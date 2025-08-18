Đảng bộ xã Thanh Oai khơi dậy khát vọng, vững vàng bước vào kỷ nguyên mới

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Thanh Oai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thanh Oai.

Đại hội đã vinh dự đón Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn về tham dự và chỉ đạo Đại hội. Tham dự Đại hội còn có Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Hà cùng các đồng chí lãnh đạo Sở, ngành TP. Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiêm kỳ qua, xã Thanh Oai đã nỗ lực không ngừng, đạt được những thành tựu đáng tự hào trên mọi lĩnh vực, tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển trong kỷ nguyên mới. Kinh tế tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ có nhiều khởi sắc. Quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị tiếp tục được ưu tiên và đã có những chuyển biến tích cực theo hướng đô thị xanh, sinh thái, nông thôn hiện đại. Trong giai đoạn 2020-2025, các trục đường giao thông liên xã, đường làng, ngõ xóm đã được quan tâm đầu tư mở rộng, nâng cấp, cải tạo; các tuyến đường đã cơ bản được đầu tư kết nối với các tuyến đường Quốc lộ, đường tỉnh và kết nối với hệ thống giao thông các xã lân cận.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được lan tỏa sâu rộng đến từng khu dân cư. Các xã trước khi sáp nhập đều được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn xã có 25 sản phẩm được công nhận OCOP, trong đó có 18 sản phẩm được xếp hạng 4 sao và 7 sản phẩm được xếp hạng 3 sao. Đến nay, xã không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo đến tháng 7/2025 là 85 hộ. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 80,6 triệu đồng/người/năm.

Đồng chí Khuất Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ xã.

Bên cạnh đó, xã Thanh Oai đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, xã có 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá đạt chuẩn và quy hoạch đạt chuẩn; 95% thôn, tổ dân phố có sân thể thao đạt chuẩn và quy hoạch đạt chuẩn; 65% làng, Tổ dân phố đạt danh hiệu làng, tổ dân phố văn hóa.

Đại hội Đảng bộ xã Thanh Oai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra với chủ đề "Phát huy truyền thống văn hóa; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; tối ưu nguồn lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng xã Thanh Oai giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc". Đại hội xác định 02 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ mới. Đột phá về cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số; xây dựng tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị xã "tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả". Đột phá trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu, vai trò tiền đề và có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển theo đúng định hướng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn biểu dương thành tích đạt được của cán bộ và nhân dân trong xã Thanh Oai nhiệm kỳ qua. Ông Dương Đức Tuấn đề nghị Đảng bộ xã Thanh Oai nhiệm kỳ 2025-2030 cần xác định tinh thần, khí thế và quyết tâm mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết, kiên cường và những thành quả nhiệm kỳ 2020-2025; đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Dương Đức Tuấn, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ xã.

Bên cạnh đó, coi chuyển đổi số là khâu đột phá chiến lược, giải pháp nền tảng nâng cao hiệu lực quản lý, chất lượng phục vụ nhân dân và phát triển bền vững. Gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa, nếp sống thanh lịch, văn minh của người Hà Nội; khai thác thế mạnh để phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch; chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, công nghệ cao; phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng, ứng dụng công nghệ quảng bá, nâng cao trải nghiệm du khách. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương; tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa sai phạm.

Trong khuôn khổ Ðại hội, Đảng bộ xã Thanh Oai đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Bùi Hoàng Phan được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã; ông Khuất Hữu Tuấn được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ; ông Vũ Quỳnh được chỉ định giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã.