Phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám trao Huy hiệu Đảng cho 86 đảng viên tiêu biểu

Trong đợt này, Đảng bộ phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám có 86 đảng viên được trao tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đảng viên 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên 70 năm tuổi Đảng cùng nhiều đồng chí được tặng Huy hiệu 65, 60, 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng.

Đây là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận và tri ân sâu sắc của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, cống hiến của các thế hệ đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ phường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đỗ Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Nguyên Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng và khẳng định: “Huy hiệu Đảng là biểu tượng cao quý của niềm vinh dự, tự hào; là sự ghi nhận của Đảng đối với công lao, đóng góp của các thế hệ đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Mỗi Huy hiệu được trao hôm nay là minh chứng cho quá trình phấn đấu kiên định, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất người đảng viên cộng sản”.

Đồng chí khẳng định, mỗi Huy hiệu được trao là minh chứng cho quá trình phấn đấu kiên định, giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất người đảng viên cộng sản. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho sự phát triển của địa phương.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Văn Miếu Đỗ Trọng Nam trao Huy hiệu Đảng tặng các đảng viên lão thành. Ảnh: Nguyên Anh

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy cũng ghi nhận và biểu dương Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám đã phát huy tốt vai trò đoàn kết, tiên phong, gương mẫu trong triển khai mô hình chính quyền hai cấp từ 1/7/2025, đạt nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự.

Sáng cùng ngày, đồng chí Đỗ Anh Tuấn cùng lãnh đạo Đảng ủy phường đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng đảng viên Nguyễn Ngọc Tuấn (tức Nguyễn Huy Lạng, sinh năm 1929, vào Đảng chính thức ngày 1/3/1948), hiện sinh hoạt tại Chi bộ 27 (thuộc Đảng bộ phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp, thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với các thế hệ đảng viên đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.