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Chứng khoán tuần 29/6-3/7: VN-Index giảm gần 10 điểm, khối ngoại bán ròng 2.800 tỷ

Đình Tưởng

Đình Tưởng

07:05 | 04/07/2026
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Thị trường chứng khoán tuần 29/6-3/7 khép lại với VN-Index giảm gần 10 điểm về 1.862,08 điểm. Thanh khoản duy trì ở mức thấp trong khi khối ngoại bán ròng khoảng 2.800 tỷ đồng.
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Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua tuần đầu tháng 7 trong trạng thái giằng co và chưa hình thành xu hướng rõ ràng. Chỉ số VN-Index đóng cửa tuần tại 1.862,08 điểm, giảm 9,83 điểm, tương ứng 0,53% so với tuần trước. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 10,26 điểm, tương ứng 3,23%, lùi về 307,57 điểm.

Sau nhịp điều chỉnh về quanh ngưỡng 1.850 điểm vào đầu tuần, chỉ số nhanh chóng hồi phục nhờ lực đỡ từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản duy trì ở mức thấp trong khi dòng tiền mang tính chọn lọc khiến các nhịp tăng thiếu lan tỏa và sớm bị áp lực chốt lời thu hẹp.

Thanh khoản khớp lệnh nhiều phiên nằm dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất. Khối ngoại tiếp tục là điểm trừ khi bán ròng khoảng 2.800 tỷ đồng trên cả hai sàn. Riêng sàn HOSE ghi nhận giá trị bán ròng gần 2.900 tỷ đồng, trong khi HNX được mua ròng nhẹ 33 tỷ đồng.

Ở phiên cuối tuần, GAS, LPB và BID là ba mã tác động tiêu cực nhất, lấy đi tổng cộng 2,14 điểm của VN-Index. Chiều nâng đỡ đến từ HVN và VHM với đóng góp hơn 2 điểm, giúp chỉ số thu hẹp mức giảm.

Xét cả tuần, sắc đỏ chiếm ưu thế ở phần lớn nhóm ngành khi thị trường thiếu thông tin hỗ trợ đủ mạnh. Tâm lý nhà đầu tư nghiêng về thận trọng trước thời điểm doanh nghiệp bắt đầu công bố kết quả kinh doanh quý II, khiến dòng tiền chủ yếu vận động thăm dò thay vì giải ngân quyết liệt.

Bảng điện tử chứng khoán ngày 3/7 với VN-Index giảm điểm
Bảng điện tử chứng khoán ngày 3/7 với VN-Index giảm điểm

Tài chính ngân hàng chịu áp lực, cổ phiếu chứng khoán bật sáng

Nhóm tài chính ngân hàng giao dịch kém tích cực và trở thành lực cản chính của thị trường trong tuần. BID đóng cửa ở 42.250 đồng, giảm 0,71%, còn LPB lùi 2,11% về 51.000 đồng. Dòng tiền thận trọng khiến nhiều mã ngân hàng chưa thể bứt phá dù mặt bằng vĩ mô vẫn hỗ trợ.

Trước đó, cổ phiếu ngân hàng có tháng 6 giao dịch tương đối tích cực nhờ trợ lực từ Thông tư 25 và các yếu tố vĩ mô thuận lợi. Diễn biến tuần qua cho thấy nhóm bước vào giai đoạn tích lũy, chờ kết quả kinh doanh quý II để xác lập xu hướng mới.

Điểm sáng lớn nhất thuộc về nhóm chứng khoán. VDS của Chứng khoán Rồng Việt tăng 14,8% cả tuần với ba phiên đi lên liên tiếp và vượt lên trên các đường trung bình 50 phiên và 100 phiên. Riêng phiên cuối tuần, VDS tăng 6,71% lên 15.900 đồng, dẫn dắt tâm lý dòng tiền đầu cơ.

Nhóm dịch vụ tài chính và thị trường vốn tiếp tục hưởng lợi từ kỳ vọng nâng hạng thị trường và mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Đây là nhóm có độ nhạy cao với thanh khoản và thường phản ứng sớm khi dòng tiền quay lại thị trường.

Bất động sản, bán lẻ và logistics phân hóa mạnh

Chứng khoán tuần 29/6-3/7: VN-Index giảm gần 10 điểm, khối ngoại bán ròng 2.800 tỷ
Nguồn Vietstock

Nhóm bất động sản là điểm tựa hiếm hoi giữ được sắc xanh nhẹ, song động lực gần như chỉ đến từ VHM khi mã tăng 0,8% lên 151.600 đồng. Phần lớn cổ phiếu còn lại dừng ở tham chiếu hoặc giảm giá, gồm DXG lùi 1,62% về 12.150 đồng, IDC giảm 2,16% về 40.700 đồng, NLG mất 1,9%, KDH giảm 1,62% và PDR giảm 1,36%. PTL trở thành mã giảm mạnh nhất tuần với mức lùi 14,29%.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất thị trường với mức lùi 1,42%. Tâm điểm là PNJ khi giảm sàn 6,97% về 58.700 đồng sau thông tin lãnh đạo công ty giám định P-Lab liên quan tới một đường dây kim cương lậu. Cùng chiều điều chỉnh, MWG giảm 1% về 78.900 đồng, FRT mất 1,31% còn 120.400 đồng, PET giảm 2,88% và VPL lùi 1,38%.

Ở nhóm logistics và vận tải, diễn biến phân hóa rõ nét. HVN của Vietnam Airlines bứt phá 6,53% lên 25.300 đồng, trở thành một trong những mã nâng đỡ chỉ số. Ngược lại, nhóm vận tải dầu khí chịu áp lực khi PVT giảm 2,22% về 19.800 đồng và PVP mất 2,49%, phản ánh sức ép chung từ nhóm năng lượng.

Nhóm năng lượng và tiện ích cùng điều chỉnh hơn 1%. GAS giảm 2,59% về 75.300 đồng, REE mất 1,71% về 48.800 đồng, HDG lùi 3,38%, trong khi PLX giảm 1,75% và PVS mất 1,04%. Sức ép lan rộng cho thấy dòng tiền phòng thủ chưa tìm được điểm tựa ổn định.

Tỷ giá hạ nhiệt, kỳ vọng nâng hạng và chuyển đổi số dẫn dắt trung hạn

Diễn biến vĩ mô toàn cầu tạo lực đỡ cho tâm lý thị trường. Chỉ số USD-Index lùi sâu về 100,49 điểm và mất mốc 101 điểm, so với 101,13 điểm cuối tuần trước. Nguyên nhân tới từ báo cáo việc làm Mỹ yếu hơn dự báo, với 57.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 6 và số liệu tháng 5 điều chỉnh giảm còn 129.000.

Đồng USD suy yếu giúp giảm áp lực lên tỷ giá trong nước và dòng vốn ngoại. Ngày 3/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.203 đồng một USD, tăng 8 đồng so với cuối tuần trước. Trên thị trường tự do, giá USD hạ nhiệt về quanh 26.620-26.650 đồng, giảm 100 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Đồng bạc xanh suy yếu cũng tạo hiệu ứng lan tỏa sang thị trường hàng hóa. Giá vàng thế giới đi lên nhờ hưởng lợi từ USD mất giá và kỳ vọng nới lỏng chính sách của Fed, trong khi dầu thô WTI giao dịch quanh 68,6 USD một thùng khi đà tăng bị kìm hãm bởi lo ngại nhu cầu tiêu thụ suy giảm.

Nhóm công nghệ thông tin có phiên khởi sắc ở đầu tuần 1/7 khi dòng tiền tìm tới các mã đầu ngành, phản ánh sức hút của chủ đề số hóa và bán dẫn. Tuy vậy, đà lan tỏa chưa đủ mạnh để giữ nhịp cho cả tuần, khi phần lớn dòng tiền vẫn ưu tiên trạng thái phòng thủ.

Kỳ vọng nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi tiếp tục là câu chuyện trung và dài hạn thu hút dòng vốn chất lượng cao. Cùng với đó, tiến trình chuyển đổi số của ngành chứng khoán được thúc đẩy khi hai thay đổi thuế thu nhập cá nhân với giao dịch chứng khoán và mức thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số có hiệu lực từ ngày 1/7.

Về triển vọng, MBS Research dự báo lợi nhuận quý II của toàn thị trường tăng khoảng 15%, song mức tăng không trải đều giữa các nhóm ngành. Chỉ số sản xuất công nghiệp sáu tháng đầu năm 2026 tăng 10,8%, mức cao nhất trong bảy năm, củng cố nền tảng cho giai đoạn nửa cuối năm. Thị trường bước sang tuần mới trong trạng thái chờ động lực rõ ràng hơn từ mùa công bố kết quả kinh doanh.

Chứng khoán tuần VN-Index tuần qua khối ngoại bán ròng Cổ phiếu ngân hàng cổ phiếu chứng khoán PNJ giảm sàn tỷ giá USD

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,790 ▲40K 15,140 ▲40K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,330 ▲40K 15,030 ▲40K
Trang sức 99.99 14,340 ▲40K 15,040 ▲40K
Cập nhật: 04/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
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