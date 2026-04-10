Wuling Bingo Việt Nam bổ sung biến thể mới có tên Wuling Bingo S

Thông tin về Wuling Bingo S xuất hiện trên website chính thức của TMT Motors kèm thông báo “sắp ra mắt”, cho thấy mẫu xe này đã ở giai đoạn hoàn tất chuẩn bị thương mại. Tuy hãng chưa công bố giá bán và thời điểm mở bán cụ thể, việc “nhá hàng” sớm phản ánh chiến lược mở rộng dải sản phẩm xe điện phổ thông tại Việt Nam.

Từ hatchback đô thị đến SUV điện cỡ B

Khác với phiên bản Bingo tiêu chuẩn vốn thuộc nhóm hatchback cỡ nhỏ, Bingo S chuyển hướng rõ rệt sang kiểu dáng SUV. Mẫu xe này đã ra mắt thị trường Trung Quốc từ tháng 8/2025 và nhanh chóng được định vị ở phân khúc cao hơn.

Với kích thước dài 4.265 mm, rộng 1.785 mm, cao 1.600 mm và trục cơ sở 2.610 mm, Bingo S tiệm cận các mẫu SUV cỡ B đang phổ biến tại Việt Nam như Toyota Yaris Cross, Hyundai Creta hay Mitsubishi Xforce. Điều này đặt mẫu xe điện Trung Quốc vào một “sân chơi” cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe xăng vốn đã có chỗ đứng.

Wuling Bingo S sắp ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Wuling

Thiết kế ngoại thất của Bingo S đi theo hướng góc cạnh và hiện đại hơn. Phần đầu xe loại bỏ lưới tản nhiệt truyền thống, đặc trưng của xe điện kết hợp cụm đèn pha cỡ lớn tích hợp dải LED ban ngày. Cản trước tạo hình thể thao với hốc gió trung tâm và các khe gió đặt dọc hai bên.

Ở thân xe, nhà sản xuất sử dụng trụ sơn đen để tạo hiệu ứng mui nổi, kết hợp bộ mâm hợp kim kích thước 16 hoặc 18 inch. Phía sau nổi bật với cụm đèn hậu thanh mảnh nối liền bằng dải LED kéo ngang, đi kèm cánh gió mui và các chi tiết mạ crôm nhằm tăng tính nhận diện.

Bên trong cabin, Bingo S được thiết kế theo hướng bao quanh người điều khiển, tối ưu hóa thao tác và tầm nhìn. Xe trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch kết hợp màn hình trung tâm 12,8 inch, tạo thành cụm hiển thị liền mạch.

Thiết kế khoang lái của Wuling Bingo S. Ảnh: Wuling

Hãng tích hợp nhiều tiện ích phục vụ người dùng trẻ, bao gồm trợ lý giọng nói, kết nối điều khiển từ xa qua điện thoại, hệ thống âm thanh 6 loa và tính năng khởi động không cần chìa khóa. Khu vực điều khiển trung tâm bổ sung sạc không dây công suất 50W có làm mát, cùng nhiều hộc chứa đồ nhỏ bố trí khắp cabin.

Không gian nội thất được khai thác linh hoạt với khoảng 25 vị trí để đồ và khoang hành lý có thể mở rộng lên đến 1.450 lít khi gập hàng ghế sau. Thiết kế này hướng tới nhu cầu sử dụng đa mục đích, từ di chuyển hàng ngày đến các chuyến đi ngắn.

Thiết kế nội thất của Wuling Bingo S. Ảnh: Wuling

Tầm vận hành 510 km, nhấn mạnh lợi thế xe điện

Wuling trang bị cho Bingo S mô-tơ điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu đặt ở cầu trước, cho công suất 101 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm. Thông số này đủ đáp ứng nhu cầu di chuyển đô thị và liên tỉnh ở mức cơ bản.

Điểm đáng chú ý nằm ở phạm vi hoạt động. Theo công bố, xe có thể di chuyển tối đa khoảng 510 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn CLTC. Đây là con số tương đối cạnh tranh trong phân khúc xe điện phổ thông, đặc biệt khi so với nhiều mẫu xe cùng tầm giá.

Wuling Bingo S có thể di chuyển tối đa khoảng 510 km sau mỗi lần sạc đầy. Ảnh: Wuling

Về thời gian sạc, Bingo S hỗ trợ cả sạc chậm và sạc nhanh. Với nguồn AC, xe cần khoảng 7,5 giờ để sạc từ 20% lên 100%. Khi sử dụng sạc nhanh DC, thời gian nạp từ 30% lên 80% rút xuống còn khoảng 35 phút. Điều này giúp cải thiện tính linh hoạt trong sử dụng thực tế.

Mẫu SUV điện này được trang bị các hệ thống an toàn phổ biến như camera 360 độ, kiểm soát hành trình, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử, phanh tay điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Xe có 4 túi khí, đáp ứng nhu cầu an toàn cơ bản trong phân khúc.

Dù chưa có các gói hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) như một số đối thủ cao cấp, danh sách trang bị hiện tại vẫn đủ để cạnh tranh ở nhóm xe phổ thông.

Sự xuất hiện của Wuling Bingo S góp phần gia tăng cạnh tranh tại thị trường xe Việt Nam. Ảnh: Wuling

Việc Bingo S chuẩn bị gia nhập thị trường cho thấy xu hướng dịch chuyển rõ rệt: xe điện đang dần tiến vào những phân khúc vốn do xe xăng thống trị. Nếu được định giá hợp lý, mẫu xe này có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng đô thị, đặc biệt là nhóm khách hàng trẻ.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi năng lượng, sự xuất hiện của Bingo S không chỉ giúp Wuling mở rộng thị phần mà còn góp phần gia tăng cạnh tranh, buộc các hãng xe truyền thống phải điều chỉnh chiến lược.

Hiện tại, giá bán và thời điểm ra mắt chính thức của Wuling Bingo S vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nhiều khả năng mẫu xe này sẽ có mức giá cao hơn phiên bản Bingo tiêu chuẩn, đổi lại là thiết kế SUV và trang bị nâng cấp. Nếu tận dụng tốt lợi thế chi phí và xu hướng xe điện, Bingo S có thể trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý nhất ở phân khúc SUV cỡ B trong thời gian tới.