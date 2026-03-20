V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

Theo kế hoạch, V-Green sẽ dành khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 99 siêu trạm sạc, phân bố dọc các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ trọng điểm tại 34 tỉnh, thành phố. Hệ thống được thiết kế phục vụ nhu cầu di chuyển đường dài, liên tỉnh, thậm chí xuyên Việt của người dùng ô tô điện, trong đó tập trung vào nhóm khách hàng sử dụng xe điện của VinFast.

Khác với các điểm sạc hiện hữu chủ yếu phục vụ khu vực nội đô, mô hình siêu trạm sạc được định hướng bố trí theo hành lang giao thông chính, đảm bảo khoảng cách hợp lý giữa các điểm dừng. Cách tiếp cận này giúp người dùng có thể chủ động kế hoạch di chuyển mà không phụ thuộc quá nhiều vào hạ tầng tại đô thị lớn.

Mỗi siêu trạm sạc được quy hoạch với quy mô lớn, có thể phục vụ đồng thời khoảng 100 phương tiện. Hệ thống trang bị tối đa 100 cổng sạc nhanh công suất 150 kW (mức phổ biến trong phân khúc sạc nhanh hiện nay). Với cấu hình này, thời gian nạp năng lượng cho mỗi lượt xe được rút ngắn xuống còn khoảng 15 phút, đáp ứng yêu cầu quay vòng nhanh trong các hành trình dài.

Việc tăng số lượng cổng sạc tại mỗi điểm không chỉ nâng cao công suất phục vụ mà còn giảm áp lực quá tải vào các dịp cao điểm, như kỳ nghỉ lễ hoặc mùa du lịch. Đây được xem là yếu tố then chốt trong việc cải thiện trải nghiệm người dùng, khi tình trạng chờ đợi sạc lâu vẫn là một trong những rào cản lớn đối với xe điện tại Việt Nam.

Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống siêu trạm sạc sẽ sử dụng nguồn điện từ năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió và điện mặt trời. Điện năng được tích hợp với hệ thống pin lưu trữ (BESS) do VinFast nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Giải pháp này cho phép trạm sạc vận hành linh hoạt, giảm phụ thuộc vào lưới điện truyền thống, đồng thời góp phần hạn chế phát thải trong quá trình sử dụng.

Đại diện V-Green cho biết việc kết hợp năng lượng tái tạo với hệ thống lưu trữ không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn phù hợp với định hướng phát triển bền vững của ngành giao thông. Mô hình này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 mà Việt Nam đã cam kết.

Bên cạnh yếu tố công nghệ, doanh nghiệp nhấn mạnh vai trò của quy hoạch trong việc phát huy hiệu quả hệ thống. Các siêu trạm sạc sẽ được bố trí tại những vị trí thuận lợi về giao thông, dễ tiếp cận và có khả năng kết nối với các tuyến đường huyết mạch. Điều này giúp tối ưu hóa lưu lượng phương tiện, đồng thời tăng hiệu quả khai thác hạ tầng.

Theo lãnh đạo V-Green, việc triển khai đồng loạt 99 siêu trạm sạc sẽ tạo ra mạng lưới hỗ trợ tương đối hoàn chỉnh cho xe điện trên các tuyến đường dài. Khi hệ thống đi vào vận hành, người dùng có thể yên tâm di chuyển trên nhiều cung đường mà không lo gián đoạn do thiếu điểm sạc.

Tuy vậy, hiệu quả thực tế của dự án vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tiến độ triển khai, tốc độ gia tăng số lượng phương tiện điện cũng như khả năng đồng bộ với hạ tầng giao thông hiện hữu. Việc đảm bảo vận hành ổn định, đặc biệt trong các giai đoạn nhu cầu tăng cao, sẽ là bài toán cần tiếp tục theo dõi trong quá trình thực hiện.

Trước đó, V-Green cho biết đã hoàn thiện quy hoạch khoảng 150.000 cổng sạc cho ô tô và xe máy điện trên toàn quốc tính đến cuối năm 2025. Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng sang các mô hình trạm sạc công suất lớn, phục vụ riêng cho ô tô điện trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch phát triển thêm hệ thống đổi pin dành cho xe máy điện nhằm tăng tính linh hoạt cho người dùng cá nhân. Việc kết hợp nhiều mô hình hạ tầng, từ sạc nhanh, sạc thường đến đổi pin,… được đánh giá là hướng đi cần thiết để đáp ứng đa dạng nhu cầu trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường xe điện Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh, việc đầu tư mạnh vào hạ tầng sạc được xem là yếu tố quyết định. Kế hoạch triển khai 99 siêu trạm sạc của V-Green không chỉ góp phần giải bài toán di chuyển đường dài mà còn tạo động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện xanh trong thời gian tới.