Kỷ niệm 20 năm thành lập Câu lạc bộ 'Mãi mãi tuổi 20'

Cách đây tròn 20 năm, sau khi hai cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, liệt sỹ Đặng Thùy Trâm được xuất bản, gây tiếng vang lớn trong dư luận cả nước, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra quyết định thành lập Quỹ "Mãi mãi tuổi 20" vào ngày 16/8/2005.

Lễ ra mắt Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tại Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ngày 16/8/2005. Nhà thơ Phạm Tiến Duật (đứng giữa); thứ 4 và thứ 3 (từ phải qua) là Nhà văn Đặng Vương Hưng và bà Trần Hồng Dung

Theo Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20”, từ năm 2022, để phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế, Quỹ đổi tên thành Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20". Dù tên gọi thay đổi nhưng tôn chỉ mục đích hoạt động của đơn vị vẫn giữ nguyên vẹn từ buổi đầu: Tri ân - tôn vinh - thiện nguyện - truyền lửa.

Bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” gồm 4 cuốn, với hơn 5.000 trang in, khổ 16x24 cm, do MMT20 phối hợp với “Trái tim người lính” thực hiện năm 2020, là một công trình tiêu biểu của Tủ sách “Mãi mãi tuổi 20”, với hàng trăm cuốn sách tư liệu vô giá.

Trong 20 năm qua, Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20" đã tổ chức hàng trăm chuyến đi tới các vùng sâu, vùng xa: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Quảng Ninh, Cao Bằng… để tặng quà cho các đồn biên phòng, xây chốt bảo vệ biên giới, xây nhà tình nghĩa, cầu dân sinh, hỗ trợ gia đình liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em khó khăn. Hàng nghìn bộ quần áo, sách vở, nhu yếu phẩm đã đến tay bà con vùng cao.

Đặc biệt, là việc tổ chức sưu tầm, biên soạn, xuất bản và giới thiệu hàng trăm tác phẩm của “Tủ sách Mãi mãi tuổi 20”, nằm trong bộ sách “Những lá thư thời chiến Việt Nam” và “Nhật ký thời chiến Việt Nam.” Cùng với những tập hồi ký và tự truyện trong tủ sách “Trái tim người lính” của các cựu chiến binh đã được xuất bản và giới thiệu công khai.

“Tuổi 20 của Anh hùng Đoàn Sinh Hưởng”: 2 ảnh chân dung đen trắng, chụp từ 50 năm trước (1975) vừa được nhóm Họa sĩ trẻ của “Trái tim người lính” phục dựng màu và giới thiệu trong Lễ kỷ niệm 20 năm truyền thống Mãi mãi tuổi 20.

Chương trình “Tủ sách Đặng Thùy Trâm” do Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20" phối hợp thực hiện, đã trao tặng hàng chục tủ sách cho các trường học, nhà văn hóa ở nhiều vùng miền trên cả nước, góp phần nâng cao dân trí, khơi dậy lòng biết ơn và ước mơ cho thế hệ tương lai.

Với tâm niệm: Không để những hy sinh của các liệt sỹ, thương binh, cựu chiến binh trở thành vô nghĩa; không để thế hệ trẻ quên đi lịch sử chống ngoại xâm hào hùng của dân tộc; Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20" luôn chú trọng kết nối với thanh niên, sinh viên.

Hội đồng Quản lý và điều hành CLB “Mãi mãi tuổi 20” nhiệm kỳ mới (2025 - 2028) ra mắt tại lễ kỉ niệm.

Các bạn sinh viên đã cùng Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20" đi tới các nghĩa trang, được nghe kể những câu chuyện thật từ những nhân chứng sống, từ các cựu chiến binh để từ đó, cảm nhận được giá trị của hòa bình và trách nhiệm với tương lai đất nước.

Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng (thành viên sáng lập, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20"), chia sẻ: “Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, Mãi mãi tuổi 20 có quyền tự hào rằng, thành tựu lớn nhất không phải là số tiền nhiều tỷ đồng, đã huy động từ nguồn xã hội hóa; cũng không phải hàng trăm cuốn sách tư liệu thời chiến vô giá, mang ý nghĩa nhân văn đã xuất bản; hay những công trình, món quà vật chất đã trao tặng; mà chính là tinh thần tri ân, tôn vinh lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự kết nối giữa các thế hệ, được thắp lên từ trái tim, truyền sang trái tim.

Hội đồng Quản lý Câu lạc bộ, các đại biểu và các thế hệ "Mãi mãi tuổi 20".

“Từ máu và nước mắt của quá khứ, hôm nay chúng ta dựng xây tương lai bằng lòng biết ơn và những việc làm thiết thực cho thế hệ sau. Câu lạc bộ "Mãi mãi tuổi 20" chính là một biểu tượng của khát vọng và cống hiến; của sự dấn thân và của tình yêu quê hương đất nước không giới hạn của những "Trái tim người lính", Đại tá, nhà văn Đặng Vương Hưng nhấn mạnh.