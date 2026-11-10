Tiếp tục hành trình trách nhiệm xã hội, Panasonic trồng và trao tặng 5.000 cây ngập mặn

Hơn 80 nhân viên Panasonic trên toàn quốc đã tham gia chương trình trồng rừng ngập mặn tại Long Thành

Bên cạnh đó, Panasonic cũng mang đến nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng địa phương như trao tặng quạt trần, bóng đèn và cây vườn trường cho trường học địa phương, tổ chức lớp học STEM cho các em học sinh hay tập huấn về sinh kế bền vững cho người dân.

Hành trình năm nay ghi nhận sự đồng hành của hơn 150 người tham gia, gồm lãnh đạo cấp cao, nhân viên, đối tác khách hàng cùng các bạn trẻ yêu môi trường.

Hơn 5.000 cây ngập mặn đã được trồng tại rừng phòng hộ Long Thành (Đồng Nai)

Với sự tư vấn chuyên môn từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 5.000 cây bần trắng được lựa chọn nhờ khả năng chịu mặn vượt trội và hấp thụ, lưu trữ khí CO 2 cao. Loài cây tiên phong này đóng vai trò then chốt trong việc ổn định nền bùn, giữ phù sa, chống xói lở bờ ong bờ biển và chắn ong bảo vệ đê điều. Đồng thời, rừng bần phát triển sẽ tạo bãi sinh sản, trú ẩn cho thủy hải sản, mở ra nguồn sinh kế lâu dài cho người dân địa phương.

Trong hơn một thập kỷ qua, Panasonic đã triển khai chương trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh”, và tiếp tục mở rộng tác động thông qua chương trình “Sống khỏe - Góp xanh cùng Panasonic”. Nhờ sự ủng hộ tích cực của khách hàng và đối tác, chương trình đã đạt kỷ lục “Đơn vị phát động và thực hiện thành công trồng 1 triệu cây xanh trong thời gian ngắn nhất” chỉ trong vòng ba năm.

Ông Taka Fujino, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam trao tặng hơn 5.000 cây bần trắng cho BQL rừng phòng hộ Long Thành

Chia sẻ về chương trình, ông Taka Fujino, Tổng giám đốc Panasonic Việt Nam cho biết: “Panasonic cam kết đóng góp cho sự khỏe mạnh của người dân và phát triển bền vững của Việt Nam, trong đó bảo vệ môi trường là một trong những trụ cột trọng tâm. Điểm đặc biệt của năm nay nằm ở sự kết hợp của ba sáng kiến ​​từ Panasonic hướng tới một mục tiêu chung: hợp sức vì môi trường và một tương lai bền vững hơn. Bên cạnh hai chương trình trồng cây trọng điểm, năm nay chúng tôi còn có sự đồng hành từ Tập đoàn Panasonic (Panasonic Holdings Corporation) với đóng góp 1.000 cây xanh thông qua sáng kiến ​​“Hành động toàn cầu” (World Action) của các nhân viên Panasonic trên khắp thế giới. Tôi tin rằng, cùng nhau, chúng ta đang biến tầm nhìn “Panasonic GREEN IMPACT” thành những hành động tập thể, tạo ra tác động lớn hơn nữa cho Việt Nam và các thế hệ tương lai.”

Chương trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh” tiếp tục trao cơ hội cho mỗi nhân viên của nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam trở thành “đại sứ bền vững”

Năm nay, chương trình “Panasonic vì một Việt Nam xanh” tiếp tục trao cơ hội cho mỗi nhân viên của nhóm các công ty Panasonic tại Việt Nam trở thành “đại sứ bền vững”, trực tiếp đóng góp và lan tỏa giá trị bền vững cho cộng đồng địa phương. Cụ thể chương trình đã trao tặng: 10 quạt trần và 100 bóng đèn và cây xanh vườn trường cho Trường THCS Phước An; thực hiện lớp học STEM và Môi trường dành cho hơn 200 học sinh lớp 7; tìm hiểu thêm về chủ đề Năng lượng bền vững, kết hợp trải nghiệm tương tác đầy thú vị…

Nhân viên Panasonic thực hiện các lớp học STEM và Môi trường cho học sinh THCS Phước An

Ngoài ra, hội thảo về "Sinh kế bền vững" cũng đã hỗ trợ người dân địa phương khai thác tiềm năng thiên nhiên đi đôi với bảo tồn sinh thái ngập mặn, tạo sinh kế lâu dài. Hay chương trình thu gom pin cũ đổi pin sinh thái Panasonic góp phần giảm thiểu ô nhiễm kim loại nặng và hình thành thói quen tiêu ung xanh cho cộng đồng.

Trao tặng quạt trần và bóng đèn cho Trường THCS Phước An

Đánh dấu năm thứ hai liên tiếp, Panasonic mời gọi khách hàng, đối tác và đặc biệt là các bạn trẻ Gen Z cùng tham gia một hoạt động trồng rừng. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “Sống khỏe - Góp xanh cùng Panasonic”, nhằm tiếp tục lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng và lối sống xanh khỏe mạnh tới cộng đồng.

Tham gia chương trình ý nghĩa này, bạn Ngô Hoàng Khả Nhi chia sẻ: “Em tin rằng hành trình của Sống Khỏe Góp Xanh không chỉ dừng lại ở việc 1 triệu cây xanh được vun trồng, mà đó còn là hành trình lan tỏa hàng triệu tác động trên khắp bản đồ Việt Nam”.