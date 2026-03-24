Giải đua Gymkhana Hải Phòng 2026: Bùng nổ tốc độ, xe điện VinFast khẳng định vị thế trên đường đua

Sau một ngày thi đấu nghẹt thở, kịch tính đến phút cuối cùng, nơi từng cú đánh lái được tính bằng centimet, từng pha drift cháy lốp làm bùng nổ khán đài và bản lĩnh sau vô-lăng được đẩy lên giới hạn cao nhất… Giải Đua xe Gymkhana Hải Phòng Mở rộng 2026 (HPGO 2026) đã khép lại trong một cái kết trọn vẹn và rực rỡ.

Giải Đua xe Gymkhana Hải Phòng Mở rộng 2026 (Hai Phong Gymkhana Open 2026 – HPGO 2026) diễn ra tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng.

Toàn cảnh lễ khai mạc Giải đua xe Gymkhana Hải Phòng Mở rộng 2026 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, thu hút đông đảo vận động viên và người hâm mộ.

Giải đấu không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là dấu mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của phong trào đua xe và xu hướng giao thông xanh tại Việt Nam. Lần đầu tiên toàn bộ các dòng xe điện VinFast cùng tham gia tranh tài, góp phần lan tỏa xu hướng di chuyển xanh, hiện đại và bền vững trong cộng đồng yêu xe tại Việt Nam. Điều này không chỉ mang lại sự đa dạng, hấp dẫn về chuyên môn, mà còn thể hiện rõ năng lực công nghệ, sự hoàn thiện của hệ sinh thái xe điện “made in Vietnam”.

Giải có sự góp mặt của 33 đội tham dự Car Game đến từ các hội nhóm và CLB xe VinFast trên toàn quốc, cùng 15 đội đua đến từ nhiều tỉnh thành miền Bắc ở phần thi đấu Gymkhana.

Hạng mục Car Game được chia thành nhiều hạng đấu, dành cho các dòng xe điện VinFast, bao gồm: VF3, VF5, VFe34, VF6, VF7, VF8 và VF9.

Mẫu xe điện VinFast VF9 tăng tốc trên đường đua, thể hiện khả năng vận hành linh hoạt trong nội dung Gymkhana.

Thi đấu Gymkhana dành cho các vận động viên sử dụng xe điện VinFast gồm: VFe34, VF5, VF6 và VF7. Giải có sự tham gia có nhiều tay đua từng vô địch các mùa giải gymkhana trên toàn quốc, trong đó có Giải đua Ô tô Gymkhana Vô địch quốc gia PVOIL Cup năm 2024 và năm 2025.

Ngay từ buổi sáng, không khí đã sôi động với phần thi của 33 đội thi, với đầy đủ các dòng xe điện VinFast đang bán trên thị trường. Những tay lái không chuyên đã mang đến các màn trình diễn đầy cảm hứng, tạo nên nhiều bất ngờ thú vị và cho thấy tiềm năng mạnh mẽ của phong trào gymkhana – đặc biệt trên nền tảng xe điện. Điểm nhấn ấn tượng còn đến từ màn diễu hành bằng xe điện và xếp hình quy mô, thể hiện tinh thần gắn kết và đam mê của cộng đồng yêu xe điện VinFast.

Bước sang buổi chiều, đường đua thực sự “nóng” lên với sự góp mặt của 15 tay lái dày dạn kinh nghiệm những cái tên đã nhiều lần chinh chiến và đứng bục tại các giải gymkhana toàn quốc. Những màn so kè nảy lửa giữa các tay đua kỳ cựu và lớp tay đua trẻ tài năng đã mang đến một cuộc cạnh tranh mãn nhãn, đầy tốc độ và cảm xúc.

Sau hành trình thi đấu liên tục, căng thẳng và không khoan nhượng, Ban Tổ chức đã chính thức tìm ra những cái tên xuất sắc, vinh danh ở cả nội dung Car Game và Gymkhana khép lại một sự kiện đáng nhớ, đậm chất thể thao và tràn đầy cảm hứng.

Danh sách các vận động viên chiến thắng tại Giải Đua xe Gymkhana Hải Phòng Mở rộng 2026

Khoảnh khắc vinh danh các tay đua đạt thành tích cao nhất nội dung Gymkhana, khép lại mùa giải với nhiều cảm xúc bùng nổ.

• Giải Nhất - VDV Hoàng Quân: 20.000.000 VNĐ tiền mặt + cúp vô địch + quà trị giá + 14.690.000VND. Tổng giá trị giải thưởng: 34.690.000 VND • Giải Nhì - VDV Nguyễn Xuân Hoà: 15.000.000 VNĐ tiền mặt + cúp + quà trị giá 14.240.000VND. Tổng giá trị giải thưởng: 29.240.000 VND • Giải Ba - VDV Khúc Duy Khánh: 10.000.000 VNĐ tiền mặt + cúp + quà tặng trị giá 12.500.500 VND. Tổng giá trị giải thưởng: 22.500.000 VND

Giải thưởng dành cho các VĐV thi đấu Car Game

Các vận động viên xuất sắc hạng mục Car Game nhận giải thưởng, ghi dấu ấn phong trào đua xe điện ngày càng phát triển.

Mỗi hạng đấu sẽ có một Giải Nhất với giá trị như sau: 2.000.000 VNĐ tiền mặt; 01 bộ Damper MTS từ Minh Lý MTS (6.900.000 VNĐ). Tổng giá trị giải thưởng là 8.900.000 VNĐ

Danh sách các VĐV chiến thắng hạng mục Car Game

Lưu Công Bình, đội VF3 Bão, Hạng VF3 Bùi Xuân Yến, đội Minh Lý Hải Phòng - Xuân Yến, VF7 Nguyễn Văn Vương, đội Hải Phòng Xanh, VF5/Herio Green Hoàng Ngọc Việt, đội VF8 Miền Bắc - Ngọc Việt, VF8 Phạm Hữu Tiệp, đội Nail Tiệp, VF6 Phạm Đình Kiên, đội VF8 Miền Bắc - Đình Kiên, VF9

Lễ Bế mạc và Trao giải tiến hành ngay trong tối ngày 22/3/2026, tại Nhà hàng trong Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn.

Giải đấu do Công ty Cổ phần Truyền thông OTV và CLB Xe Thể thao Hải Phòng tổ chức, dưới sự điều hành chuyên môn của Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam và Cộng đồng Otofun. Đặc biệt, đây cũng chính là giải đua đầu tiên của nhiệm kỳ II của Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam, mở ra một chặng đường phát triển mới, chuyên nghiệp hơn cho bộ môn đua xe thể thao tại Việt Nam.

Giải đấu cũng đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của CLB Xe Thể thao Hải Phòng từ một cái nôi nuôi dưỡng đam mê, nơi phát hiện và rèn luyện nhiều tay lái từng bước chinh phục đỉnh cao gymkhana toàn quốc, vươn lên trở thành đơn vị tổ chức các sự kiện thể thao lễ hội quy mô, chuyên nghiệp và đầy sức lan tỏa.