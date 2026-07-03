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Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Đình Tưởng

Đình Tưởng

22:48 | 03/07/2026
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Thị trường chứng khoán ngày 3/7 khép lại trong sắc đỏ khi VN-Index giảm 4,27 điểm về 1.862,08 điểm. Cú giảm sàn của PNJ cùng lực bán ròng của khối ngoại chi phối tâm lý nhà đầu tư.
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Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 3/7 trải qua một phiên giằng co và kết thúc trong sắc đỏ. Chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.862,08 điểm, giảm 4,27 điểm, tương ứng 0,23%. Chỉ số đại diện sàn HoSE lùi về dưới mốc 1.865 điểm sau khi có thời điểm tăng gần 7 điểm trong buổi sáng.

Trái ngược với HoSE, chỉ số HNX-Index đảo chiều tăng 0,84 điểm, tương ứng 0,27%, lên 307,57 điểm nhờ đà khởi sắc của nhóm chứng khoán. Sự phân hóa giữa hai sàn phản ánh dòng tiền vẫn thận trọng và thiếu đồng thuận trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang tới gần.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 411 mã giảm và 304 mã tăng trên HoSE. Riêng rổ VN30 ghi nhận 20 mã giảm, 6 mã tăng và 4 mã đứng tham chiếu, cho thấy áp lực điều chỉnh tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Thanh khoản hạ nhiệt so với phiên liền trước khi khối lượng khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 538 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 13.900 tỷ đồng. Sàn HNX đạt hơn 87 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 1.500 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, VN-Index giảm gần 10 điểm sau hai tuần cải thiện liên tiếp.

Bảng điện tử chứng khoán ngày 3/7 với VN-Index giảm điểm
Bảng điện tử chứng khoán ngày 3/7 với VN-Index giảm điểm

Ngân hàng và bất động sản phân hóa, nhóm chứng khoán giữ sắc xanh

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chịu áp lực bán và trở thành lực cản chính của chỉ số. Dòng tiền vẫn rút khỏi nhiều mã trụ, khiến sắc đỏ lan rộng trong nhóm vốn hóa lớn. Ở chiều ngược lại, NVB đi ngược xu hướng khi tăng 3,18%, trở thành điểm sáng hiếm hoi của nhóm.

Nhóm chứng khoán đóng vai trò điểm tựa tâm lý trong phiên. Trên sàn HNX, MBS tăng 4,88% và SHS tăng 2,66%, dẫn dắt đà đi lên và góp phần giúp HNX-Index giữ sắc xanh. VIF cũng tăng 2,5%, nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất tới chỉ số sàn Hà Nội.

Nhóm bất động sản phân hóa mạnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. Chỉ số ngành dừng ở 152,30 điểm, gần như đi ngang so với tham chiếu. Điểm tựa lớn nhất là VHM của Vinhomes khi tăng 0,8% lên 151.600 đồng một cổ phiếu, giữ vị trí vốn hóa lớn nhất thị trường. Hai mã cùng họ là VIC và VRE đóng cửa tại tham chiếu.

Trái với bộ ba dẫn dắt, phần lớn cổ phiếu bất động sản còn lại giảm giá. BCM mất 2,48%, IDC giảm 2,16%, CEO lùi 2,04%, NLG giảm 1,9%. Hai mã DXG và KDH cùng mất 1,62%, trong khi DIG giảm 1,61%, SZC giảm 1,55%, PDR giảm 1,36% và NVL giảm 1,2%. Một số mã điều chỉnh nhẹ hơn như KBC, HDC, VPI và SIP.

Kết phiên, nhóm bất động sản ghi nhận 3 mã tăng trần, 19 mã tăng giá và 54 mã giảm giá. Giá trị giao dịch tập trung nhiều nhất ở nhóm cổ phiếu giảm, cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu sau nhịp hồi phục trước đó.

Bán lẻ chịu cú sốc từ PNJ, khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ đồng

Tâm điểm phiên 3/7 thuộc về PNJ khi cổ phiếu giảm kịch biên độ 6,97% xuống 58.700 đồng một cổ phiếu, trắng bên mua và dư bán giá sàn hơn 12 triệu đơn vị khi kết phiên. Thị giá lùi về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Áp lực bán mạnh xuất hiện sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và khởi tố 22 bị can, trong đó có lãnh đạo PNJ Lab. Diễn biến liên quan tới doanh nghiệp tạo tâm lý dè dặt trong ngắn hạn và lan sang toàn nhóm bán lẻ.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất thị trường với mức lùi khoảng 1,42%. Ngoài PNJ, MWG giảm 1%, FRT giảm 1,31% và VPL giảm 1,38%. Diễn biến cho thấy dòng tiền rời nhóm tiêu dùng để tìm cơ hội ở các ngành khác. Tín hiệu tích cực về mặt kinh doanh đến từ việc thương hiệu bán lẻ Uniqlo khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng trong ngày 3/7, phản ánh sức hút của thị trường tiêu dùng nội địa.

Khối ngoại quay lại bán ròng khoảng 805 tỷ đồng trên toàn thị trường, đánh dấu phiên bán ròng thứ tư trong tuần. Điểm tích cực là không mã nào bị bán ròng vượt 100 tỷ đồng, cho thấy áp lực rút vốn dàn trải và chưa dồn vào một cổ phiếu cụ thể. Dòng vốn ngoại tiếp tục ưu tiên gom ròng ở các doanh nghiệp đầu ngành.

Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Vĩ mô hỗ trợ, góc nhìn chuyển đổi số và mục tiêu nâng hạng thị trường

Bức tranh vĩ mô vẫn giữ nhiều điểm sáng. Chỉ số sản xuất công nghiệp sáu tháng đầu năm 2026 tăng 10,8%, mức cao nhất trong bảy năm. Tại Mỹ, báo cáo việc làm tháng 6 kém tích cực hơn dự báo, với 57.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp 4,2%, giúp củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang chưa vội thắt chặt chính sách tiền tệ.

Từ ngày 1/7, hai thay đổi về thuế thu nhập cá nhân với giao dịch chứng khoán chính thức có hiệu lực, cùng mức thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số. Nhà đầu tư đang theo dõi sát tác động tới chi phí và tần suất giao dịch trong ngắn hạn. Đây là một phần trong tiến trình số hóa và hoàn thiện hạ tầng cho thị trường vốn.

Ở mảng công nghệ, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu giữ nguyên mức phạt 4,1 tỷ euro với Google liên quan tới hệ điều hành Android, cho thấy lập trường cứng rắn của châu Âu với các tập đoàn công nghệ lớn trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Cùng lúc, Việt Nam tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn.

Kỳ vọng nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi vẫn là câu chuyện trung và dài hạn có sức hút với dòng vốn ngoại chất lượng cao. Thanh khoản bình quân từ đầu năm 2026 duy trì quanh 26.000 tỷ đồng mỗi phiên, cho thấy dòng tiền lớn chưa sẵn sàng mua đuổi ở mặt bằng giá hiện tại. Thị trường bước vào giai đoạn tích lũy và chờ thêm chất xúc tác mới từ kết quả kinh doanh quý II.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đóng cửa gần vùng thấp nhất phiên với mẫu nến thân nhỏ, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đang chiếm ưu thế. Chỉ số vẫn đứng quanh đường trung bình 50 phiên, ngưỡng đóng vai trò hỗ trợ động cho nhịp hồi phục từ giữa tháng 6. Vùng 1.850-1.860 điểm được xác định là hỗ trợ gần, trong khi 1.880-1.890 điểm là kháng cự cần vượt qua để nối lại xu hướng đi lên.

Chứng khoán hôm nay 3/7 chứng khoán hôm nay VN-Index 3/7 PNJ giảm sàn khối ngoại bán ròng cổ phiếu bất động sản cổ phiếu chứng khoán

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22°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,840 15,140
Kim TT/AVPL 14,840 15,140
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,840 15,140
Nguyên Liệu 99.99 13,600 13,800
Nguyên Liệu 99.9 13,550 13,750
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,100 14,600
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,050 14,550
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,980 14,530
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,400 151,400
Hà Nội - PNJ 148,400 151,400
Đà Nẵng - PNJ 148,400 151,400
Miền Tây - PNJ 148,400 151,400
Tây Nguyên - PNJ 148,400 151,400
Đông Nam Bộ - PNJ 148,400 151,400
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,840 15,140
Miếng SJC Nghệ An 14,840 15,140
Miếng SJC Thái Bình 14,840 15,140
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,750 15,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,750 15,100
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,290 14,990
Trang sức 99.99 14,300 15,000
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,484 15,142
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,484 15,143
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,483 1,513
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,483 1,514
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,463 1,498
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 141,317 148,317
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 103,011 112,511
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,524 102,024
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 82,037 91,537
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,992 87,492
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 53,123 62,623
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,484 1,514
Cập nhật: 04/07/2026 02:00
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AUD 17706 17979 18558
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Cập nhật: 04/07/2026 02:00
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Cập nhật: 04/07/2026 02:00

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GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

GRAB the Future Hackathon 2026 vinh danh các giải pháp số vì đô thị xanh và giao thông tiếp cận

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Lịch World Cup 2026 ngày 4/7: Argentina, Ai Cập và Colombia hướng đến tấm vé đi tiếp

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Việt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do: Động lực mới cho thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo

Điện tử tiêu dùng

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OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

OPPO Reno16 series: Studio sáng tạo thu nhỏ dành cho giới trẻ

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

Huawei chính thức lên kệ trợ lý AI chuẩn PC cho mùa tựu trường

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

UNIQLO khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Viettel AI Race 2026: Sân chơi công nghệ dành cho cộng đồng đam mê trí tuệ nhân tạo

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Vì sao ngành công nghệ muốn con người rời mắt khỏi màn hình

Opera bổ sung lớp bảo vệ mới, chặn mã độc ngay từ bộ nhớ tạm

Opera bổ sung lớp bảo vệ mới, chặn mã độc ngay từ bộ nhớ tạm

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ gần 11.500 hộ kinh doanh

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Luật Chuyển đổi số: Từ chủ trương đến hành lang pháp lý

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Hà Nội triển khai 49 điểm khám sức khỏe miễn phí từ 1/7

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Người Mỹ bỏ tìm việc, thị trường lao động phát tín hiệu đáng lo

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Panasonic trao tặng 1.000 đèn pin cho người dân hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Gaming

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Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game