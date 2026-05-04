TOP iPhone cũ giá tốt ngày sale đôi 5.5

Cụ thể, tại hệ thống Viện Di Động, trong hai ngày 5.5 và ngày 6.5 chương trình “Sale ngày đôi - Deal bất tận” vào khung giờ từ 8h - 12h khách hàng khi sửa chữa - thay thế sẽ được áp dụng giảm thêm đến 500.000 đồng. Trong đó, nhiều hạng mục phổ biến như thay pin, thay màn hình, ép kính, sửa lỗi phần cứng… đều được áp dụng.

Nhiều sản phẩm có mức giá tốt ngày sale đôi 5.5

Có thể nói, tại Viện Di Động, khách hàng hoàn toàn có thể an tâm về quy trình sửa chữa được triển khai theo hướng công khai, thậm chí khách hàng có thể trực tiếp quan sát quá trình thay thế linh kiện. Dịch vụ được thực hiện theo tiêu chí “sửa nhanh - lấy ngay”, sử dụng linh kiện có nguồn gốc rõ ràng, đi kèm chính sách bảo hành, giúp người dùng yên tâm hơn khi lựa chọn.

Ngoài ưu đãi về dịch vụ sửa chữa, khách hàng còn được vệ sinh máy miễn phí tại Viện Di Động

Chưa dừng lại ở đó, hệ thống cũng áp dụng chương trình giảm thêm đến 500 nghìn đồng cho điện thoại, tablet, macbook cũ. Như vậy là nhóm thiết bị LikeNew (đã qua sử dụng) cũng đã được điều chỉnh giá về mức hấp dẫn hơn, thời gian áp dụng chương trình giảm giá đặc biệt sẽ diễn ra từ 8h - 21h trong hai ngày, ngày 5 và ngày 6 tháng 5.

Bảng giá một số dòng iPhone cũ tại Viện Di Động về giá sốc dịp sale đôi

Như vậy, giá bán của iPhone 16 Pro Max 512GB cũ chỉ còn 28,5 triệu đồng; iPhone 15 Pro 128GB cũ giá chỉ còn 18,1 triệu đồng; iPhone 14 Pro Max 128GB cũ giá chỉ còn 15,9 triệu đồng và iPhone 16 128GB cũ giá chỉ còn 15,5 triệu đồng…

Ở phân khúc thấp hơn, iPhone 12 Pro 256GB cũ giá còn 8,4 triệu đồng, iPhone 12 64GB cũ giá còn 5,6 triệu đồng và iPhone 11 Pro 64GB cũ giá cũng được điều chỉnh còn 5,3 triệu đồng…

Bên cạnh mức giá, người dùng có thể lựa chọn hình thức trả góp với lãi suất 0%. Chương trình thu cũ - đổi mới được triển khai với mức giá thu máy cạnh tranh, quy trình nhanh chóng, chỉ kiểm tra ngoại quan, không can thiệp phần cứng, đồng thời Viện Di Động cũng trợ giá thêm đến 2,5 triệu đồng để khách hàng tối ưu chi phí lên đời thiết bị. Các sản phẩm cũng được áp dụng chính sách bảo hành 1 đổi 1 để người dùng hoàn toàn an tâm khi lựa chọn thiết bị đã qua sử dụng.

Bên cạnh đó thì nhiều phụ kiện chính hãng cũng được điều chỉnh giá, với mức giảm lên đến 50%. Đây là nhóm sản phẩm có nhu cầu thay thế thường xuyên như cáp sạc, củ sạc, tai nghe hoặc pin dự phòng. Việc điều chỉnh giá với ưu đãi sâu giúp người dùng dễ dàng bổ sung phụ kiện cần thiết, đặc biệt khi kết hợp mua sắm hoặc sửa chữa thiết bị trong cùng thời điểm.

Rất nhiều phụ kiện chính hãng cũng có mức giá tốt nhân dịp sale đôi 5.5.

Đại diện Viện Di Động cho biết, xu hướng tiêu dùng hiện nay đang dịch chuyển theo hướng tối ưu chi phí và kéo dài vòng đời thiết bị. Vì vậy, các chương trình ưu đãi không chỉ tập trung vào bán sản phẩm mà còn hướng đến việc hỗ trợ người dùng sửa chữa, nâng cấp thiết bị một cách hợp lý.

Độc giả quan tâm đến các sản phẩm công nghệ cũ của Apple như iPhone, iPad, MacBook… hoặc có nhu cầu sửa chữa, vệ sinh, bảo hành thiết bị công nghệ; mua sắm các loại phụ kiện chính hãng như: pin sạc dự phòng, tai nghe, củ sạc, phần mềm… có thể tham khảo tại website: viendidong.com hoặc liên hệ tổng đài 1800.6729 (miễn phí).