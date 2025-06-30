Hà Nội: Huyện Thường Tín đón nhận Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Ngày 28/6, huyện Thường Tín đã tổ chức Lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024.

Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Nguyễn Xuân Minh báo cáo tại hội nghị. Ảnh Viết Thành

Báo cáo kết quả xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, Chủ tịch UBND huyện Thường Tín3egh Nguyễn Xuân Minh nêu rõ, huyện Thường Tín có diện tích hơn 13.012ha; dân số hơn 273.000 người với 29 đơn vị hành chính cấp xã. Năm 2020, huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Từ năm 2020 đến 2024, huyện tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát huy lợi thế là huyện nằm ở cửa ngõ phía Nam của thủ đô, trong hành trình 15 năm qua, huyện Thường Tín đã ghi dấu với những bước chuyển mình mạnh mẽ. Từ một huyện thuần nông, với xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, huyện Thường Tín đã bứt phá vươn lên, đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2020 và đến nay đã vinh dự đón nhận danh hiệu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 (vượt kế hoạch trước 1 năm).

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, du lịch giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024 là 1.468.462 triệu đồng, đạt 119,21% dự toán giao tăng 50,82% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người; 2024 đạt 76,49 triệu đồng/người/năm tăng 5,67 lần so với năm 2011. Huyện không còn hộ nghèo.

Bí thư Thành uỷ Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn và các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, trao Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín. Ảnh: Viết Thành

Cơ sở vật chất văn hoá như: Trung tâm văn hoá, Nhà văn hoá, sân vận động được quan tâm đầu tư, có 162/162 thôn có nhà văn hóa, Trung Tâm văn hoá của huyện được đầu tư đồng bộ các hạng mục công trình; phong trào văn hoá, văn nghệ thể dục thể thao phát triển sâu rộng; chất lượng giáo dục được tăng lên, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại với78 trường đạt chuẩn năm 2024.

Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội khu vực nông thôn nhất là hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh không ngừng được đầu tư xây dựng, nâng cấp và hoàn thiện. Hệ thống trường học và thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp. Kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tăng nhanh công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - dịch vụ giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những cố gắng, nỗ lực và những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín đã đạt trong thời gian vừa qua, đặc biệt trong việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Đảng bộ, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị, xã hội của huyện Thường Tín và tới đây là 4 xã mới: Thường Tín, Thượng Phúc, Chương Dương, Hồng Vân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, quyết tâm cao… để khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực, đổi mới mạnh mẽ tư duy đưa địa phương phát triển hơn nữa…

Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh. Ảnh Viết Thành

Trước mắt, huyện cần tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tập trung phấn đấu hoàn thành công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị để vận hành mô hình chính quyền 2 cấp từ ngày 1/7/2025.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở mới cần tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết và cần tiếp tục tập trung cao độ công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các xã tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 và chủ động, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và các lãnh đạo thành phố Hà Nội đã trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2024 cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín. Cũng trong dịp này, 9 tập thể, 23 cá nhân của huyện Thường Tín có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới đã được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội khen thưởng.