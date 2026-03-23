Bảo hiểm UIC tiếp tục đồng hành cùng Phil English

Tại sự kiện, chương trình đã mang đến các suất học bổng giá trị lên đến 50%, cùng hoạt động thi thử IELTS Speaking ứng dụng công nghệ AI hiện đại, góp phần giúp học viên đánh giá năng lực và định hướng lộ trình học tập hiệu quả.

"Tuần lễ vàng du học Philippines 2026"

Được biết, sự kiện thường niên này của Phil English với mong muốn trang bị cho học viên và phụ huynh một cẩm nang đầy đủ, giúp các em tự tin chuẩn bị và tận hưởng hành trình học tập tại Philippines.

Đồng hành cùng Phil English trong suốt 7 năm qua, Bảo hiểm UIC mang đến các giải pháp bảo hiểm du lịch quốc tế chuyên biệt, đóng vai trò là "lá chắn" bảo vệ vững chắc cho cộng đồng du học sinh Việt Nam. Mỗi hợp đồng bảo hiểm không chỉ là yêu cầu cần thiết trong hồ sơ du học, mà còn là sự cam kết đồng hành tận tâm, đảm bảo mọi rủi ro về sức khỏe và hành trình luôn được hỗ trợ kịp thời theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Nhân dịp này, UIC cũng đồng hành với sự kiện trong vai trò là nhà tài trợ, mang đến các phần quà ý nghĩa gồm vé máy bay và gói Bảo hiểm Du học, giải pháp bảo vệ toàn diện với hạn mức lên đến 2 tỷ đồng cho học viên may mắn tham dự.

Bảo hiểm UIC đồng hành cùng Phil English trong suốt 7 năm qua

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Đỗ Thanh Tuấn, đại diện phát triển kinh doanh UIC cho biết: “Chúng tôi tin rằng bảo hiểm không chỉ là một sản phẩm tài chính, mà còn là sự đồng hành thiết thực giúp học viên và gia đình an tâm trên hành trình du học. Thông qua sự hợp tác bền vững với Phil English, UIC mong muốn mang đến những giải pháp bảo vệ toàn diện, góp phần nâng cao trải nghiệm học tập và sinh sống tại nước ngoài cho du học sinh Việt Nam.”

Với triết lý “Học tập trọn vẹn – Bảo vệ tối ưu”, UIC tự hào là đối tác được 100% học viên tại Phil English lựa chọn. Trong nhiều năm qua, UIC đã đồng hành và thực hiện chi trả quyền lợi bồi thường cho các trường hợp liên quan đến y tế, thất lạc hành lý và sự cố chuyến đi… giúp bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng sử dụng sản phẩm của UIC.

Dựa trên nền tảng sản phẩm quốc tế, chương trình bảo hiểm chuyên biệt được UIC thiết kế để đáp ứng chính xác nhu cầu của du học sinh, bao gồm:

Bảo vệ toàn diện: Bao gồm 21 quyền lợi ưu việt với mức trách nhiệm bồi thường lên đến 2 tỷ đồng. Hỗ trợ y tế 24/7: Tổng đài tiếng Việt luôn sẵn sàng hướng dẫn xử lý các tình huống khẩn cấp, giúp học viên vượt qua rào cản ngôn ngữ khi tiếp cận dịch vụ y tế tại nước ngoài. Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế: Quyền lợi bảo hiểm thỏa mãn các điều kiện khắt khe về thị thực (Visa) và yêu cầu bắt buộc từ các trường Anh ngữ uy tín. Phạm vi bảo vệ rộng mở: Chi trả toàn bộ chi phí điều trị nội trú, ngoại trú do ốm đau hoặc tai nạn; đồng thời bảo vệ trước các sự cố thường gặp như trễ chuyến hoặc thất lạc hành lý. Điểm tựa cho gia đình: Gói bảo hiểm linh hoạt theo thời hạn khóa học, đảm bảo sự bảo vệ xuyên suốt từ lúc khởi hành đến khi trở về nhà an toàn.

“Qua nhiều năm gắn bó, UIC và Phil English kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến những trải nghiệm chăm sóc toàn diện và chuyên biệt cho cộng đồng du học sinh. Chúng tôi tin rằng, khi mọi nỗi lo về rủi ro được giảm thiểu, những hoài bão của thế hệ trẻ sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để vươn xa và tỏa sáng rực rỡ hơn trên hành trình chinh phục tri thức, mở lối tương lai.” Đại diện UIC chia sẻ.