Lynk & Co 03 sắp ra mắt Việt Nam, ngay sau Lynk & Co 02

Theo thông tin từ hệ thống phân phối, Lynk & Co 03 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu chính thức vào khoảng tháng 6 và bắt đầu bàn giao xe từ tháng 6 đến tháng 7.

Hai phiên bản dự kiến gồm Plus và Pro, với giá tạm tính lần lượt khoảng 799 triệu và 859 triệu đồng. Mức giá này đặt mẫu sedan Trung Quốc vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Honda Civic, Mazda3, Kia K3, Hyundai Elantra và Toyota Corolla Altis.

Thiết kế thể thao có phần tiết chế

Lynk & Co 03 thực chất là phiên bản tiêu chuẩn của dòng 03, khác với biến thể hiệu suất cao 03+ từng được phân phối trước đó với giá lên tới gần 2 tỷ đồng. Việc đưa bản thường về Việt Nam giúp hãng tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn, đồng thời hạ thấp rào cản gia nhập phân khúc.

Lynk & Co 03

Về thiết kế, mẫu xe này theo đuổi phong cách thể thao nhưng tiết chế hơn so với bản 03+. Một số chi tiết mang tính trình diễn cao như cánh gió lớn hay các yếu tố khí động học phức tạp được giản lược.

Dù vậy, xe vẫn giữ lại nhiều điểm nhấn như lưới tản nhiệt cỡ lớn, cản trước tạo hình góc cạnh và hệ thống đèn LED sắc nét. Phía sau, cụm đèn hậu thiết kế nổi bật cùng ống xả kép và mâm 18 inch giúp tổng thể xe duy trì dáng vẻ năng động.

Cấu trúc khung gầm của Lynk & Co 03

Lynk & Co 03 sử dụng nền tảng khung gầm CMA, kiến trúc từng được phát triển với sự tham gia của Volvo. Nhờ đó, xe có kích thước tương đối rộng rãi trong phân khúc, với chiều dài cơ sở 2.730 mm, mang lại không gian nội thất thoải mái cho người dùng.

Khoang cabin là điểm được kỳ vọng tạo khác biệt. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cùng màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, dao động từ 12,8 đến 15,4 inch tùy phiên bản. Thiết kế nội thất theo xu hướng tối giản, tích hợp các cửa gió điều hòa vào dải trang trí ngang bảng táp-lô.

Thiết kế vô lăng của Lynk & Co 03

Phiên bản cao cấp dự kiến có ghế chỉnh điện, làm mát, nhớ vị trí, hệ thống âm thanh 14 loa, sạc không dây công suất lớn và cửa sổ trời toàn cảnh.

Sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) ngay từ bản rẻ nhất

Ở khía cạnh công nghệ, Lynk & Co 03 cho thấy tham vọng cạnh tranh bằng trang bị. Xe có thể sở hữu hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) ngay từ bản tiêu chuẩn, bao gồm các tính năng như cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh tự động, giữ làn đường và ga tự động thích ứng. Hệ thống này vận hành dựa trên nền tảng cảm biến dày đặc và chip xử lý Qualcomm 8155, vốn đang được nhiều hãng xe sử dụng.

Về vận hành, cả hai phiên bản nhiều khả năng dùng chung động cơ xăng 1.5L tăng áp, cho công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp. Thông số này tương đương với phiên bản tăng áp của Honda Civic, đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn trải nghiệm lái thể thao ở mức cơ bản.

Sự xuất hiện của Lynk & Co 03 diễn ra trong bối cảnh phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam có dấu hiệu chững lại. Doanh số toàn thị trường duy trì ở mức thấp, với các mẫu xe dẫn đầu cũng chỉ đạt vài trăm xe mỗi tháng. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển sang SUV và crossover, khiến sedan ngày càng thu hẹp thị phần.

Dù vậy, việc bổ sung một mẫu xe mới với thiết kế công nghệ cao và thiết kế trẻ trung có thể góp phần “khuấy động” lại phân khúc. Lynk & Co 03 đặt cược vào trang bị và trải nghiệm, thay vì cạnh tranh bằng giá. Tuy nhiên, để tạo dấu ấn, mẫu xe này cần thuyết phục người tiêu dùng về độ bền, giá trị thương hiệu và hậu mãi, những yếu tố mà các đối thủ Nhật và Hàn đã xây dựng trong nhiều năm.

Trong ngắn hạn, Lynk & Co 03 khó tạo đột phá doanh số nếu giữ nguyên mức giá dự kiến. Nhưng về dài hạn, sự xuất hiện của mẫu xe này vẫn có thể tạo áp lực cạnh tranh, buộc các hãng trong phân khúc phải điều chỉnh chiến lược sản phẩm và trang bị. Đây cũng là tín hiệu cho thấy thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục mở rộng, với sự tham gia ngày càng rõ nét của các thương hiệu mới đến từ Trung Quốc.