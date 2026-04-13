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Toyota Land Cruiser LC300 Hybrid nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam

Thành Biên

Thành Biên

09:11 | 13/04/2026
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Một số đại lý xe tại Việt Nam đã thông báo nhận cọc cho phiên bản hybrid của dòng SUV đầu bảng Toyota Land Cruiser LC300. Việc chưa có xác nhận từ Toyota Việt Nam khiến nhiều thông tin vẫn ở mức tham khảo.
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Với việc bổ sung hệ truyền động điện hóa cùng hàng loạt nâng cấp công nghệ, Toyota Land Cruiser LC300 Hybrid được dự báo sẽ có giá vượt mốc 4,6 tỷ đồng, thậm chí có thể tiệm cận một mặt bằng giá mới trong phân khúc SUV cỡ lớn. Mức giá này có thể sẽ cao hơn so với Toyota Land Cruiser LC300 bản máy xăng đang được niêm yết ở mức 4,58 tỷ đồng.

Giới kinh doanh ô tô nhận định mức giá cao hơn là điều tất yếu, bởi bản hybrid không chỉ nâng cấp về hiệu suất mà còn cải thiện trải nghiệm vận hành, yếu tố ngày càng được người dùng đô thị quan tâm.

Toyota Land Cruiser LC300 Hybrid. Ảnh: Toyota
Toyota Land Cruiser LC300 Hybrid. Ảnh: Toyota

Hệ truyền động mạnh nhất lịch sử Land Cruiser

Điểm nhấn lớn nhất của Land Cruiser LC300 Hybrid nằm ở hệ truyền động hoàn toàn mới. Xe sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Sức mạnh này vượt xa mức 409 mã lực và 650 Nm của bản xăng đang bán tại Việt Nam.

Cấu hình hybrid đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Mô-tơ điện được đặt giữa động cơ và hộp số, giúp tối ưu khả năng truyền lực và cải thiện độ phản hồi khi tăng tốc. Theo thông tin từ nhà sản xuất, khả năng tăng tốc của xe được cải thiện đáng kể so với các phiên bản diesel trước đây, đồng thời mang lại cảm giác vận hành mượt mà hơn.

Land Cruiser LC300 Hybrid sở hữu hệ truyền động mạnh nhất lịch sử Land Cruiser
Land Cruiser LC300 Hybrid sở hữu hệ truyền động mạnh nhất lịch sử Land Cruiser. Ảnh: Toyota

Ngoài ra, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện ở dải tốc độ thấp, dưới 30 km/h. Điều này giúp giảm tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện đô thị đông đúc, đồng thời hạn chế tiếng ồn, một điểm yếu cố hữu của các dòng SUV cỡ lớn.

Dù chuyển sang hệ truyền động hybrid, Land Cruiser LC300 vẫn duy trì thế mạnh off-road vốn làm nên tên tuổi. Xe tiếp tục trang bị các hệ thống hỗ trợ địa hình quen thuộc như Multi-Terrain Select, Crawl Control, Downhill Assist Control và Multi-Terrain Monitor.

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Hệ thống pin nickel-metal hydride được thiết kế chống nước, cho phép xe giữ khả năng lội nước lên tới 700 mm, thông số quan trọng với một mẫu SUV địa hình. Đây là yếu tố cho thấy Toyota không đánh đổi khả năng vận hành địa hình để lấy công nghệ điện hóa.

Bên cạnh đó, mẫu xe được nâng cấp với vô lăng trợ lực điện, cải thiện đáng kể cảm giác lái trong đô thị. Đây là thay đổi đáng giá khi Land Cruiser vốn bị đánh giá là kém linh hoạt trong môi trường đường phố đông đúc.

Trang bị và cấu hình đa dạng

Ở một số thị trường như Trung Đông, biến thể hybrid mang tên VXR có thiết kế ngoại thất hầm hố hơn, với cản trước và các chi tiết nhận diện riêng. Tuy nhiên, tổng thể thiết kế của bản hybrid không thay đổi nhiều so với bản xăng, chủ yếu bổ sung logo “HEV” và một số tinh chỉnh nhỏ.

Không gian nội thất giữ nguyên bố cục, tập trung nâng cấp phần hiển thị với các giao diện theo dõi hoạt động của hệ truyền động hybrid trên màn hình trung tâm và cụm đồng hồ.

Toyota Land Cruiser LC300 Hybrid nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam
Thiết kế nội thất Land Cruiser LC300 Hybrid giữ nguyên bố cục. Ảnh: Toyota

Tại một số thị trường quốc tế, Land Cruiser LC300 Hybrid được phân phối với nhiều phiên bản như VX, ZX và GR Sport. Các cấu hình này có sự khác biệt về trang bị tiện nghi và khả năng vận hành.

Bản tiêu chuẩn VX sở hữu mâm 18 inch, hệ thống đèn LED, hai màn hình 12,3 inch, âm thanh JBL 14 loa và điều hòa 4 vùng.

Phiên bản ZX bổ sung hệ thống treo thích ứng, màn hình HUD và vi sai chống trượt cầu sau.

Phiên bản GR Sport hướng đến khả năng off-road cao cấp hơn với hệ thống treo điện tử e-KDSS cho phép tối ưu độ linh hoạt trên địa hình phức tạp.

Bước đi chiến lược của Toyota tại Việt Nam

Việc đưa Land Cruiser LC300 Hybrid về Việt Nam không chỉ là nâng cấp sản phẩm, mà còn phản ánh chiến lược điện hóa toàn diện của Toyota. Hãng xe Nhật Bản hiện đã triển khai nhiều mẫu hybrid ở các phân khúc khác nhau, từ sedan, MPV đến SUV đô thị.

Nếu được phân phối chính thức, Land Cruiser Hybrid sẽ trở thành một trong những mẫu SUV hybrid đắt đỏ nhất thị trường, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa ở phân khúc cao cấp. Điều này cũng cho thấy xu hướng điện hóa không còn giới hạn ở các dòng xe đô thị, mà đang lan sang cả những mẫu xe địa hình truyền thống.

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Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, sự xuất hiện của Land Cruiser LC300 Hybrid có thể tạo ra áp lực mới lên các đối thủ trong cùng phân khúc. Đồng thời, mẫu xe này cũng góp phần định hình lại kỳ vọng của người tiêu dùng về một chiếc SUV cỡ lớn: không chỉ mạnh mẽ, bền bỉ mà còn phải tối ưu hiệu suất và thân thiện hơn với môi trường.

Với những thay đổi mang tính nền tảng, Land Cruiser LC300 Hybrid được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế biểu tượng, đồng thời mở ra một chương mới cho dòng xe địa hình lâu đời của Toyota tại Việt Nam.

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,090 14,490
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,090 14,490
NL 99.99 13,550
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,450
Trang sức 99.9 13,800 14,400
Trang sức 99.99 13,810 14,410
Cập nhật: 28/09/2026 07:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,414 14,442
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,414 14,443
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,409 1,439
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,409 144
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,384 1,429
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,485 141,485
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,536 107,336
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,532 97,332
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,528 87,328
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,669 83,469
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,945 59,745
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,414 1,444
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Cập nhật: 28/09/2026 07:00

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Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Việt Nam lần đầu đăng cai Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Mỹ mua 4.000 drone tấn công, một người điều khiển cả đàn

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trung Quốc hé lộ hệ thống laser có thể trang bị cho J-36

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

Trực thăng NH90 New Zealand lập kỷ lục 3.000 giờ bay đầu tiên thế giới

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Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

Đại học Victoria Hòa Bình chính thức bước sang giai đoạn phát triển mới

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

RMIT thách thức sinh viên thiết kế môi trường làm việc hòa nhập

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Đề xuất chuyển EVN về Bộ Công Thương để triển khai Quy hoạch điện VIII

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

Nhận diện và gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số quốc gia từ 3 góc nhìn

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Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Thanh tra chỉ ra một số tồn tại tại OCB chi nhánh Đà Nẵng

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Chứng khoán tuần 21-25/9: VN-Index giảm 1,68%, dòng tiền phân hóa

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 28/9-2/10: VN-Index kiểm định vùng 1.760-1.800 điểm

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

Dữ liệu và AI trở thành trụ cột của tài chính số Việt Nam

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ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

ACB tiếp tục Hành trình Hy vọng, trao 500 triệu đồng cho bệnh nhi tại Huế

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

Visa tiếp tục cam kết với các mục tiêu tăng trưởng của Việt Nam

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

VNPT và Qualcomm Technologies mở rộng hợp tác chiến lược

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu