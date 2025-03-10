CEO Nissan sắp từ chức, đàm phán sáp nhập với Honda có thể hồi sinh

Trụ sở chính của Nissan Motor Co. tại Yokohama, Nhật Bản. Ảnh: Getty

Việc thay đổi lãnh đạo tại Nissan có thể hồi sinh các cuộc đàm phán sáp nhập bị đình trệ với Honda, khi hãng xe đang gặp khó khăn này cân nhắc về tương lai của mình.

Kể từ khi nhậm chức vào năm 2019, Uchida đã dẫn dắt Nissan qua một giai đoạn bất ổn, cố gắng tái thiết công ty sau sự ra đi đầy kịch tính của cựu CEO Carlos Ghosn. Tuy nhiên, với những khó khăn tài chính kéo dài và áp lực ngày càng lớn từ các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, hội đồng quản trị Nissan dường như đã sẵn sàng cho một cuộc cải tổ lãnh đạo.

Theo Nikkei, các nguồn tin nội bộ của Nissan cho thấy những thay đổi nhân sự lớn, bao gồm cả ở cấp cao nhất, sắp diễn ra. Việc Uchida không thể đạt được thỏa thuận sáp nhập với Honda được cho là một trong những lý do chính dẫn đến sự ra đi của ông.

Áp lực từ thất bại trong đàm phán sáp nhập

Vào tháng 12 năm 2024, Nissan và Honda đã ký một biên bản ghi nhớ về việc sáp nhập, nhằm tạo ra nhà sản xuất ô tô lớn thứ ba thế giới. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau, thương vụ này đã đổ bể khi Honda đề xuất biến Nissan thành công ty con, thay vì hai công ty bình đẳng dưới một công ty mẹ. Các lãnh đạo Nissan đã phản đối kịch liệt ý tưởng này, gọi đó là một "quyết định điên rồ".

Makoto Uchida, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Nissan Motor. Ảnh: Getty

Thất bại trong việc đạt được thỏa thuận sáp nhập đã đặt ông Uchida dưới áp lực lớn từ hội đồng quản trị Nissan và đối tác Renault. Các nguồn tin cho biết, hội đồng quản trị Nissan dự kiến sẽ họp vào ngày 11 tháng 3 để thảo luận về những người có thể thay thế Uchida bao gồm Giám đốc tài chính Jeremie Papin, Giám đốc kế hoạch Ivan Espinos, và Giám đốc hiệu suất Guillaume Cartier. Hiện vẫn chưa rõ CEO tiếp theo sẽ được bổ nhiệm tạm thời hay lâu dài.

Với việc Uchida sắp ra đi, Nissan có thể sẽ cởi mở hơn trong việc xem xét lại các điều khoản của Honda. Theo thông tin rò rỉ, mặc dù khả năng Nissan trở thành công ty con của Honda vẫn chưa chắc chắn, nhưng “các cuộc đàm phán có thể sẽ đi theo hướng chấp nhận khoản đầu tư từ Honda”. Nếu đúng, điều này có thể báo hiệu một sự thay đổi lớn trong lập trường của Nissan, khi công ty có thể chấp nhận đánh đổi một phần quyền kiểm soát để đổi lấy sự ổn định tài chính.

Cơ hội thứ hai cho thỏa thuận với Honda

Honda đã bày tỏ sẵn lòng quay trở lại bàn đàm phán sáp nhập với điều kiện ông Uchida từ chức. Mối quan hệ giữa hai hãng xe trở nên căng thẳng khi Honda ngày càng thất vọng với tốc độ tái cấu trúc chậm chạp của Nissan và tình trạng tài chính bết bát của hãng xe này.

Nếu các cuộc đàm phán được nối lại và thành công, việc sáp nhập giữa Nissan và Honda sẽ tạo ra một tập đoàn ô tô có khả năng cạnh tranh mạnh mẽ hơn trong bối cảnh ngành công nghiệp xe điện và xe tự lái đang phát triển nhanh chóng.

Nissan đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong thị trường xe điện, đặc biệt là từ Trung Quốc, cùng với các đối thủ mạnh trong nước như Toyota và Honda. Việc thay đổi lãnh đạo có thể mang lại cơ hội tái cấu trúc và hợp tác chiến lược, giúp Nissan vượt qua giai đoạn khó khăn này và củng cố vị thế trên thị trường toàn cầu.