy sắc màu và tận hưởng những giây phút giải trí bùng nổ.