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Hyundai Tucson Hybrid nhận đặt cọc tại Việt Nam, giá trên 1 tỷ đồng

Thành Biên

Thành Biên

11:34 | 15/04/2026
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Nhiều đại lý ô tô tại TP.HCM đã triển khai nhận đặt cọc đối với mẫu Hyundai Tucson Hybrid. Theo thông tin từ hệ thống phân phối, xe dự kiến ra mắt vào tháng 6/2026, với giá tạm tính vượt mốc 1 tỷ đồng.
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Việc Hyundai Tucson Hybrid trình làng tại thị trường Việt Nam cho thấy chiến lược điện hóa dải sản phẩm mà Hyundai đang triển khai tại Việt Nam, sau khi đã giới thiệu phiên bản hybrid của Hyundai Santa Fe. Việc bổ sung Tucson Hybrid là nước đi mới của Huyndai hướng đến nhóm khách hàng quan tâm đến dòng xe tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang xe thuần điện.

Theo các tư vấn bán hàng, Hyundai Tucson Hybrid nhiều khả năng sẽ được lắp ráp trong nước và phân phối với một cấu hình duy nhất. Nếu mức giá dự kiến được giữ nguyên, đây sẽ là phiên bản có giá cao nhất trong dòng Tucson tại Việt Nam, đồng thời nằm trong nhóm xe hybrid phổ thông có giá bán cao trên thị trường.

Hyundai Tucson Hybrid. Ảnh: HYUNDAI
Hyundai Tucson Hybrid. Ảnh: HYUNDAI

Động cơ kết hợp xăng điện với tổng công suất 226 mã lực

Về cấu hình vận hành, mẫu SUV này sử dụng hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp 1.6 lít và mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 226 mã lực.

Xe đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cùng tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian. Cấu trúc này giúp cải thiện hiệu quả tiêu thụ nhiên liệu so với động cơ đốt trong truyền thống, đồng thời duy trì khả năng vận hành ổn định trong nhiều điều kiện khác nhau.

Hyundai Tucson Hybrid nhìn từ phía sau. Ảnh: HYUNDAI
Hyundai Tucson Hybrid nhìn từ phía sau. Ảnh: HYUNDAI

Ở góc độ thiết kế, Hyundai Tucson Hybrid không có nhiều thay đổi so với các phiên bản đang phân phối. Xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế đặc trưng với lưới tản nhiệt tích hợp dải đèn LED ban ngày và cụm đèn hậu kéo dài.

Không gian nội thất tập trung vào trải nghiệm số hóa, nổi bật với cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và hệ thống giải trí trung tâm.

Thiết kế khoang lái của Hyundai Tucson Hybrid. Ảnh: HYUNDAI
Thiết kế khoang lái của Hyundai Tucson Hybrid. Ảnh: HYUNDAI

Đáng chú ý, mẫu xe này nhiều khả năng được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS), bao gồm các tính năng như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động. Nếu giữ nguyên cấu hình như tại các thị trường quốc tế, đây sẽ là yếu tố tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh người dùng ngày càng quan tâm đến an toàn chủ động.

Xu hướng điện hóa sản phẩm của Hyundai tại thị trường xe Việt Nam

Sự xuất hiện của Hyundai Tucson Hybrid phản ánh xu hướng điện hóa đang lan rộng sang phân khúc SUV, crossover cỡ trung, nhóm xe chiếm tỷ trọng lớn trong doanh số toàn thị trường.

Trước đó, một số mẫu xe hybrid đã sớm tham gia phân khúc này như Honda CR-V Hybrid, Toyota Innova HEV hay Haval H6 Hybrid. Ngoài ra, các sản phẩm như BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 PHEV cũng cho thấy sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của các thương hiệu mới.

Sự xuất hiện của Hyundai Tucson Hybrid phản ánh xu hướng điện hóa của thị trường xe Việt. Ảnh: HYUNDAI
Sự xuất hiện của Hyundai Tucson Hybrid phản ánh xu hướng điện hóa của thị trường xe Việt. Ảnh: HYUNDAI

Ở phân khúc thấp hơn, xu hướng hybrid đã hình thành từ vài năm trước với sự góp mặt của Toyota Corolla Cross HEV, Toyota Yaris Cross Hybrid hay Honda HR-V Hybrid. Những mẫu xe này ghi nhận doanh số tích cực, góp phần định hình nhận thức của người tiêu dùng về công nghệ lai xăng – điện.

Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam
Huyndai Stargazer 2026 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam
Trong thời gian tới, cạnh tranh trong phân khúc dự báo tiếp tục gia tăng khi nhiều hãng xe chuẩn bị đưa thêm sản phẩm mới về Việt Nam, trong đó có Mazda CX-5 Hybrid. Điều này cho thấy hybrid đang được xem là bước chuyển tiếp quan trọng trước khi thị trường tiến tới điện hóa hoàn toàn.

Tuy vậy, với mức giá dự kiến trên 1 tỷ đồng, Hyundai Tucson Hybrid sẽ phải đối mặt với áp lực cạnh tranh trực tiếp từ các đối thủ Nhật Bản vốn đã xây dựng được uy tín về độ bền và khả năng giữ giá. Trong bối cảnh phân khúc hybrid tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn phát triển, giá bán chính thức, danh mục trang bị và chiến lược định vị sản phẩm sẽ đóng vai trò quyết định đến khả năng tiếp cận khách hàng.

Giới chuyên gia nhận định, dư địa tăng trưởng của xe hybrid tại Việt Nam vẫn còn đáng kể, song không đồng đều giữa các phân khúc. Với Tucson Hybrid, bài toán không chỉ nằm ở công nghệ mà còn ở cách cân bằng giữa giá trị sử dụng, chi phí sở hữu và niềm tin thị trường. Nếu giải quyết tốt các yếu tố này, mẫu SUV của Hyundai có thể tạo được chỗ đứng trong cuộc cạnh tranh ngày càng sôi động.

Hyundai Tucson Hybrid Hyundai Thị trường xe Việt Nam Xe hybrid SUV

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:46
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
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Cập nhật: 28/09/2026 06:46
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Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu