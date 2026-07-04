Kinh tế số

Tài sản trú ẩn an toàn vì sao không còn hiệu quả?

Thế Kiên

Thế Kiên

07:40 | 04/07/2026
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Trong nhiều thập kỷ, trái phiếu Kho bạc Mỹ, vàng và đồng yên Nhật luôn được xem là nơi trú ẩn mỗi khi thị trường tài chính biến động. Tuy nhiên, năm 2026 đang chứng kiến một thực tế khác khi cả ba tài sản này đều phản ứng trái ngược với quy luật quen thuộc. Lạm phát, nợ công, chính sách tiền tệ và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi cách dòng tiền toàn cầu tìm kiếm sự an toàn.
Bitcoin đạt mốc kỷ lục mới trên 111.000 USD Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi vai trò trú ẩn an toàn trở lại Giá vàng, bạc lập đỉnh lịch sử khi nhà đầu tư toàn cầu quay lại tài sản trú ẩn
Tài sản trú ẩn an toàn vì sao không còn hiệu quả
Giá vàng tăng vào thứ Năm 2/7, khi cuộc xung đột ở Trung Đông leo thang khiến các nhà đầu tư đổ xô vào tài sản trú ẩn an toàn này, trong khi đồng đô la yếu hơn cũng hỗ trợ giá cả. (Ảnh: Damian Lemanski/Bloomberg via Getty Images)

Tài sản trú ẩn an toàn đang mất dần công thức chiến thắng

Tài sản trú ẩn an toàn từng là lựa chọn gần như mặc định của giới đầu tư mỗi khi bất ổn địa chính trị hoặc khủng hoảng tài chính xuất hiện. Tuy nhiên, những diễn biến trong năm 2026 cho thấy quy luật này đang thay đổi nhanh chóng.

Chiến sự tại Trung Đông, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu và những bất ổn kinh tế toàn cầu không khiến dòng tiền đổ mạnh vào trái phiếu Kho bạc Mỹ, vàng hay đồng yên Nhật như các chu kỳ trước. Thay vào đó, nhà đầu tư vẫn tiếp tục ưu tiên cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo.

Theo các chuyên gia được CNBC dẫn lời, đây không phải là một đợt "né rủi ro" thông thường mà là giai đoạn thị trường chịu tác động đồng thời từ lạm phát, lãi suất thực cao, áp lực nợ công và kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp công nghệ.

Frederic Neumann, Kinh tế trưởng khu vực châu Á của HSBC, nhận định điều kiện tài chính toàn cầu vẫn khá thuận lợi, trong khi tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư chưa suy giảm đáng kể. Điều đó giúp thị trường chứng khoán Mỹ cùng nhiều thị trường châu Á tiếp tục duy trì quanh các mức cao lịch sử nhờ nhóm cổ phiếu AI.

Các doanh nghiệp như Nvidia, Intel, Samsung Electronics, SK Hynix hay TSMC tiếp tục thu hút dòng vốn khi lợi nhuận kỳ vọng tăng nhanh hơn nhiều nhóm ngành khác.

Lạm phát khiến trái phiếu mất sức hút

Thông thường, trái phiếu Chính phủ Mỹ là nơi dòng tiền tìm đến trong thời kỳ bất ổn. Tuy nhiên lần này, lợi suất trái phiếu lại tăng thay vì giảm.

Henning Potstada, Giám đốc toàn cầu phụ trách đầu tư đa tài sản của DWS, cho rằng thị trường đang tập trung nhiều hơn vào nguy cơ lạm phát thay vì rủi ro suy thoái.

Nếu giá dầu tăng mạnh do căng thẳng địa chính trị, lạm phát sẽ gia tăng, khiến các khoản lãi cố định từ trái phiếu trở nên kém hấp dẫn hơn. Nhà đầu tư vì thế yêu cầu mức lợi suất cao hơn để bù đắp rủi ro mất giá của đồng tiền.

Bên cạnh đó, quy mô nợ công của Mỹ tiếp tục là yếu tố khiến nhiều nhà đầu tư theo dõi sát. Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), thâm hụt ngân sách liên bang năm tài khóa 2026 dự kiến khoảng 1.900 tỷ USD, tương đương 5,8% GDP.

Dù thị trường vẫn đánh giá trái phiếu Kho bạc Mỹ là tài sản có mức độ an toàn rất cao, áp lực tài khóa khiến khả năng tăng giá của loại tài sản này không còn mạnh như các chu kỳ khủng hoảng trước.

Vàng và đồng yên cũng không còn phản ứng theo lối cũ

Diễn biến của vàng cũng khiến nhiều chuyên gia bất ngờ.

Billy Leung, chiến lược gia đầu tư tại Global X ETFs, cho rằng vàng hiện không còn là tài sản trú ẩn thuần túy. Giá kim loại quý chịu tác động mạnh từ đồng USD và lợi suất thực của Mỹ, hai yếu tố thường có ảnh hưởng lớn hơn những biến động địa chính trị trong ngắn hạn.

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Theo DWS, một phần biến động hiện nay còn đến từ dòng tiền đầu cơ và nhà đầu tư cá nhân sau giai đoạn vàng tăng mạnh năm trước. Những dòng vốn giao dịch ngắn hạn khiến giá vàng dao động mạnh hơn thay vì phản ánh nhu cầu phòng vệ truyền thống.

Trong khi đó, đồng yên Nhật cũng đánh mất vai trò "hầm trú ẩn" quen thuộc.

Dù Ngân hàng Nhật Bản đã nâng lãi suất lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, đồng yên vẫn suy yếu quanh ngưỡng 162 JPY đổi 1 USD. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tỷ lệ nợ công trên GDP của Nhật Bản đã lên tới hơn 204% trong năm 2026, cao nhất thế giới.

Các chuyên gia cho rằng sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Nhật Bản và Mỹ cùng khoảng cách lợi suất trái phiếu vẫn khiến đồng yên chịu áp lực giảm giá, làm suy yếu vai trò trú ẩn vốn duy trì suốt nhiều thập kỷ.

Chiến lược phòng thủ của nhà đầu tư đang thay đổi

Diễn biến của năm 2026 cho thấy các tài sản phòng thủ không biến mất mà đang phản ứng nhiều hơn với các yếu tố kinh tế vĩ mô riêng thay vì cùng tăng giá mỗi khi thị trường xuất hiện biến động.

Điều này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách phân bổ tài sản của giới đầu tư toàn cầu. Thay vì phụ thuộc vào một loại tài sản trú ẩn duy nhất, nhiều quỹ đầu tư đang kết hợp cổ phiếu tăng trưởng, vàng, trái phiếu và các tài sản thay thế để giảm rủi ro danh mục.

Xu hướng này cho thấy việc xây dựng danh mục đầu tư trong giai đoạn hiện nay sẽ đòi hỏi cách tiếp cận linh hoạt hơn, khi lạm phát, chính sách tiền tệ và cuộc đua AI đang có ảnh hưởng lớn không kém các yếu tố địa chính trị truyền thống.

Ba nguyên nhân khiến tài sản trú ẩn hoạt động khác trước

Lạm phát và lợi suất thực cao làm giảm sức hấp dẫn của trái phiếu và vàng.

Nợ công tại Mỹ và Nhật Bản khiến nhà đầu tư thận trọng hơn với các tài sản truyền thống.

Dòng tiền toàn cầu tiếp tục ưu tiên cổ phiếu AI nhờ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận cao.
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 ▲40K 15,030 ▲40K
Trang sức 99.99 14,340 ▲40K 15,040 ▲40K
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
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AUD 17714 17987 18563
CAD 17986 18261 18878
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Cập nhật: 04/07/2026 22:00
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