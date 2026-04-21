Hãng xe Nhật Nissan xác nhận ‘khai tử’ 11 mẫu xe

Động thái này của Nissan nằm trong lộ trình phục hồi dài hạn, sau khi hãng công bố kế hoạch Re: Nissan cách đây gần một năm. Theo cập nhật mới nhất, Nissan sẽ giảm số lượng sản phẩm từ 56 xuống còn 45 mẫu, đồng thời tái phân bổ nguồn lực vào các dòng xe có hiệu quả kinh doanh cao hơn và phù hợp với xu hướng công nghệ mới.

Thanh lọc danh mục, ưu tiên sự hiệu quả

Việc cắt giảm 11 mẫu xe không chỉ là động thái kỹ thuật mà phản ánh sự thay đổi trong tư duy vận hành của Nissan. Thay vì duy trì danh mục dàn trải, hãng chuyển sang chiến lược chọn lọc, loại bỏ các dòng xe có doanh số thấp hoặc biên lợi nhuận không đáp ứng kỳ vọng.

Nissan xác nhận chuẩn bị ‘khai tử’ 11 mẫu xe

Trong bối cảnh ngành ô tô toàn cầu đang chuyển dịch nhanh sang điện hóa và công nghệ thông minh, việc duy trì quá nhiều sản phẩm truyền thống khiến chi phí phát triển và vận hành tăng cao. Nissan lựa chọn “giảm tải” để tập trung đầu tư vào hệ truyền động mới, đặc biệt là các giải pháp hybrid và xe điện.

Một số mẫu xe được cho là có nguy cơ bị khai tử đã bộc lộ dấu hiệu suy giảm rõ rệt. Điển hình như Nissan Altima, mẫu sedan từng đóng vai trò chủ lực tại thị trường Mỹ nhưng hiện đã bước sang giai đoạn cuối vòng đời. Doanh số của Altima trong năm qua giảm hơn 18%, cho thấy sức hút suy yếu trong bối cảnh người tiêu dùng chuyển sang SUV và xe điện.

Mẫu xe Nissan Altima

Nếu Altima rút lui, Nissan Sentra nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm vai trò thay thế trong phân khúc sedan cỡ nhỏ nhờ mức giá cạnh tranh và trang bị phù hợp.

Bên cạnh đó, một số mẫu xe như Nissan Rogue Plug-in Hybrid hay Nissan Murano cũng nằm trong diện cân nhắc. Rogue PHEV không tạo được dấu ấn riêng khi sử dụng nền tảng từ đối tác, trong khi Murano dù có tăng trưởng doanh số nhưng vẫn thuộc nhóm sản phẩm kén khách.

Mẫu xe Nissan Rogue Plug-in Hybrid

Tái cấu trúc theo 4 nhóm chiến lược

Song song với việc cắt giảm, Nissan xây dựng lại danh mục sản phẩm theo bốn nhóm chính gồm Heartbeat, Core, Growth và Partner.

Nhóm “Heartbeat” đóng vai trò định hình hình ảnh thương hiệu, tập trung vào các dòng xe biểu tượng như Nissan Z, Nissan Leaf và Nissan Patrol. Đây là những sản phẩm mang tính nhận diện cao, giúp duy trì sự gắn kết với khách hàng. Đáng chú ý, Nissan xác nhận sẽ hồi sinh Nissan Xterra và phát triển thế hệ mới của Nissan Skyline.

Mẫu xe Nissan Xterra

Nhóm “Core” gồm các dòng xe chủ lực tạo doanh số, như Nissan Qashqai hay Sentra. Trong giai đoạn tới, Nissan sẽ bổ sung phiên bản thuần điện cho Nissan Juke và nâng cấp hệ truyền động hybrid e-Power cho Nissan X-Trail (còn gọi là Rogue tại Mỹ).

Ở nhóm “Growth”, hãng hướng đến các thị trường có nhu cầu tăng nhanh. Những sản phẩm đáng chú ý gồm Nissan Elgrand thế hệ mới, mẫu xe điện cỡ nhỏ Nissan Sakura và các dòng xe phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc.

Mẫu xe Nissan Elgrand

Cuối cùng, nhóm “Partner” tập trung vào các dự án hợp tác. Ví dụ, mẫu bán tải plug-in hybrid Frontier tại Trung Quốc được phát triển dựa trên nền tảng của Dongfeng, trong khi phiên bản thuần điện của Nissan Micra tại châu Âu thực chất được phát triển từ Renault 5.

Đẩy mạnh điện hóa và mở rộng sang phân khúc cao cấp

Một trong những mục tiêu cốt lõi của đợt tái cấu trúc là tăng tốc điện hóa. Nissan cho biết nguồn lực tiết kiệm từ việc cắt giảm sản phẩm sẽ được tái đầu tư vào phát triển công nghệ, bao gồm hệ truyền động hybrid e-Power và các mẫu xe thuần điện.

Triết lý “Mobility Intelligence for Everyday Life” của Nissan

Chiến lược mới của Nissan được định hướng theo triết lý “Mobility Intelligence for Everyday Life”, cho thấy hãng đang hướng tới việc tích hợp công nghệ thông minh vào trải nghiệm di chuyển hàng ngày. Điều này không chỉ giúp cải thiện hiệu suất sản phẩm mà còn nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh các đối thủ liên tục đẩy mạnh đổi mới.

Tại thị trường Mỹ, Nissan dự kiến đưa công nghệ e-Power lên phiên bản mới của Rogue nhằm mở rộng dải sản phẩm hybrid. Trong khi đó, ở châu Âu và châu Á, các mẫu xe điện cỡ nhỏ và xe đô thị tiếp tục được ưu tiên phát triển.

Nissan tiếp tục đầu tư cho nhãn xe sang Infiniti

Không chỉ tập trung vào thương hiệu chính, Nissan tiếp tục đầu tư cho nhãn xe sang Infiniti. Sau khi ra mắt Infiniti QX65, hãng dự kiến bổ sung thêm bốn mẫu xe mới, bao gồm SUV hybrid cỡ trung, hai SUV khung gầm rời và một sedan hiệu suất cao sử dụng động cơ V6.

Đáng chú ý, mẫu sedan này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò như phiên bản cao cấp hơn của Skyline thế hệ mới, qua đó giúp Infiniti củng cố vị thế trong phân khúc xe sang.

Tác động tại thị trường Việt Nam

Tại Việt Nam, sự hiện diện của Nissan hiện khá hạn chế với ba mẫu xe gồm Nissan Almera, Nissan Navara và Nissan Kicks. Trong đó, Kicks đã ngừng bán từ giữa năm 2024, dù thị trường quốc tế đã có phiên bản mới.

Việc tái cấu trúc toàn cầu có thể ảnh hưởng đến chiến lược sản phẩm tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt khi hãng ưu tiên các dòng xe điện và hybrid. Tuy nhiên, với quy mô thị trường còn nhỏ và danh mục hạn chế, tác động trước mắt được đánh giá là không quá lớn.

Nissan Almera tại thị trường Việt Nam

Quyết định “khai tử” 11 mẫu xe cho thấy Nissan đang chấp nhận thay đổi để thích ứng với bối cảnh mới. Việc tinh gọn danh mục giúp hãng giảm chi phí, tập trung đầu tư và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tuy nhiên, quá trình này cũng tiềm ẩn rủi ro. Việc loại bỏ các dòng xe quen thuộc có thể khiến một bộ phận khách hàng trung thành của Nissan không hài lòng, trong khi các sản phẩm mới cần thời gian để chứng minh hiệu quả.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt từ các hãng xe điện mới nổi, kết quả của chiến lược này sẽ phụ thuộc vào tốc độ triển khai và khả năng đưa sản phẩm phù hợp ra thị trường. Với Nissan, đây không chỉ là một cuộc cắt giảm, mà là phép thử quan trọng cho khả năng tái sinh trong kỷ nguyên ô tô điện.