Toyota Land Cruiser LC300 Hybrid nhận đặt cọc tại thị trường Việt Nam

Với việc bổ sung hệ truyền động điện hóa cùng hàng loạt nâng cấp công nghệ, Toyota Land Cruiser LC300 Hybrid được dự báo sẽ có giá vượt mốc 4,6 tỷ đồng, thậm chí có thể tiệm cận một mặt bằng giá mới trong phân khúc SUV cỡ lớn. Mức giá này có thể sẽ cao hơn so với Toyota Land Cruiser LC300 bản máy xăng đang được niêm yết ở mức 4,58 tỷ đồng.

Giới kinh doanh ô tô nhận định mức giá cao hơn là điều tất yếu, bởi bản hybrid không chỉ nâng cấp về hiệu suất mà còn cải thiện trải nghiệm vận hành, yếu tố ngày càng được người dùng đô thị quan tâm.

Toyota Land Cruiser LC300 Hybrid. Ảnh: Toyota

Hệ truyền động mạnh nhất lịch sử Land Cruiser

Điểm nhấn lớn nhất của Land Cruiser LC300 Hybrid nằm ở hệ truyền động hoàn toàn mới. Xe sử dụng động cơ xăng V6 3.5L tăng áp kép kết hợp mô-tơ điện, tạo ra tổng công suất 457 mã lực và mô-men xoắn cực đại 790 Nm. Sức mạnh này vượt xa mức 409 mã lực và 650 Nm của bản xăng đang bán tại Việt Nam.

Cấu hình hybrid đi kèm hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Mô-tơ điện được đặt giữa động cơ và hộp số, giúp tối ưu khả năng truyền lực và cải thiện độ phản hồi khi tăng tốc. Theo thông tin từ nhà sản xuất, khả năng tăng tốc của xe được cải thiện đáng kể so với các phiên bản diesel trước đây, đồng thời mang lại cảm giác vận hành mượt mà hơn.

Land Cruiser LC300 Hybrid sở hữu hệ truyền động mạnh nhất lịch sử Land Cruiser. Ảnh: Toyota

Ngoài ra, xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện ở dải tốc độ thấp, dưới 30 km/h. Điều này giúp giảm tiêu hao nhiên liệu trong điều kiện đô thị đông đúc, đồng thời hạn chế tiếng ồn, một điểm yếu cố hữu của các dòng SUV cỡ lớn.

Dù chuyển sang hệ truyền động hybrid, Land Cruiser LC300 vẫn duy trì thế mạnh off-road vốn làm nên tên tuổi. Xe tiếp tục trang bị các hệ thống hỗ trợ địa hình quen thuộc như Multi-Terrain Select, Crawl Control, Downhill Assist Control và Multi-Terrain Monitor.

Hệ thống pin nickel-metal hydride được thiết kế chống nước, cho phép xe giữ khả năng lội nước lên tới 700 mm, thông số quan trọng với một mẫu SUV địa hình. Đây là yếu tố cho thấy Toyota không đánh đổi khả năng vận hành địa hình để lấy công nghệ điện hóa.

Bên cạnh đó, mẫu xe được nâng cấp với vô lăng trợ lực điện, cải thiện đáng kể cảm giác lái trong đô thị. Đây là thay đổi đáng giá khi Land Cruiser vốn bị đánh giá là kém linh hoạt trong môi trường đường phố đông đúc.

Trang bị và cấu hình đa dạng

Ở một số thị trường như Trung Đông, biến thể hybrid mang tên VXR có thiết kế ngoại thất hầm hố hơn, với cản trước và các chi tiết nhận diện riêng. Tuy nhiên, tổng thể thiết kế của bản hybrid không thay đổi nhiều so với bản xăng, chủ yếu bổ sung logo “HEV” và một số tinh chỉnh nhỏ.

Không gian nội thất giữ nguyên bố cục, tập trung nâng cấp phần hiển thị với các giao diện theo dõi hoạt động của hệ truyền động hybrid trên màn hình trung tâm và cụm đồng hồ.

Thiết kế nội thất Land Cruiser LC300 Hybrid giữ nguyên bố cục. Ảnh: Toyota

Tại một số thị trường quốc tế, Land Cruiser LC300 Hybrid được phân phối với nhiều phiên bản như VX, ZX và GR Sport. Các cấu hình này có sự khác biệt về trang bị tiện nghi và khả năng vận hành.

Bản tiêu chuẩn VX sở hữu mâm 18 inch, hệ thống đèn LED, hai màn hình 12,3 inch, âm thanh JBL 14 loa và điều hòa 4 vùng.

Phiên bản ZX bổ sung hệ thống treo thích ứng, màn hình HUD và vi sai chống trượt cầu sau.

Phiên bản GR Sport hướng đến khả năng off-road cao cấp hơn với hệ thống treo điện tử e-KDSS cho phép tối ưu độ linh hoạt trên địa hình phức tạp.

Bước đi chiến lược của Toyota tại Việt Nam

Việc đưa Land Cruiser LC300 Hybrid về Việt Nam không chỉ là nâng cấp sản phẩm, mà còn phản ánh chiến lược điện hóa toàn diện của Toyota. Hãng xe Nhật Bản hiện đã triển khai nhiều mẫu hybrid ở các phân khúc khác nhau, từ sedan, MPV đến SUV đô thị.

Nếu được phân phối chính thức, Land Cruiser Hybrid sẽ trở thành một trong những mẫu SUV hybrid đắt đỏ nhất thị trường, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm điện hóa ở phân khúc cao cấp. Điều này cũng cho thấy xu hướng điện hóa không còn giới hạn ở các dòng xe đô thị, mà đang lan sang cả những mẫu xe địa hình truyền thống.

Trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng cạnh tranh, sự xuất hiện của Land Cruiser LC300 Hybrid có thể tạo ra áp lực mới lên các đối thủ trong cùng phân khúc. Đồng thời, mẫu xe này cũng góp phần định hình lại kỳ vọng của người tiêu dùng về một chiếc SUV cỡ lớn: không chỉ mạnh mẽ, bền bỉ mà còn phải tối ưu hiệu suất và thân thiện hơn với môi trường.

Với những thay đổi mang tính nền tảng, Land Cruiser LC300 Hybrid được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế biểu tượng, đồng thời mở ra một chương mới cho dòng xe địa hình lâu đời của Toyota tại Việt Nam.