Top iPhone cũ được ưa chuộng nhất

Ghi nhận từ hệ thống bán lẻ Di Động Việt cho biết, sức mua của các dòng iPhone đã qua sử dụng (like new) tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Lý giải cho thực tế này, đại diện Di Động Việt cho rằng, do kinh tế khó khăn, người dùng có xu hướng lựa chọn iPhone đã qua sử dụng để tiết kiệm chi phí. Chưa kể, thông qua chương trình “Rẻ hơn các loại rẻ”, giảm đến 5 triệu đồng so với giá niêm yết và thấp hơn máy mới khoảng 3 - 5 triệu đồng, người tiêu dùng càng dễ dàng hơn trong việc quyết định chọn mua một chiếc iPhone đã qua sử dụng.

Bảng giá tham khảo một vài model iPhone cũ tại Di Động Việt trong tháng 7/2023

“Chưa kể, phần lớn lượng máy cũ đều là của người dùng tham gia chương trình ‘Thu cũ Đổi mới’. Sau đó sẽ được đội ngũ kỹ thuật tân trang, sửa chữa, kiểm tra kỹ tình trạng máy trước khi bán lại ra thị trường”, đại diện Di Động Việt cho biết.

Trong số các dòng iPhone đã qua sử dụng, iPhone 12 Pro Max là model bán chạy nhất, chiếm hơn 20%. Tiếp đến là iPhone 11 Pro Max chiếm hơn 16%; iPhone 11 Pro chiếm khoảng 11%; iPhone Xs Max chiếm khoảng 10%...

iPhone 12 Pro Max là model máy đã qua sử dụng bán chạy nhất Di Động Việt trong nửa đầu năm 2023

Hiện tại, iPhone 12 Pro Max đang có giá chỉ từ 13,99 triệu đồng, với cấu hình mạnh mẽ, camera ba mắt đặc trưng, thiết kế sang trọng cùng giá bán hợp lý, iPhone 12 Pro Max trở thành lựa chọn sáng giá trong phân khúc 13-15 triệu đồng.

Đặc biệt khi áp dụng các ưu đãi tại Di Động Việt, như thu cũ đổi mới giảm 1 triệu đồng và giảm 600 ngàn đồng khi mở thẻ TPBank Evo, model này chỉ còn từ 13,99 triệu đồng.

iPhone 11 Pro Max có giá cuối từ 8,79 triệu đồng

Với mức giá hiện chỉ từ 8,79 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max là chiếc iPhone đầu tiên được trang bị hệ thống 3 camera đặc trưng của dòng iPhone cao cấp, cùng con chip A13 Bionic, màn hình 6.5 inch… để người dùng có thể yên tâm trải nghiệm hệ sinh thái iOS với thiết bị này trong vài năm nữa.

Và khi kết hợp với các chương trình ưu đãi tại Di Động Việt, iPhone 11 Pro Max chỉ còn từ 8,79 triệu, một mức giá tốt cho chiếc điện thoại từng là flagship những năm 2019.

iPhone 11 Pro chỉ còn từ 7,39 triệu đồng

Một chiếc iPhone đã qua sử dụng có độ hot không kém là iPhone 11 Pro. Đây còn là model iPhone đã qua sử dụng có sức bán tốt nhất trong thời gian qua. Model này có cấu hình tương tự iPhone 11 Pro Max, phù hợp với những người yêu thích các sản phẩm Apple, thích trải nghiệm iphone cao cấp màn hình nhỏ gọn, nhưng không quá dư dả về tài chính. Đặc biệt, mức giá hiện tại của iPhone 11 Pro chỉ còn từ 8,99 triệu đồng và khi tham gia các chương trình ưu đãi thu cũ đổi mới và mở thẻ TPBank Evo, mode này chỉ còn từ 7,39 triệu đồng.

iPhone Xs Max là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc 7 triệu đồng

Một chiếc iPhone khác cũng nằm trong danh sách top iPhone đã qua sử dụng bán chạy nhất đó chính là iPhone Xs Max, với mức giá hiện tại chỉ 7 triệu đồng

Với mức giá này iPhone Xs Max là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người dùng yêu thích thương hiệu Apple. Model này có thể đáp ứng đa số các nhu cầu cơ bản như xem phim, chơi game hay chụp hình một cách mượt mà nhất dù đã ra mắt gần 5 năm.

Hiện tại iPhone Xs Max đang giảm hơn 3 triệu so với giá niêm yết, chỉ còn từ 7,49 triệu đồng và giảm còn từ 6,39 triệu đồng nếu có áp dụng các ưu đãi tại Di Động Việt.