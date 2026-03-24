Công nghệ số
Viễn thông - Internet

3GPP hoàn tất Release 19, khởi động nghiên cứu 6G

Đạt Xanh

10:27 | 24/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Tại hội nghị toàn thể tháng 12/2025 ở Baltimore, Hoa Kỳ, 3GPP chính thức chốt đặc tả Release 19 và chuyển toàn bộ nguồn lực sang Release 20, trong đó trọng tâm là các nghiên cứu nền tảng cho thế hệ mạng 6G. Lộ trình này đặt kỳ vọng Release 21 sẽ là bộ tiêu chuẩn kỹ thuật 6G chuẩn tắc đầu tiên trên toàn cầu.

Theo thông báo chính thức từ Cơ quan quản lý mạng lưới ứng phó khẩn cấp Hoa Kỳ (FirstNet Authority), từ ngày 8 đến 12/12/2025, ba nhóm đặc tả kỹ thuật của Dự án đối tác thế hệ thứ ba (3GPP) gồm RAN (Mạng truy cập vô tuyến), SA (Kiến trúc và dịch vụ hệ thống) và CT (Mạng lõi và thiết bị đầu cuối) đã họp toàn thể tại Baltimore, Mỹ. Cuộc họp thu hút hơn 300 đại biểu tham dự phiên RAN, hơn 225 đại biểu tại phiên SA và hơn 190 đại biểu tại phiên CT.

Kết quả quan trọng nhất của tuần họp là tuyên bố chốt đặc tả Release 19, chấm dứt quá trình bổ sung tính năng kéo dài suốt nhiều năm trong cộng đồng tiêu chuẩn viễn thông toàn cầu. Theo quyết định, Release 19 chỉ được phép tiếp nhận các chỉnh sửa lỗi phát sinh trong quá trình triển khai hoặc thử nghiệm thực tế, tuyệt đối không bổ sung bất kỳ tính năng mới trong tương lai. Toàn bộ năng lực kỹ thuật của các nhóm làm việc lập tức chuyển hướng sang Release 20, đặc biệt tập trung vào các hoạt động nghiên cứu nền tảng cho mạng 6G trong tương lai.

FirstNet Authority tham gia trực tiếp tại các phiên họp toàn thể này với vai trò đại diện lợi ích an toàn công cộng. Từ năm 2012, Quốc hội Mỹ đã thông qua luật yêu cầu mạng FirstNet vận hành theo chuẩn 3GPP, đồng thời giao FirstNet Authority nhiệm vụ đảm bảo nhu cầu của lực lượng ứng phó khẩn cấp được phản ánh đầy đủ trong tiến trình xây dựng tiêu chuẩn toàn cầu.

Release 20 là gì và 6G sẽ được xây dựng theo nguyên tắc nào

Release 20 là phiên bản thứ sáu của 5G và là phiên bản thứ ba của 5G-Advanced. Khác với các phiên bản tiền nhiệm, Release 20 tập trung hoàn toàn vào giải quyết các nhu cầu thương mại thiết yếu, thay vì mở rộng dàn trải.

Tại phiên họp RAN, nhiều đại diện trong ngành bày tỏ quan điểm nhất quán rằng 6G phải tích hợp sẵn năng lực trí tuệ nhân tạo và xây dựng trên nền kiến trúc hướng dịch vụ của mạng 5G hiện tại, với nguyên tắc chỉ triển khai tính năng khi tính năng đó đáp ứng được nhu cầu đã được kiểm chứng từ nhà khai thác hoặc từ xã hội.

Trên tinh thần đó, các nhóm chuyên môn tập trung thảo luận nhiều khía cạnh kỹ thuật cốt lõi của 6G, từ loại thiết bị và phổ tần cho đến ngưỡng thông lượng đỉnh, kiến trúc mạng truy cập vô tuyến, chỉ số hiệu năng chủ chốt (KPI) và các yêu cầu thử nghiệm, chứng nhận. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo và học máy vào hạ tầng mạng cùng bài toán vận hành mạng phi mặt đất (NTN) trên băng tần mặt đất cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của các đại biểu. Ban chuyên môn RAN1 phụ trách lớp vật lý báo cáo tiến độ đạt 12% cho hạng mục nghiên cứu 6G Radio, trong đó dạng sóng và mã hóa kênh truyền đang định hình rõ nét.

Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu
Cuộc đua tiêu chuẩn hóa 6G bắt đầu

Nhóm RAN1 ghi nhận tiến độ tích cực trên nhiều hạng mục nghiên cứu 5G NR ưu tiên cao, với các con số cụ thể phản ánh nhịp độ triển khai khác nhau tùy từng lĩnh vực. Nghiên cứu IoT môi trường xung quanh (Ambient IoT) dẫn đầu với 75% hoàn thành, tiếp theo là nghiên cứu tích hợp cảm biến và truyền thông (ISAC) đạt 58% và nghiên cứu khả năng vận hành NTN khi thông tin định vị GNSS bị gián đoạn đạt 50%. Ở nhóm hạng mục triển khai chuẩn hóa, nâng cao vùng phủ NR giai đoạn 3 đạt 28%, chuẩn hóa AI/ML cho giao diện vô tuyến đạt 20%, còn triển khai Ambient IoT giai đoạn 2 mới bắt đầu với 5% hoàn thành.

Nhóm RAN2 phụ trách kiến trúc và giao thức giao diện vô tuyến xác nhận hoàn thành toàn bộ hạng mục Release 19, bao gồm tính năng chuyển tiếp đa bước NR sidelink U2N do FirstNet Authority chủ trì thúc đẩy. Các tính năng Release 19 khác cũng hoàn thành gồm NTN cho NR, IoT NTN và cơ chế chuyển vùng liên công nghệ truy cập giữa mạng LTE mặt đất và mạng NR phi mặt đất. Trong Release 20, nhóm RAN2 khởi động nghiên cứu 6G và bắt đầu triển khai AI/ML cho tính di động NR (đạt 7%) cùng thoại qua NTN (đạt 10%).

Nhóm RAN3 phụ trách kiến trúc mạng NG-RAN báo cáo tiến độ 70% cho hạng mục nghiên cứu AI/ML cho NG-RAN giai đoạn 3, tập trung mở rộng các trường hợp ứng dụng mới đồng thời kế thừa và phát triển thêm từ nền tảng hai phiên bản trước. Cụ thể, nhóm tiếp tục xây dựng trên các kết quả cân bằng tải, tiết kiệm năng lượng và tối ưu di động từ Release 18, cũng như phân lát mạng và tối ưu vùng phủ theo AI/ML từ Release 19. Song song với đó, nhóm RAN5 phụ trách tiêu chuẩn kiểm thử thiết bị hoàn thành toàn bộ các hạng mục liên quan đến Dịch vụ Hành động Khẩn cấp (MCS) cho Release 17 trên nền LTE và 5G.

Kiến trúc hệ thống và bảo mật hậu lượng tử mạng 6G

Nhóm SA1 phụ trách yêu cầu dịch vụ báo cáo hoàn thành 100% các hạng mục 5G-Advanced trong Release 20, tạo điều kiện cho các nhóm SA khác tập trung nguồn lực. Nghiên cứu 6G của SA1 đạt 80% hoàn thành và hiện tổng hợp hơn 200 trường hợp ứng dụng khác nhau. Nhóm SA2 phụ trách kiến trúc hệ thống 5G báo cáo hoàn thành 100% đặc tả ProSe hỗ trợ truyền thông đa bước UE-to-UE và hơn 75% báo cáo kỹ thuật kiến trúc 5G-Advanced. Nghiên cứu kiến trúc hệ thống 6G của SA2 đạt 20% hoàn thành với 24 khía cạnh chủ chốt được xác định.

6G là
6G là 'trụ cột' của trí tuệ nhân tạo

Nhóm SA3 phụ trách bảo mật đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography), đặt nền móng để hệ thống 3GPP tương lai vận hành được các thuật toán mã hóa đủ sức chống chịu trước máy tính lượng tử khi công nghệ này trở thành mối đe dọa thực sự. Cùng với đó, SA3 công bố tiến độ chuẩn hóa cơ chế xử lý sự kiện bảo mật trên 5G-Advanced, giúp các nhà khai thác kiểm soát chi tiết và chủ động hơn trong việc bảo vệ hạ tầng mạng.

Nhóm SA6 phụ trách kiến trúc dịch vụ hành động khẩn cấp dồn sức vào Release 20 với ba hạng mục phục vụ trực tiếp công tác ứng phó ngoài thực địa. Tính năng nghe lén và giám sát bí mật cho phép cơ quan có thẩm quyền kích hoạt nghe từ xa một thiết bị đang hoạt động mà không cần người dùng thao tác, đặc biệt hữu ích trong các tình huống bắt giữ con tin hoặc khi nhân viên ứng phó mất liên lạc hoàn toàn. Tính năng ghi nhật ký và lưu trữ MCS (Dịch vụ hành động khẩn cấp -Mission Critical Services) tạo ra kho dữ liệu phục vụ tra cứu và điều tra sau sự kiện, giúp các cơ quan chức năng tái hiện diễn biến sự cố một cách chính xác. Tính năng MCS qua đa bước kế thừa mô hình đơn bước từ Release 19 và mở rộng thêm tối đa hai chặng chuyển tiếp, tăng khả năng duy trì liên lạc trong các môi trường phức tạp mà tín hiệu trực tiếp không thể vươn tới.

Nhóm CT1 phụ trách giao thức mạng lõi xác nhận hoàn thành 100% toàn bộ tính năng ưu tiên cao liên quan đến an toàn công cộng trong Release 19, bao gồm giao thức hỗ trợ MCS, định vị nâng cao cho MCS và ProSe 5G giai đoạn 3.

Khát vọng 6G và cách thức tiếp cận công nghệ 6G

Release 20 chỉ tạo ra các báo cáo kỹ thuật làm đầu ra của quá trình nghiên cứu 6G, chưa có bất kỳ đặc tả chuẩn hóa nào, trong khi nhóm SA2 đang cân nhắc bổ sung các phiên họp đột xuất để đảm bảo hoàn thành toàn bộ nghiên cứu này trước thời hạn tháng 3/2027. Phải đến Release 21, thế giới mới có bộ tiêu chuẩn kỹ thuật 6G đầu tiên, với quan điểm về lịch trình dự kiến được các thành viên 3GPP chia sẻ tại phiên họp toàn thể tháng 3/2026 và lịch trình chính thức thống nhất tại phiên họp tháng 6/2026. FirstNet kỳ vọng nghiên cứu MCS trên nền 6G sẽ khởi động trong quý II/2026, thời điểm các nền tảng kiến trúc bên dưới được dự báo đạt độ hoàn thiện đủ để làm chỗ dựa cho lớp dịch vụ phía trên.

Hội nghị Baltimore tháng 12/2025 khép lại với một thông điệp rõ ràng: ngành viễn thông toàn cầu đã bước sang trang mới. Release 19 hoàn tất sứ mệnh củng cố nền tảng 5G, nhường chỗ cho Release 20 và Release 21 gánh trách nhiệm định hình thế hệ kết nối mà hàng tỷ người dùng, từ người dân bình thường đến lực lượng ứng phó khẩn cấp, sẽ dựa vào trong suốt thập niên tới.

Có thể bạn quan tâm

Giải bài toán năng lượng cho mạng 6G

Giải bài toán năng lượng cho mạng 6G

Viễn thông - Internet
Chi phí năng lượng chiếm tới 23% tổng chi phí vận hành của các nhà mạng di động, trong đó trạm gốc một mình ngốn 73% tổng điện năng toàn mạng. Khi mạng 6G chuẩn bị triển khai với quy mô kết nối lớn hơn 5G từ 10 đến 1.000 lần, bài toán năng lượng trở thành thách thức rất lớn của ngành viễn thông.
Nghiên cứu các kịch bản điển hình và đặc trưng mạng 6G

Nghiên cứu các kịch bản điển hình và đặc trưng mạng 6G

Viễn thông - Internet
Nhóm kỹ sư China Unicom chi nhánh Thiên Tân vừa công bố công trình nghiên cứu toàn diện về mạng 6G trên tạp chí kỹ thuật bưu chính viễn thông Trung Quốc số tháng 2/2026, chỉ ra 6 kịch bản điển hình, 15 chỉ tiêu năng lực theo chuẩn ITU và hàng loạt giải pháp kỹ thuật từ sóng milimet đến mạng vệ tinh phi mặt đất (NTN), bề mặt phản xạ thông minh (RIS) có khả năng tái cấu hình môi trường vô tuyến và công nghệ uRLLC (Ultra-Reliable Low-Latency Communication) bảo đảm độ trễ cực thấp. Toàn bộ hướng nghiên cứu xuất phát từ những vướng mắc thực tế mà mạng 5G chưa tháo gỡ được trong suốt quá trình triển khai thương mại.
GSMA: Quy định quản lý vệ tinh LEO toàn cầu chưa theo kịp thực tế

GSMA: Quy định quản lý vệ tinh LEO toàn cầu chưa theo kịp thực tế

Viễn thông - Internet
Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA) cho biết hầu hết cơ quan quản lý của các quốc gia trên thế giới chưa có công cụ quản lý phù hợp để theo kịp đà triển khai của các dịch vụ vệ tinh quỹ đạo thấp LEO kết nối trực tiếp đến người dùng cuối. Sự cách biệt giữa công nghệ và chính sách càng lúc càng lớn, và khi quy định không theo kịp thực tế, hậu quả sẽ tác động thẳng vào quyền lợi người dùng, môi trường đầu tư và chủ quyền số quốc gia.
Nvidia biến hạ tầng viễn thông thành lưới AI phân tán toàn cầu

Nvidia biến hạ tầng viễn thông thành lưới AI phân tán toàn cầu

Viễn thông - Internet
Tại hội nghị GTC 2026, Nvidia công bố kiến trúc lưới trí tuệ nhân tạo (AI) phân tán địa lý, hợp tác với sáu nhà mạng lớn gồm AT&T, T-Mobile, Comcast, Spectrum, Akamai và Indosat Ooredoo Hutchison để chuyển hóa khoảng 100.000 trung tâm dữ liệu mạng phân tán trên toàn cầu và hơn 100 gigawatt công suất dự phòng thành nền tảng điện toán trí tuệ nhân tạo thời gian thực, đặt mạng viễn thông vào vai trò trung tâm của làn sóng mở rộng trí tuệ nhân tạo thay vì chỉ vận chuyển lưu lượng dữ liệu.
GSMA vạch lộ trình Mobile AI

GSMA vạch lộ trình Mobile AI

Viễn thông - Internet
Tháng 3/2026, GSMA và GTI công bố Báo cáo Mobile AI (trí tuệ nhân tạo di động), khẳng định sự hội tụ giữa mạng thông tin di động thế hệ mới và trí tuệ nhân tạo tạo sinh ra một kỷ nguyên dịch vụ số hoàn toàn mới. Với 384 mạng 5G thương mại trên toàn cầu, hơn 3 tỷ thuê bao và lộ trình lên 8,8 tỷ kết nối vào năm 2030, báo cáo đặt ra câu hỏi là: Liệu nhân loại có sẵn sàng cho một thế giới mà trí tuệ số thấm vào từng thiết bị, từng tầng mạng và từng ngành công nghiệp hay không?
Xem thêm

Đọc nhiều

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
28°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 34°C
mưa vừa
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
37°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 32°C
mây rải rác
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
27°C
Hải Phòng

28°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
25°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
34°C
Nghệ An

33°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
35°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
39°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
32°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
31°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
31°C
Quảng Bình

30°C

Cảm giác: 31°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
18°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
33°C
Thừa Thiên Huế

28°C

Cảm giác: 29°C
mây rải rác
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
36°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
35°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
36°C
Hà Giang

29°C

Cảm giác: 31°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 09:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 18:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 29/03/2026 03:00
28°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,490 ▲410K 16,790 ▲410K
Kim TT/AVPL 16,500 ▲410K 16,800 ▲410K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,490 ▲460K 16,790 ▲420K
Nguyên Liệu 99.99 15,400 ▲370K 15,600 ▲380K
Nguyên Liệu 99.9 15,350 ▲370K 15,550 ▲380K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,340 ▲410K 16,740 ▲420K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,290 ▲410K 16,690 ▲420K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,220 ▲410K 16,670 ▲420K
Cập nhật: 24/03/2026 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 164,800 ▲1800K 167,800 ▲1800K
Hà Nội - PNJ 164,800 ▲1800K 167,800 ▲1800K
Đà Nẵng - PNJ 164,800 ▲1800K 167,800 ▲1800K
Miền Tây - PNJ 164,800 ▲1800K 167,800 ▲1800K
Tây Nguyên - PNJ 164,800 ▲1800K 167,800 ▲1800K
Đông Nam Bộ - PNJ 164,800 ▲1800K 167,800 ▲1800K
Cập nhật: 24/03/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,490 ▲290K 16,790 ▲290K
Miếng SJC Nghệ An 16,490 ▲290K 16,790 ▲290K
Miếng SJC Thái Bình 16,490 ▲290K 16,790 ▲290K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,490 ▲390K 16,790 ▲390K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,490 ▲390K 16,790 ▲390K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,490 ▲390K 16,790 ▲390K
NL 99.90 15,470 ▲400K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,500 ▲400K
Trang sức 99.9 15,980 ▲390K 16,680 ▲390K
Trang sức 99.99 15,990 ▲390K 16,690 ▲390K
Cập nhật: 24/03/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,649 ▲1486K 16,792 ▲190K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,649 ▲1486K 16,793 ▲190K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,647 ▲19K 1,677 ▲19K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,647 ▲19K 1,678 ▲19K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,627 ▲19K 1,662 ▲19K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 158,054 ▲1881K 164,554 ▲1881K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 115,912 ▲1425K 124,812 ▲1425K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 104,277 ▲1292K 113,177 ▲1292K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 92,642 ▲1159K 101,542 ▲1159K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 88,154 ▲1108K 97,054 ▲1108K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 60,562 ▲54585K 69,462 ▲62595K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,649 ▲1486K 1,679 ▲1513K
Cập nhật: 24/03/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17829 18102 18679
CAD 18617 18894 19516
CHF 32764 33149 33804
CNY 0 3470 3830
EUR 29883 30156 31190
GBP 34494 34886 35824
HKD 0 3231 3433
JPY 159 163 169
KRW 0 16 18
NZD 0 15063 15649
SGD 20063 20346 20866
THB 722 785 839
USD (1,2) 26071 0 0
USD (5,10,20) 26112 0 0
USD (50,100) 26140 26160 26364
Cập nhật: 24/03/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,135 26,135 26,364
USD(1-2-5) 25,090 - -
USD(10-20) 25,090 - -
EUR 29,999 30,023 31,281
JPY 161.57 161.86 170.62
GBP 34,648 34,742 35,728
AUD 18,065 18,130 18,713
CAD 18,797 18,857 19,445
CHF 32,997 33,100 33,888
SGD 20,174 20,237 20,918
CNY - 3,765 3,867
HKD 3,293 3,303 3,421
KRW 16.19 16.88 18.26
THB 768.54 778.03 829.45
NZD 15,052 15,192 15,548
SEK - 2,763 2,845
DKK - 4,015 4,133
NOK - 2,651 2,730
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,244 - 7,017.25
TWD 743.29 - 895.23
SAR - 6,891.14 7,218.75
KWD - 83,543 88,374
Cập nhật: 24/03/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,094 26,124 26,364
EUR 29,938 30,058 31,235
GBP 34,635 34,774 35,778
HKD 3,291 3,304 3,419
CHF 32,809 32,941 33,864
JPY 162.10 162.75 170.07
AUD 18,038 18,110 18,698
SGD 20,243 20,324 20,906
THB 787 790 825
CAD 18,800 18,876 19,448
NZD 15,131 15,662
KRW 16.84 18.48
Cập nhật: 24/03/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26364
AUD 18007 18107 19033
CAD 18795 18895 19910
CHF 32993 33023 34605
CNY 3760.6 3785.6 3921.1
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 30056 30086 31811
GBP 34785 34835 36595
HKD 0 3355 0
JPY 162.43 162.93 173.47
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15164 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20213 20343 21074
THB 0 751.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16490000 16490000 16790000
SBJ 14000000 14000000 16790000
Cập nhật: 24/03/2026 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,174 26,224 26,364
USD20 26,174 26,224 26,364
USD1 23,854 26,224 26,364
AUD 18,096 18,196 19,318
EUR 30,225 30,225 31,659
CAD 18,763 18,863 20,188
SGD 20,318 20,468 21,037
JPY 163.12 164.62 169.3
GBP 34,677 35,027 35,925
XAU 16,298,000 0 16,602,000
CNY 0 3,678 0
THB 0 788 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 24/03/2026 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
VITM 2026: Mở lối cho du lịch Việt trong kỷ nguyên số và tăng trưởng xanh

VITM 2026: Mở lối cho du lịch Việt trong kỷ nguyên số và tăng trưởng xanh

Ưu tiên khoa học công nghệ: Định vị động lực tăng trưởng mới cho Lào Cai

Ưu tiên khoa học công nghệ: Định vị động lực tăng trưởng mới cho Lào Cai

Đà Nẵng lần đầu đăng cai giải đấu World Cup Pickleball 2026

Đà Nẵng lần đầu đăng cai giải đấu World Cup Pickleball 2026

Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Cú hích thúc đẩy chuyển dịch năng lượng

Cú hích thúc đẩy chuyển dịch năng lượng

Tổng thống Mỹ tạm hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày, giá dầu lập tức giảm

Tổng thống Mỹ tạm hoãn tấn công hạ tầng năng lượng Iran 5 ngày, giá dầu lập tức giảm

Bảo hiểm UIC tiếp tục đồng hành cùng Phil English

Bảo hiểm UIC tiếp tục đồng hành cùng Phil English

Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Perplexity tung công cụ AI chăm sóc sức khỏe, cạnh tranh với ChatGPT và Copilot

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Chứng khoán Việt Nam 2026: Giải pháp nào để vốn chảy mạnh vào nền kinh tế?

Thứ Hai đen tối: Dòng tiền tháo chạy, công nghệ trụ vững, bất động sản và logistics chìm sâu

Thứ Hai đen tối: Dòng tiền tháo chạy, công nghệ trụ vững, bất động sản và logistics chìm sâu

Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

LOGFAIR 2026: Kết nối doanh nghiệp - nhà trường, thúc đẩy nhân lực logistics chất lượng cao

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Ngày hội việc làm toàn quốc 2026: Định hình thị trường lao động chuyển đổi số

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng

Giải đấu LCK 2026 khai màn bằng 'đại chiến viễn thông'

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Chung kết First Stand 2026: G2 gục ngã đầy cay đắng, BLG lần đầu xưng vương

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026