Wuling Xingguang 560 lên lịch bán ở thị trường Việt Nam

Mẫu Wuling Xingguang 560 lần đầu ra mắt công chúng tại Triển lãm Ô tô Quốc tế ASEAN Nam Ninh vào tháng 12/2025, đánh dấu bước phát triển mới của dòng Xingguang (Starlight). Ở một số thị trường Đông Nam Á như Indonesia, xe được phân phối dưới tên gọi khác là Eksion, cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược định vị sản phẩm của hãng.

Wuling Xingguang 560. Ảnh: Wuling

Thiết kế hướng đến nhóm khách hàng gia đình

Về kích thước, Xingguang 560 sở hữu chiều dài 4.745 mm, rộng 1.850 mm và cao dao động từ 1.755 đến 1.770 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.810 mm. Thông số này đặt mẫu xe vào phân khúc SUV hạng D, nơi đang có sự cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Mazda CX-8. Việc tham gia phân khúc này cho thấy Wuling không chỉ tập trung vào xe giá rẻ mà còn hướng đến nhóm khách hàng gia đình cần không gian rộng và tiện nghi.

Thiết kế ngoại thất của Xingguang 560 đi theo xu hướng vuông vức, tạo cảm giác chắc chắn. Phần đầu xe gây chú ý với lưới tản nhiệt lớn dạng tổ ong, đi kèm các chi tiết viền đen quanh cụm đèn. Một số ý kiến nhận xét phong cách này có nét tương đồng với các mẫu xe Mitsubishi, đặc biệt ở bố cục mặt trước. Với phiên bản thuần điện, hãng sử dụng lưới tản nhiệt đóng kín, giúp tổng thể liền mạch và hiện đại hơn.

Wuling Xingguang 560 thuộc phân khúc SUV hạng D. Ảnh: Wuling

Khoang nội thất được thiết kế theo hướng bao quanh người ngồi, sử dụng nhiều vật liệu mềm nhằm nâng cao trải nghiệm. Xe cung cấp hai cấu hình 5 chỗ và 7 chỗ, phù hợp với nhu cầu đa dạng của người dùng.

Điểm nhấn nằm ở khả năng linh hoạt của ghế ngồi: hàng ghế trước có thể ngả phẳng nối liền hàng ghế thứ hai để tạo không gian nghỉ ngơi, trong khi hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh độ ngả lên tới 128 độ. Hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 40:60, giúp mở rộng khoang chứa đồ khi cần thiết.

Wuling Xingguang 560 được trang bị cụm màn hình kép gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch và màn hình trung tâm 15,6 inch. Hệ thống giải trí vận hành trên nền tảng Ling OS do Wuling phát triển, hướng tới trải nghiệm kết nối thông minh và thân thiện với người dùng.

SUV Xingguang 560 2026 mắt với 2 tùy chọn động cơ

Tại thị trường Việt Nam, Xingguang 560 dự kiến có hai tùy chọn động cơ gồm hybrid sạc điện (PHEV) và thuần điện. Phiên bản PHEV sử dụng hệ truyền động Lingxi Power 3.0, kết hợp động cơ xăng 1.5L với mô-tơ điện thế hệ mới. Tổng công suất đạt 194 mã lực, mô-men xoắn cực đại 230 Nm. Xe có thể di chuyển 125 km chỉ bằng điện và đạt tổng quãng đường lên tới 1.100 km khi kết hợp cả xăng và pin. Mức tiêu thụ nhiên liệu được công bố ở mức 5,3 lít/100 km trong điều kiện pin cạn.

Wuling Xingguang 560 sẽ có hai tùy chọn động cơ gồm hybrid sạc điện và thuần điện. Ảnh: Wuling

Trong khi đó, bản thuần điện có công suất thấp hơn, đạt khoảng 134 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, sử dụng pin dung lượng 60 kWh. Theo tiêu chuẩn CLTC, xe có thể chạy tối đa 510 km sau mỗi lần sạc đầy. Hệ thống sạc hỗ trợ cả AC và DC, cho phép sạc nhanh từ 30% lên 80% trong khoảng 30 phút. Ngoài ra, công nghệ sạc nhanh 2C giúp xe bổ sung thêm khoảng 200 km chỉ sau 15 phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển linh hoạt.

Trang bị an toàn trên mẫu xe này bao gồm 6 túi khí, camera 360 độ, hệ thống kiểm soát hành trình, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và đổ đèo, cùng các công nghệ cơ bản như ABS, EBD và cân bằng điện tử. Những tính năng này cho thấy Wuling hướng đến tiêu chuẩn an toàn phổ thông nhưng đầy đủ trong phân khúc.

Hiện tại, giá bán chính thức của Xingguang 560 tại Việt Nam chưa được công bố. Tuy nhiên, với định hướng “giá dễ tiếp cận” vốn có, nhiều khả năng mẫu SUV này sẽ tạo áp lực cạnh tranh đáng kể lên các đối thủ cùng phân khúc khi ra mắt vào nửa cuối năm 2026. Sự xuất hiện của Xingguang 560 cũng phản ánh xu hướng gia tăng hiện diện của các thương hiệu ô tô Trung Quốc tại thị trường Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến xe điện và hybrid.