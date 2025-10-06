Công trình “Sân chơi xanh” được lấy cảm hứng từ các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi vẽ tranh “Sân chơi xanh cho tương lai em”, nơi hàng trăm em học sinh trên khắp cả nước đã gửi gắm ước mơ về một không gian vui chơi trong xanh, rực rỡ màu sắc và tràn đầy cảm hứng về bảo vệ môi trường.

Từ những nét vẽ hồn nhiên nhưng chứa đựng nhiều tình yêu thiên nhiên, Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đã hiện thực hóa thành một công trình sân chơi đầy màu sắc, nhiều cây xanh với đa dạng hoạt động vui chơi, góp phần làm phong phú đời sống sinh hoạt của các em học sinh xã Thường Tín.

“Sân chơi xanh” không chỉ khơi dậy tình yêu thiên nhiên và môi trường của các em nhỏ mà còn là món quà Trung thu ý nghĩa mà ban tổ chức gửi tặng đến cộng đồng địa phương.

Ông Lưu Thế Trung - Trưởng Đại diện Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam - phát biểu khai mạc tại Lễ khánh thành sân chơi

Chia sẻ tại lễ khánh thành, ông Lưu Thế Trung, Trưởng Đại diện Văn phòng Kinh tế & Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam cho biết: “Taiwan Excellence tin rằng sự xuất sắc thực sự không chỉ nằm ở sản phẩm hay công nghệ, mà còn ở cách chúng tôi đóng góp cho xã hội và môi trường. Sân chơi này chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó: một không gian xanh, an toàn, nơi trẻ em có thể vui chơi, học hỏi và cùng nhau trưởng thành.”

Điểm nhấn của sự kiện năm nay không chỉ là lễ khánh thành “Sân chơi xanh”, mà còn là chương trình Trung thu ấm áp dành cho các em nhỏ nơi đây. ĐHơn 1.000 em thiếu nhi đã cùng nhau tham gia nhiều hoạt động thú vị như minigame, biểu diễn nghệ thuật, múa lân, rước đèn và thưởng thức mâm cỗ Trung thu truyền thống.

Ông Tạ Hồng Sơn – Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ về ý nghĩa của sân chơi xanh

Để góp phần làm cho không khí sự kiện thêm sôi động, FuBear, linh vật đại diện cho Taiwan Excellence, đã mang đến niềm vui và tinh thần kết nối cho người tham dự thông qua khu vực “Đập tay cùng Gấu FuBear”.

Cũng nhân dịp này, 1.100 phần quà Trung thu và 30 suất học bổng do Taiwan Excellence trao tặng cũng đã được gửi đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia và sum vầy trong mùa đoàn viên.

Đại diện từ phía nhà tài trợ Taiwan Excellence trao tặng kinh phí tổ chức chương trình Trung thu, 30 học bổng khuyến học và 1100 phần quà Trung thu cho thiếu nhi thôn Bình Vọng

Đại diện cho Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Tạ Hồng Sơn, Bí thư Đoàn nhấn mạnh: “Sân chơi xanh” không chỉ là món quà vật chất mà còn là thông điệp gửi gắm tình yêu thương, trách nhiệm của thế hệ trẻ Bộ Nông nghiệp và Môi trường dành cho thế hệ măng non. Công trình góp phần tạo dựng không gian vui chơi, học tập an toàn, gần gũi thiên nhiên, giúp các em phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần và ý thức bảo vệ môi trường.”

“Sân chơi xanh” đã khép lại một chặng đường ý nghĩa, mở ra hành trình lâu dài trong việc kết nối thế hệ trẻ với sứ mệnh bảo vệ môi trường. BT c kỳ vọng, công trình sẽ là điểm đến quen thuộc của trẻ em và người dân địa phương, trở thành biểu tượng của sự chung tay xây dựng không gian xanh, sạch, đẹp, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều dự án với mục tiêu đóng góp cho cộng đồng trong tương lai.