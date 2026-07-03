Chứng khoán hôm nay 3/7: VN-Index lùi về 1.862 điểm, PNJ giảm sàn, khối ngoại bán ròng

Thị trường chứng khoán Việt Nam ngày 3/7 trải qua một phiên giằng co và kết thúc trong sắc đỏ. Chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.862,08 điểm, giảm 4,27 điểm, tương ứng 0,23%. Chỉ số đại diện sàn HoSE lùi về dưới mốc 1.865 điểm sau khi có thời điểm tăng gần 7 điểm trong buổi sáng.

Trái ngược với HoSE, chỉ số HNX-Index đảo chiều tăng 0,84 điểm, tương ứng 0,27%, lên 307,57 điểm nhờ đà khởi sắc của nhóm chứng khoán. Sự phân hóa giữa hai sàn phản ánh dòng tiền vẫn thận trọng và thiếu đồng thuận trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang tới gần.

Độ rộng thị trường nghiêng về bên bán với 411 mã giảm và 304 mã tăng trên HoSE. Riêng rổ VN30 ghi nhận 20 mã giảm, 6 mã tăng và 4 mã đứng tham chiếu, cho thấy áp lực điều chỉnh tập trung ở nhóm vốn hóa lớn.

Thanh khoản hạ nhiệt so với phiên liền trước khi khối lượng khớp lệnh trên HoSE đạt hơn 538 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 13.900 tỷ đồng. Sàn HNX đạt hơn 87 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 1.500 tỷ đồng. Tính chung cả tuần, VN-Index giảm gần 10 điểm sau hai tuần cải thiện liên tiếp.

Bảng điện tử chứng khoán ngày 3/7 với VN-Index giảm điểm

Ngân hàng và bất động sản phân hóa, nhóm chứng khoán giữ sắc xanh

Nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chịu áp lực bán và trở thành lực cản chính của chỉ số. Dòng tiền vẫn rút khỏi nhiều mã trụ, khiến sắc đỏ lan rộng trong nhóm vốn hóa lớn. Ở chiều ngược lại, NVB đi ngược xu hướng khi tăng 3,18%, trở thành điểm sáng hiếm hoi của nhóm.

Nhóm chứng khoán đóng vai trò điểm tựa tâm lý trong phiên. Trên sàn HNX, MBS tăng 4,88% và SHS tăng 2,66%, dẫn dắt đà đi lên và góp phần giúp HNX-Index giữ sắc xanh. VIF cũng tăng 2,5%, nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất tới chỉ số sàn Hà Nội.

Nhóm bất động sản phân hóa mạnh với sắc đỏ chiếm ưu thế. Chỉ số ngành dừng ở 152,30 điểm, gần như đi ngang so với tham chiếu. Điểm tựa lớn nhất là VHM của Vinhomes khi tăng 0,8% lên 151.600 đồng một cổ phiếu, giữ vị trí vốn hóa lớn nhất thị trường. Hai mã cùng họ là VIC và VRE đóng cửa tại tham chiếu.

Trái với bộ ba dẫn dắt, phần lớn cổ phiếu bất động sản còn lại giảm giá. BCM mất 2,48%, IDC giảm 2,16%, CEO lùi 2,04%, NLG giảm 1,9%. Hai mã DXG và KDH cùng mất 1,62%, trong khi DIG giảm 1,61%, SZC giảm 1,55%, PDR giảm 1,36% và NVL giảm 1,2%. Một số mã điều chỉnh nhẹ hơn như KBC, HDC, VPI và SIP.

Kết phiên, nhóm bất động sản ghi nhận 3 mã tăng trần, 19 mã tăng giá và 54 mã giảm giá. Giá trị giao dịch tập trung nhiều nhất ở nhóm cổ phiếu giảm, cho thấy áp lực chốt lời vẫn hiện hữu sau nhịp hồi phục trước đó.

Bán lẻ chịu cú sốc từ PNJ, khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ đồng

Tâm điểm phiên 3/7 thuộc về PNJ khi cổ phiếu giảm kịch biên độ 6,97% xuống 58.700 đồng một cổ phiếu, trắng bên mua và dư bán giá sàn hơn 12 triệu đơn vị khi kết phiên. Thị giá lùi về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026.

Áp lực bán mạnh xuất hiện sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia và khởi tố 22 bị can, trong đó có lãnh đạo PNJ Lab. Diễn biến liên quan tới doanh nghiệp tạo tâm lý dè dặt trong ngắn hạn và lan sang toàn nhóm bán lẻ.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng không thiết yếu giảm mạnh nhất thị trường với mức lùi khoảng 1,42%. Ngoài PNJ, MWG giảm 1%, FRT giảm 1,31% và VPL giảm 1,38%. Diễn biến cho thấy dòng tiền rời nhóm tiêu dùng để tìm cơ hội ở các ngành khác. Tín hiệu tích cực về mặt kinh doanh đến từ việc thương hiệu bán lẻ Uniqlo khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng trong ngày 3/7, phản ánh sức hút của thị trường tiêu dùng nội địa.

Khối ngoại quay lại bán ròng khoảng 805 tỷ đồng trên toàn thị trường, đánh dấu phiên bán ròng thứ tư trong tuần. Điểm tích cực là không mã nào bị bán ròng vượt 100 tỷ đồng, cho thấy áp lực rút vốn dàn trải và chưa dồn vào một cổ phiếu cụ thể. Dòng vốn ngoại tiếp tục ưu tiên gom ròng ở các doanh nghiệp đầu ngành.

Vĩ mô hỗ trợ, góc nhìn chuyển đổi số và mục tiêu nâng hạng thị trường

Bức tranh vĩ mô vẫn giữ nhiều điểm sáng. Chỉ số sản xuất công nghiệp sáu tháng đầu năm 2026 tăng 10,8%, mức cao nhất trong bảy năm. Tại Mỹ, báo cáo việc làm tháng 6 kém tích cực hơn dự báo, với 57.000 việc làm mới và tỷ lệ thất nghiệp 4,2%, giúp củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang chưa vội thắt chặt chính sách tiền tệ.

Từ ngày 1/7, hai thay đổi về thuế thu nhập cá nhân với giao dịch chứng khoán chính thức có hiệu lực, cùng mức thuế 0,1% với chuyển nhượng tài sản số. Nhà đầu tư đang theo dõi sát tác động tới chi phí và tần suất giao dịch trong ngắn hạn. Đây là một phần trong tiến trình số hóa và hoàn thiện hạ tầng cho thị trường vốn.

Ở mảng công nghệ, Tòa án Công lý Liên minh châu Âu giữ nguyên mức phạt 4,1 tỷ euro với Google liên quan tới hệ điều hành Android, cho thấy lập trường cứng rắn của châu Âu với các tập đoàn công nghệ lớn trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Cùng lúc, Việt Nam tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư vào công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và công nghiệp bán dẫn.

Kỳ vọng nâng hạng thị trường lên nhóm mới nổi vẫn là câu chuyện trung và dài hạn có sức hút với dòng vốn ngoại chất lượng cao. Thanh khoản bình quân từ đầu năm 2026 duy trì quanh 26.000 tỷ đồng mỗi phiên, cho thấy dòng tiền lớn chưa sẵn sàng mua đuổi ở mặt bằng giá hiện tại. Thị trường bước vào giai đoạn tích lũy và chờ thêm chất xúc tác mới từ kết quả kinh doanh quý II.

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đóng cửa gần vùng thấp nhất phiên với mẫu nến thân nhỏ, cho thấy áp lực bán ngắn hạn đang chiếm ưu thế. Chỉ số vẫn đứng quanh đường trung bình 50 phiên, ngưỡng đóng vai trò hỗ trợ động cho nhịp hồi phục từ giữa tháng 6. Vùng 1.850-1.860 điểm được xác định là hỗ trợ gần, trong khi 1.880-1.890 điểm là kháng cự cần vượt qua để nối lại xu hướng đi lên.