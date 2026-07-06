Chuyển động số

Taiwan Excellence giới thiệu công nghệ chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội

Lê Giang

Lê Giang

18:54 | 06/07/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trong hai ngày 4-5/7, tại AEON Mall Long Biên (Hà Nội), Taiwan Excellence tổ chức sự kiện "Nâng tầm sống khỏe cùng Đài Loan", thu hút hơn 1.000 lượt khách tham quan.
'Taiwan Excellence Award' 2024 vinh danh 286 sản phẩm sáng tạo 'Sân chơi xanh cho tương lai em' thu hút đông đảo học sinh tham gia Khánh thành 'Sân chơi xanh'

Sự kiện giới thiệu 38 sản phẩm đạt Giải thưởng Taiwan Excellence của 14 thương hiệu Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời lan tỏa chiến dịch toàn cầu "Go Healthy with Taiwan 2026", khuyến khích các sáng kiến ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Taiwan Excellence giới thiệu công nghệ chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội

Ông An Khánh Trung, Trưởng Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam phát biểu mở màn sự kiện.

Đây là một phần trong chuỗi hoạt động quảng bá chiến dịch Đề xuất Sáng kiến Toàn cầu “Go Healthy with Taiwan 2026” tại Việt Nam.

Thông qua chiến dịch cùng hoạt động trải nghiệm này, Taiwan Excellence mong muốn kết nối cộng đồng Việt Nam với những thế mạnh của Đài Loan trong lĩnh vực công nghệ, y tế và các giải pháp chăm sóc sức khỏe. Ba đề xuất xuất sắc nhất sẽ nhận giải thưởng trị giá 30.000 USD cho mỗi đề xuất. Sáu đội vào vòng chung kết sẽ có cơ hội tham gia chuyến đi đến Đài Loan do chương trình tài trợ, bao gồm tham quan doanh nghiệp, trải nghiệm dịch vụ chăm sóc sức khỏe và được hướng dẫn hoàn thiện phần thuyết trình cho vòng chung kết. Đồng thời, 20 đội vào vòng trong sẽ nhận được cố vấn 1:1 từ các chuyên gia để hoàn thiện đề xuất và kết nối với các nguồn lực trong ngành của Đài Loan.

Taiwan Excellence lan tỏa chiến dịch Go Healthy with Taiwan tại Việt Nam

Với chủ đề “Cùng kiến tạo tương lai khỏe mạnh hơn”, Chiến dịch Đề xuất Sáng kiến Toàn cầu “Go Healthy with Taiwan 2026” kêu gọi các cơ quan chính phủ, tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trên toàn thế giới đề xuất những sáng kiến ứng dụng công nghệ Đài Loan (Trung Quốc) nhằm giải quyết các vấn đề về sức khỏe và nâng cao chất lượng sống. Hạn chót nộp hồ sơ đề xuất là 22:59 ngày 5 tháng 8 năm 2026. Thông tin chi tiết được cập nhật tại: https://gohealthy.taiwanexcellence.org/

Taiwan Excellence giới thiệu công nghệ chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội

Ông Nguyễn Trắc Bá, Tổng Thư ký Ủy ban Công tác Đài Loan (Trung Quốc), nhấn mạnh sự kiện góp phần đưa các công nghệ và sản phẩm tiên tiến của Đài Loan đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam, qua đó lan tỏa lối sống lành mạnh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên năm 2025 với 638 đề xuất từ 55 quốc gia, chiến dịch “Go Healthy with Taiwan 2026” tiếp tục mở rộng quy mô quốc tế, khuyến khích các ý tưởng thiết thực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác xuyên biên giới và hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn.

Ông An Khánh Trung, Trưởng Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi lựa chọn mang chiến dịch này đến Việt Nam bởi nhận thấy sự quan tâm ngày càng lớn của người dân đối với sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Đài Loan (Trung Quốc) mong muốn trở thành một đối tác đáng tin cậy, đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình xây dựng lối sống lành mạnh hơn mỗi ngày.” Đồng thời, sự kiện tạo cơ hội để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm các giải pháp công nghệ đạt Giải thưởng Taiwan Excellence và khám phá những ứng dụng thiết thực của chúng trong đời sống hằng ngày.

Taiwan Excellence giới thiệu công nghệ chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội
Hơn 1.000 người tham gia trải nghiệm các giải pháp sống khỏe từ Đài Loan tại AEON Mall Long Biên.

Được tổ chức tại AEON Mall Long Biên, sự kiện “Nâng tầm sống khỏe cùng Đài Loan” gồm bốn khu vực trải nghiệm, tái hiện hành trình của một ngày sống khỏe: từ khởi đầu buổi sáng, duy trì năng lượng khi làm việc, vận động, nghỉ ngơi đến phục hồi.

Mỗi khu vực giới thiệu những nhóm giải pháp khác nhau, giúp khách tham quan khám phá cách công nghệ có thể cải thiện chất lượng không khí và nước, hỗ trợ làm việc hiệu quả hơn, khuyến khích hoạt động thể chất hằng ngày và nâng cao chất lượng nghỉ ngơi.

Hành trình trải nghiệm được xây dựng thông qua các thử thách tương tác, khuyến khích khách tham quan khám phá từng khu vực và trực tiếp tham gia các hoạt động tại sự kiện. Ông Nguyễn Trắc Bá, Tổng Thư ký Ủy ban Công tác Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ: “Sự tham gia của các doanh nghiệp hàng đầu Đài Loan cùng danh mục sản phẩm đa dạng đã thể hiện rõ thế mạnh của Đài Loan trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giải pháp sống thông minh và nâng cao chất lượng cuộc sống. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng Việt Nam trực tiếp trải nghiệm những công nghệ và sản phẩm tiên tiến, góp phần hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn.

Sự kiện giới thiệu hệ sinh thái đa dạng gồm các giải pháp đạt Giải thưởng Taiwan Excellence phục vụ đời sống hằng ngày. Mbran Filtra, Acerpure và DEMAI mang đến các giải pháp cải thiện chất lượng không khí và nước. Johnson Fitness, SAEKO và Atunas giới thiệu các sản phẩm hỗ trợ vận động và rèn luyện thể chất. CAESAR trưng bày các giải pháp cho không gian sống tiện nghi hơn. Trong khi đó, ASUS, MSI, Innergie, Silicon Power, KSS, PAX và Transcend giới thiệu các giải pháp công nghệ hỗ trợ công việc, kết nối và nâng cao trải nghiệm trong cuộc sống hằng ngày.

Trong suốt hai ngày diễn ra sự kiện, hơn 1.000 khách tham quan đã hòa mình vào nhiều hoạt động trải nghiệm, từ gặp gỡ linh vật FuBear, đại sứ thương hiệu của Taiwan Excellence; tham gia các trò chơi tương tác và chương trình bốc thăm may mắn đến tìm hiểu về Taiwan Excellence và chiến dịch “Go Healthy with Taiwan”.

Lan tỏa tinh thần sống khỏe và thúc đẩy hợp tác vì tương lai khỏe mạnh hơn

Thông qua sự kiện, Taiwan Excellence mong muốn truyền tải thông điệp rằng một lối sống khỏe mạnh được xây dựng từ những lựa chọn tích cực trong sinh hoạt, làm việc, vận động và nghỉ ngơi hằng ngày, với sự hỗ trợ từ các giải pháp công nghệ phù hợp.

Taiwan Excellence giới thiệu công nghệ chăm sóc sức khỏe tại Hà Nội
Đại diện Phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam, Ủy ban Công tác Đài Loan, Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Việt Nam – Văn phòng Hà Nội, Hội các Doanh nghiệp Đài Loan tại Việt Nam và Hãng Hàng không Quốc gia Đài Loan (Chi nhánh Hà Nội) tham gia sự kiện.

Việc kết hợp nhiều nhóm sản phẩm trong cùng một hành trình trải nghiệm cũng cho thấy cách các thương hiệu đạt Giải thưởng Taiwan Excellence đang góp phần nâng cao chất lượng sống ở nhiều khía cạnh khác nhau.

Bên cạnh việc lan tỏa Chiến dịch Đề xuất Sáng kiến Toàn cầu “Go Healthy with Taiwan 2026”, sự kiện còn góp phần tăng cường kết nối giữa các thương hiệu Đài Loan với đối tác, cơ quan truyền thông và người tiêu dùng Việt Nam. Thông qua đó, Taiwan Excellence tiếp tục giới thiệu năng lực đổi mới sáng tạo của Đài Loan (Trung Quốc), đồng thời khuyến khích ứng dụng các giải pháp thông minh nhằm nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Với tinh thần hợp tác và đổi mới sáng tạo không ngừng, Taiwan Excellence cam kết đồng hành cùng cộng đồng Việt Nam trong việc thúc đẩy lối sống khỏe mạnh và tạo dựng những giá trị bền vững.

Giải thưởng Taiwan Excellence được Cục Thương mại Quốc tế Bộ Kinh tế Đài Loan -TITA (Trung Quốc) ủy thác cho Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) thực hiện. Taiwan Excellence là chuẩn mực cho ngành công nghiệp Đài Loan, thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo và sức sống trong ngành công nghiệp của Đài Loan (Trung Quốc). Mọi sản phẩm được dán biểu tượng này đều đã đạt giải thưởng Taiwan Excellence dựa trên các lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm (R&D), Thiết kế, Chất lượng, Tiếp thị và Sản xuất.

Được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1993 bởi Bộ Kinh tế Đài Loan (Trung Quốc); biểu tượng Taiwan Excellence đã được ghi nhận bởi hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới.

Taiwan Excellence

Bài liên quan

'Taiwan Excellence Award' 2024 vinh danh 286 sản phẩm sáng tạo

Taiwan Excellence trình diễn công nghệ tiên tiến ngành nước tại Triển lãm VIETWATER 2024

Taiwan Excellence trình diễn công nghệ tiên tiến ngành nước tại Triển lãm VIETWATER 2024

Khánh thành

Khánh thành 'Sân chơi xanh'

'Sân chơi xanh cho tương lai em' thu hút đông đảo học sinh tham gia

Taiwan Excellence trình diễn công nghệ tiên tiến ngành nước tại Triển lãm VIETWATER 2024

Taiwan Excellence trình diễn công nghệ tiên tiến ngành nước tại Triển lãm VIETWATER 2024

Có thể bạn quan tâm

Triển lãm

Triển lãm 'Quốc Tử Giám trong nghệ thuật' tôn vinh 950 năm trường đại học đầu tiên của Việt Nam

Cuộc sống số
Nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức triển lãm "Quốc Tử Giám trong nghệ thuật".
Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Nhân lực số
Sáng 6/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ Đại học thế giới Đức (WUS), đại diện bang Hassen, CHLB Đức điều phối các hoạt động hợp tác giữa bang Hessen, CHLB Đức và Việt Nam, TS. Kambiz Ghawami.
Kết quả World Cup 2026 ngày 6/7: Na Uy loại Brazil, Anh vượt Mexico

Kết quả World Cup 2026 ngày 6/7: Na Uy loại Brazil, Anh vượt Mexico

Cuộc sống số
Na Uy và Anh cùng giành chiến thắng tại vòng 1/8 World Cup 2026 để ghi tên vào tứ kết. Trong khi Erling Haaland tỏa sáng loại Brazil, Tam sư vượt qua Mexico sau trận đấu đầy kịch tính.
Lịch World Cup 2026 ngày 7/7: Tâm điểm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Lịch World Cup 2026 ngày 7/7: Tâm điểm Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha

Cuộc sống số
Vòng 1/8 World Cup 2026 ngày 7/7 chứng kiến ba cuộc đối đầu đáng chú ý khi Tây Ban Nha gặp Bồ Đào Nha, Mỹ chạm trán Bỉ và Argentina đối đầu Ai Cập.
Chi phí xem World Cup có thể lên tới 150.000 USD

Chi phí xem World Cup có thể lên tới 150.000 USD

Cuộc sống số
Giá vé World Cup tăng cao, có vị trí được rao bán lại hàng chục nghìn USD, nhưng nhiều người hâm mộ vẫn sẵn sàng chi từ vài nghìn đến 150.000 USD để theo đuổi trải nghiệm mà họ gọi là “một lần trong đời”.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Điều gì xảy ra tại dự án 500kV mạch 3 khiến 47 cán bộ, lãnh đạo doanh nghiệp bị khởi tố?

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Mẫu xe mui trần Mazda MX-5 chính thức gia nhập thị trường Việt Nam

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Bộ Tài chính tiếp tục sắp xếp ngành thuế, hải quan, kho bạc, bảo hiểm xã hội

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Hồ Ngọc Tiên Trung là ai? Từ ông chủ Nha khoa Đại Nam đến bị can trong vụ án lừa đảo

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Toyota thu hẹp danh mục xe tại Việt Nam, Camry chỉ còn bản hybrid

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

27°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
36°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
34°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
34°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
36°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

29°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
27°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
28°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
28°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
35°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
29°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
27°C
Nghệ An

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
23°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
26°C
Quảng Bình

22°C

Cảm giác: 23°C
mây đen u ám
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
24°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 24°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
35°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
36°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
28°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
35°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
34°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
28°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
28°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
26°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 27°C
mây cụm
Thứ ba, 07/07/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 07/07/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 07/07/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 07/07/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 07/07/2026 21:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 00:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 08/07/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 08/07/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 08/07/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 08/07/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 09/07/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 09/07/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 09/07/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 09/07/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 09/07/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 10/07/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 10/07/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 10/07/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 10/07/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 10/07/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 11/07/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 11/07/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 11/07/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 11/07/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 11/07/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 11/07/2026 15:00
25°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Kim TT/AVPL 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Nguyên Liệu 99.99 13,560 ▼40K 13,760 ▼40K
Nguyên Liệu 99.9 13,510 ▼40K 13,710 ▼40K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 14,060 ▼40K 14,560 ▼40K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 14,010 ▼40K 14,510 ▼40K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,940 ▼40K 14,490 ▼40K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Hà Nội - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Miền Tây - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 148,000 ▼400K 151,000 ▼400K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Nghệ An 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
Miếng SJC Thái Bình 14,800 ▼40K 15,100 ▼40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,650 ▼140K 15,000 ▼140K
NL 99.90 13,050
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,100
Trang sức 99.9 14,190 ▼140K 14,890 ▼140K
Trang sức 99.99 14,200 ▼140K 14,900 ▼140K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 148 ▼1336K 15,102 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 148 ▼1336K 15,103 ▼40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,479 ▼4K 1,509 ▼4K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,479 ▼4K 151 ▼1363K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,459 ▼4K 1,494 ▼4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 140,921 ▼396K 147,921 ▼396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 102,711 ▼300K 112,211 ▼300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 92,252 ▼272K 101,752 ▼272K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 81,793 ▼244K 91,293 ▼244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 77,759 ▼233K 87,259 ▼233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 52,956 ▼167K 62,456 ▼167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 148 ▼1336K 151 ▼1363K
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17699 17972 18548
CAD 17961 18236 18856
CHF 31988 32370 33015
CNY 0 3828 3922
EUR 29397 29618 30699
GBP 34276 34667 35605
HKD 0 3222 3425
JPY 155 159 165
KRW 0 16 18
NZD 0 14635 15223
SGD 19789 20070 20645
THB 705 768 821
USD (1,2) 26031 0 0
USD (5,10,20) 26072 0 0
USD (50,100) 26101 26115 26462
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,102 26,102 26,462
USD(1-2-5) 25,058 - -
USD(10-20) 25,058 - -
EUR 29,539 29,563 30,950
JPY 157.78 158.06 167.46
GBP 34,440 34,533 35,708
AUD 17,889 17,954 18,623
CAD 18,165 18,223 18,878
CHF 32,262 32,362 33,289
SGD 19,913 19,975 20,748
CNY - 3,800 3,942
HKD 3,287 3,297 3,432
KRW 15.84 16.52 17.96
THB 753.11 762.41 815.58
NZD 14,624 14,760 15,186
SEK - 2,678 2,771
DKK - 3,952 4,088
NOK - 2,630 2,720
LAK - 0.89 1.24
MYR 6,024.92 - 6,797.46
TWD 739.49 - 895.08
SAR - 6,887.37 7,248.58
KWD - 83,223 88,475
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,082 26,102 26,462
EUR 29,501 29,619 30,812
GBP 34,465 34,603 35,632
HKD 3,284 3,297 3,414
CHF 32,140 32,269 33,202
JPY 158.50 159.14 167
AUD 17,886 17,958 18,552
SGD 20,003 20,083 20,670
THB 772 775 811
CAD 18,172 18,245 18,813
NZD 14,720 15,257
KRW 16.48 18.13
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26090 26090 26462
AUD 17871 17971 18902
CAD 18130 18230 19244
CHF 32227 32257 33843
CNY 3811.3 3836.3 3971.5
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29565 29595 31321
GBP 34559 34609 36378
HKD 0 3355 0
JPY 158.53 159.03 169.54
KHR 0 6.097 0
KRW 0 16.7 0
LAK 0 1.167 0
MYR 0 6600 0
NOK 0 2710 0
NZD 0 14737 0
PHP 0 395 0
SEK 0 2735 0
SGD 19945 20075 20800
THB 0 733.5 0
TWD 0 820 0
SJC 9999 14800000 14800000 15100000
SBJ 13000000 13000000 15100000
Cập nhật: 06/07/2026 22:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,100 26,150 26,463
USD20 26,100 26,150 26,463
USD1 26,100 26,150 26,463
AUD 17,926 18,026 19,164
EUR 29,701 29,771 31,222
CAD 18,122 18,222 19,556
SGD 20,056 20,206 20,789
JPY 160.12 161.62 166.39
GBP 34,481 34,831 35,753
XAU 14,838,000 0 15,142,000
CNY 0 3,724 0
THB 0 773 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 06/07/2026 22:00

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

Thị trường Đông Nam Á vừa có thêm một thương hiệu điều hòa mới

Thị trường Đông Nam Á vừa có thêm một thương hiệu điều hòa mới

CUKTECH chính thức tham gia thị trường phụ kiện công nghệ Việt

CUKTECH chính thức tham gia thị trường phụ kiện công nghệ Việt

Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới

Tiếp tục với dải sản phẩm chào hè, JBL mở bán bộ tứ tai nghe JBL Tune thế hệ mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
LG Electronics chính thức thành lập trung tâm kinh doanh robot tại Hàn Quốc

LG Electronics chính thức thành lập trung tâm kinh doanh robot tại Hàn Quốc

AI agent: Cái giá tiêu thụ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

AI agent: Cái giá tiêu thụ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

AI Camera, robot tự hành, UAV sẵn sàng tạo đột phá công nghệ chiến lược

AI Camera, robot tự hành, UAV sẵn sàng tạo đột phá công nghệ chiến lược

VCCA 2026: Hội tụ công nghệ chiến lược, kiến tạo tương lai tự động hóa

VCCA 2026: Hội tụ công nghệ chiến lược, kiến tạo tương lai tự động hóa

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

VSEFI 2026: Mở rộng hợp tác quốc tế, thúc đẩy ứng dụng khoa học vào phát triển kinh tế

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Trung Quốc tạo bước đột phá trong công nghệ năng lượng nhiệt hạch

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Công nghệ vũ trụ Trung Quốc vượt Mỹ ở ba lĩnh vực chủ chốt

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Gần 200 nhà khoa học tham dự hội thảo quốc tế về công nghệ tại Đại học Trà Vinh

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang?

Vụ 146 điểm 10 môn Toán: Điều gì xảy ra ở Tuyên Quang?

VEDC 2026 bùng nổ 270 đội thi, hơn 1.000 sinh viên so tài thiết kế điện tử AI IoT

VEDC 2026 bùng nổ 270 đội thi, hơn 1.000 sinh viên so tài thiết kế điện tử AI IoT

Học viện Hải quân: Chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy

Học viện Hải quân: Chuyển đổi số tạo đột phá trong đổi mới phương pháp giảng dạy

AI agent: Cái giá tiêu thụ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

AI agent: Cái giá tiêu thụ năng lượng cho trí tuệ nhân tạo thế hệ mới

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Vì sao thương vụ EasyJet được chú ý?

Vì sao thương vụ EasyJet được chú ý?

Chứng khoán hôm nay 6/7: VN-Index giảm gần 19 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh

Chứng khoán hôm nay 6/7: VN-Index giảm gần 19 điểm, khối ngoại bán ròng mạnh

Lockheed Martin mua Ultra Maritime giá 3,5 tỷ USD

Lockheed Martin mua Ultra Maritime giá 3,5 tỷ USD

LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

LocknLock triển khai chương trình ưu đãi đến 50%+++ cho hơn 200 sản phẩm tại Điện Máy Xanh

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Eximbank tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Quyền CEO

Eximbank tái bổ nhiệm ông Trần Tấn Lộc làm Quyền CEO

Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Đức đẩy mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Phát triển hệ sinh thái thông minh, TCL hợp tác toàn diện cùng Shopee

Phát triển hệ sinh thái thông minh, TCL hợp tác toàn diện cùng Shopee

Fortinet bổ nhiệm ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Fortinet bổ nhiệm ông Luca Simonelli giữ chức Phó Chủ tịch Cấp cao, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới

Ford Việt Nam khởi động chương trình ưu đãi mới 'Sống trọn mùa hè cùng Ford'

BYD Việt Nam ưu đãi

BYD Việt Nam ưu đãi 'Hè tăng tốc - Ưu đãi cực sốc'

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Ford Ranger thế hệ mới chính thức mở bán, giá từ 707 triệu đồng

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Từ ngày 1/7: Quán Internet hoạt động sau 22 giờ có thể bị phạt đến 15 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game