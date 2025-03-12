Nissan bổ nhiệm Ivan Espinosa làm CEO mới giữa khó khăn tài chính

Ivan Espinosa - CEO mới của Nissan. Ảnh: Nissan

Quyết định bổ nhiệm Ivan Espinosa làm Giám đốc điều hành (CEO) mới được đưa ra trong bối cảnh công ty đang đối mặt với nhiều thách thức tài chính và sau khi các cuộc đàm phán sáp nhập với Honda thất bại.

Việc bổ nhiệm CEO mới, hy vọng thúc đẩy niềm tin của nhân viên vào ban lãnh đạo cấp cao của công ty. CEO mới được chọn trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay và sẽ chính thức đảm nhận vai trò này vào ngày 1/4 tới. Espinosa kế nhiệm Makoto Uchida, người đã giữ chức CEO toàn cầu từ năm 2019.

Espinosa là một nhân vật quen thuộc trong Nissan, gia nhập công ty từ năm 2003 và giữ vị trí Giám đốc kế hoạch từ tháng 4 năm 2024. Ông tiếp quản công ty từ Uchida trong bối cảnh Nissan đang đối mặt với nhiều khó khăn: doanh số sụt giảm, đàm phán sáp nhập với Honda thất bại, và theo Automotive News, xếp hạng tín dụng của Nissan hiện bị đánh giá ở mức "rác" (junk status).

Trong một cuộc họp báo, Uchida đã xin lỗi vì rời bỏ vị trí khi công ty đang trong tình trạng bấp bênh. "Tôi vô cùng hối tiếc khi phải chuyển giao vị trí này cho người kế nhiệm trong hoàn cảnh hiện tại," cựu CEO phát biểu.

Kỳ Vọng vào CEO mới

Tại buổi họp báo sau khi được bổ nhiệm, Espinosa cho biết ông muốn xem xét lại toàn bộ chiến lược của Nissan tại Bắc Mỹ, theo một báo cáo riêng của Automotive News. "Chúng tôi sẽ xem xét toàn bộ hệ thống," ông nói.

Một hướng đi tiềm năng mà Espinosa có thể theo đuổi để đưa Nissan trở lại ổn định là tập trung vào các dòng xe thể thao dành cho người đam mê.

mẫu Nissan Silvia. Ảnh: Getty

Khi còn là Phó Chủ tịch chiến lược toàn cầu, Espinosa từng bày tỏ mong muốn hồi sinh mẫu Nissan Silvia. "Đây sẽ là một thách thức," ông nói vào thời điểm đó. "Nhưng công việc của tôi là tìm ra cách thực hiện những điều như thế này, vì tôi nghĩ nó sẽ mang lại lợi ích cho khách hàng và thương hiệu. Nếu tôi có thể tìm ra công thức phù hợp, chúng tôi có thể biến nó thành hiện thực."

Tuy nhiên, trước khi có thể đầu tư vào một mẫu xe thể thao mới, Espinosa cần tập trung đưa Nissan trở lại lợi nhuận.

Hiện tại, Nissan không có một mẫu xe biểu tượng nào, đặc biệt khi sổ đặt hàng của GT-R thế hệ R35 đã chính thức đóng lại mà chưa có mẫu thay thế. Mặc dù việc hồi sinh Silvia vẫn là một mục tiêu đầy thách thức, ít nhất giờ đây ý tưởng này đã được đặt lên bàn khi Espinosa nắm quyền lãnh đạo công ty.

Thách thức tài chính và thất bại trong đàm phán sáp nhập

Theo The-sun, Nissan đang trải qua giai đoạn khó khăn với doanh số sụt giảm và lợi nhuận giảm mạnh. Trong quý 3 kết thúc vào tháng 12 năm 2024, công ty ghi nhận mức giảm 78% trong lợi nhuận hoạt động và lỗ ròng 95,7 triệu USD. Để đối phó, Nissan đã cắt giảm 9.000 việc làm và lên kế hoạch đóng cửa ba nhà máy vào năm 2026.

Thêm vào đó, các cuộc đàm phán sáp nhập trị giá 60 tỷ USD giữa Nissan và Honda, bắt đầu từ tháng 12 năm 2024, đã đổ vỡ vào tháng 2 năm 2025. Nguyên nhân chính được cho là do Honda đề xuất biến Nissan thành công ty con, điều mà ban lãnh đạo Nissan không chấp nhận.