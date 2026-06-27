YADEA ra mắt xe mới Omee

Chi tiết về YADEA Omee, đây là mẫu xe điện hai bánh được định vị là chiếc xe đầu đời dành riêng cho đối tượng học sinh (đặc biệt là nữ sinh), vì thế YADEA Omee sở hữu thiết kế Retro thời trang kết hợp vóc dáng nhỏ gọn với chiều cao yên chỉ 760 mm.

Dù hướng đến các bạn học sinh sinh viên nhưng YADEA Omee vẫn sở hữu hàm lượng công nghệ đáng gờm với nền tảng tương tác AiGO Max (màn hình TFT 4,3 inch kết nối Bluetooth, định vị dẫn đường) và hệ thống hỗ trợ lái thông minh iControl (chống trượt TCS, khởi hành ngang dốc HHC).

YADEA Omee là mẫu xe điện hai bánh được định vị là chiếc xe đầu đời dành riêng cho đối tượng học sinh (đặc biệt là nữ sinh)

Ngoài ra, xe cũng được trang bị động cơ hub TTFAR (công suất tối đa 1.350W) và pin Lithium 48V30Ah, cho phép di chuyển quãng đường 89 km/lần sạc.

YADEA Omee được bán ra với 3 phiên bản, bao gồm Omee, Omee H, Omee P với giá bán dao động từ 15,99 đến 21,99 triệu đồng.

YADEA đã bắt tay cùng siêu ứng dụng Be Group trong vai trò đối tác chiến lược.

Chiến lược "kiềng ba chân" thúc đẩy giao thông xanh

Có thể nói, việc YADEA ra mắt Omee mới chỉ là phần mục tiêu của hãng khi YADEA hướng đến một hệ sinh thái dịch chuyển xanh. Theo đó, YADEA đã bắt tay cùng siêu ứng dụng Be Group trong vai trò đối tác chiến lược. Hai bên sẽ cùng nhau nghiên cứu, phát triển các dòng xe điện chuyên dụng tối ưu cho tài xế công nghệ. Đồng thời, YADEA cũng ra mắt gói hỗ trợ độc quyền lên tới 5 triệu đồng để khuyến khích tài xế BE chuyển đổi phương tiện. Bước đi này giúp YADEA ngay lập tức tiếp cận và "xanh hóa" tệp khách hàng có tần suất di chuyển thương mại lớn nhất thị trường đô thị.

Chương trình "Đổi xe xăng lấy xe điện"

Trước đó, YADEA cũng đã chính thức ra mắt chương trình "Đổi xe xăng lấy xe điện". Theo đó, chương trình sẽ được triển khai tại Hà Nội và TP.HCM đến hết 31/07/2026, qua đó cho phép người dùng đổi xe cũ bất kỳ (xăng hoặc điện) sang xe máy điện YADEA mới với mức ưu đãi lên đến 10% giá trị xe, đi kèm chính sách trả góp 0%.

Xin mượn lời chia sẻ của ông Liu Jia – Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam để thấy mục tiêu mà YADEA muốn hướng tới trong tương lai không xa: "Tương lai của giao thông xanh sẽ được quyết định bởi khả năng kết nối toàn bộ hệ sinh thái để tạo ra những thay đổi thực sự."