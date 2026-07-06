Taiwan Excellence giới thiệu công nghệ chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội

Sự kiện giới thiệu 38 sản phẩm đạt Giải thưởng Taiwan Excellence của 14 thương hiệu Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời lan tỏa chiến dịch toàn cầu "Go Healthy with Taiwan 2026", khuyến khích các sáng kiến ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Ông An Khánh Trung, Trưởng Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam phát biểu mở màn sự kiện.

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động quảng bá chiến dịch Đề xuất Sáng kiến Toàn cầu “Go Healthy with Taiwan 2026” tại Việt Nam.

Thông qua chiến dịch cùng hoạt động trải nghiệm này, Taiwan Excellence mong muốn kết nối cộng đồng Việt Nam với những thế mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực công nghệ, y tế và các giải pháp chăm sóc sức khỏe. Ba đề xuất xuất sắc nhất sẽ nhận giải thưởng trị giá 30.000 USD cho mỗi đề xuất. Sáu đội vào vòng chung kết sẽ có cơ hội tham gia chuyến đi đến Đài Loan do chương trình tài trợ, bao gồm tham quan doanh nghiệp, trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và được hướng dẫn hoàn thiện phần thuyết trình cho vòng chung kết. Đồng thời, 20 đội vào vòng trong sẽ nhận được cố vấn 1:1 từ các chuyên gia để hoàn thiện đề xuất và kết nối với các nguồn lực trong ngành của Đài Loan.

Taiwan Excellence lan tỏa chiến dịch Go Healthy with Taiwan tại Việt Nam

Với chủ đề “Cùng kiến tạo tương lai khỏe mạnh hơn”, Chiến dịch Đề xuất Sáng kiến Toàn cầu “Go Healthy with Taiwan 2026” kêu gọi các cơ quan chính phủ, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên toàn thế giới đề xuất những sáng kiến ứng dụng công nghệ Đài Loan (Trung Quốc) nhằm giải quyết các vấn đề về sức khỏe và nâng cao chất lượng sống. Hạn chót nộp hồ sơ đề xuất là 22:59 ngày 5 tháng 8 năm 2026. Thông tin chi tiết được cập nhật tại: https://gohealthy.taiwanexcellence.org/

Ông Nguyễn Trắc Bá, Tổng Thư ký Ủy ban Công tác Đài Loan (Trung Quốc), nhấn mạnh sự kiện góp phần đưa các công nghệ và sản phẩm tiên tiến của Đài Loan đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, qua đó lan tỏa lối sống lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên năm 2025 với 638 đề xuất từ 55 quốc gia, chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” tiếp tục mở rộng quy mô quốc tế, khuyến khích các ý tưởng thiết thực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác xuyên biên giới và hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn.

Ông An Khánh Trung, Trưởng Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi lựa chọn mang chiến dịch này đến Việt Nam bởi nhận thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đài Loan (Trung Quốc) mong muốn trở thành một đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình xây dựng lối sống lành mạnh hơn mỗi ngày.” Đồng thời, sự kiện tạo cơ hội để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ đạt Giải thưởng Taiwan Excellence và khám phá những ứng dụng thiết thực của chúng trong đời sống hằng ngày.

Hơn 1.000 người tham gia trải nghiệm các giải pháp sống khỏe từ Đài Loan tại AEON Mall Long Biên.

Được tổ chức tại AEON Mall Long Biên, sự kiện “Nâng tầm sống khỏe cùng Đài Loan” gồm bốn khu vực trải nghiệm, tái hiện hành trình của một ngày sống khỏe: từ khởi đầu buổi sáng, duy trì năng lượng khi làm việc, vận động, nghỉ ngơi đến phục hồi.

Mỗi khu vực giới thiệu những nhóm giải pháp khác nhau, giúp khách tham quan khám phá cách công nghệ có thể cải thiện chất lượng không khí và nước, hỗ trợ làm việc hiệu quả hơn, khuyến khích hoạt động thể chất hằng ngày và nâng cao chất lượng nghỉ ngơi.

Hành trình trải nghiệm được xây dựng thông qua các thử thách tương tác, khuyến khích khách tham quan khám phá từng khu vực và trực tiếp tham gia các hoạt động tại sự kiện. Ông Nguyễn Trắc Bá, Tổng Thư ký Ủy ban Công tác Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ: “Sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu Đài Loan cùng danh mục sản phẩm đa dạng đã thể hiện rõ thế mạnh của Đài Loan trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giải pháp sống thông minh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng Việt Nam trực tiếp trải nghiệm những công nghệ và sản phẩm tiên tiến, góp phần hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn.”

Sự kiện giới thiệu hệ sinh thái đa dạng gồm các giải pháp đạt Giải thưởng Taiwan Excellence phục vụ đời sống hằng ngày. Mbran Filtra, Acerpure và DEMAI mang đến các giải pháp cải thiện chất lượng không khí và nước. Johnson Fitness, SAEKO và Atunas giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ vận động và rèn luyện thể chất. CAESAR trưng bày các giải pháp cho không gian sống tiện nghi hơn. Trong khi đó, ASUS, MSI, Innergie, Silicon Power, KSS, PAX và Transcend giới thiệu các giải pháp công nghệ hỗ trợ công việc, kết nối và nâng cao trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày.

Trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện, hơn 1.000 khách tham quan đã hòa mình vào nhiều hoạt động trải nghiệm, từ gặp gỡ linh vật FuBear, đại sứ thương hiệu của Taiwan Excellence; tham gia các trò chơi tương tác và chương trình bốc thăm may mắn đến tìm hiểu về Taiwan Excellence và chiến dịch “Go Healthy with Taiwan”.

Lan tỏa tinh thần sống khỏe và thúc đẩy hợp tác vì tương lai khỏe mạnh hơn

Thông qua sự kiện, Taiwan Excellence mong muốn truyền tải thông điệp rằng một lối sống khỏe mạnh được xây dựng từ những lựa chọn tích cực trong sinh hoạt, làm việc, vận động và nghỉ ngơi hằng ngày, với sự hỗ trợ từ các giải pháp công nghệ phù hợp.

Đại diện Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, Ủy ban Công tác Đài Loan, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam – Văn phòng Hà Nội, Hội các Doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam và Hãng Hàng không Quốc gia Đài Loan (Chi nhánh Hà Nội) tham gia sự kiện.

Việc kết hợp nhiều nhóm sản phẩm trong cùng một hành trình trải nghiệm cũng cho thấy cách các thương hiệu đạt Giải thưởng Taiwan Excellence đang góp phần nâng cao chất lượng sống ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Bên cạnh việc lan tỏa Chiến dịch Đề xuất Sáng kiến Toàn cầu “Go Healthy with Taiwan 2026”, sự kiện còn góp phần tăng cường kết nối giữa các thương hiệu Đài Loan với đối tác, cơ quan truyền thông và người tiêu dùng Việt Nam. Thông qua đó, Taiwan Excellence tiếp tục giới thiệu năng lực đổi mới sáng tạo của Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời khuyến khích ứng dụng các giải pháp thông minh nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Với tinh thần hợp tác và đổi mới sáng tạo không ngừng, Taiwan Excellence cam kết đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam trong việc thúc đẩy lối sống khỏe mạnh và tạo dựng những giá trị bền vững.