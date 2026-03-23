Chuyển đổi số
Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số

Bảo hiểm UIC tiếp tục đồng hành cùng Phil English

13:55 | 23/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đáng chú ý, sự kiện "Tuần lễ vàng du học Philippines 2026" do Phil English đã tổ với sự đồng hành của Bảo hiểm UIC.
Tại sự kiện, chương trình đã mang đến các suất học bổng giá trị lên đến 50%, cùng hoạt động thi thử IELTS Speaking ứng dụng công nghệ AI hiện đại, góp phần giúp học viên đánh giá năng lực và định hướng lộ trình học tập hiệu quả.

"Tuần lễ vàng du học Philippines 2026"

Được biết, sự kiện thường niên này của Phil English với mong muốn trang bị cho học viên và phụ huynh một cẩm nang đầy đủ, giúp các em tự tin chuẩn bị và tận hưởng hành trình học tập tại Philippines.

Đồng hành cùng Phil English trong suốt 7 năm qua, Bảo hiểm UIC mang đến các giải pháp bảo hiểm du lịch quốc tế chuyên biệt, đóng vai trò là "lá chắn" bảo vệ vững chắc cho cộng đồng du học sinh Việt Nam. Mỗi hợp đồng bảo hiểm không chỉ là yêu cầu cần thiết trong hồ sơ du học, mà còn là sự cam kết đồng hành tận tâm, đảm bảo mọi rủi ro về sức khỏe và hành trình luôn được hỗ trợ kịp thời theo tiêu chuẩn Nhật Bản.

Nhân dịp này, UIC cũng đồng hành với sự kiện trong vai trò là nhà tài trợ, mang đến các phần quà ý nghĩa gồm vé máy bay và gói Bảo hiểm Du học, giải pháp bảo vệ toàn diện với hạn mức lên đến 2 tỷ đồng cho học viên may mắn tham dự.

Chia sẻ về sự hợp tác này, ông Đỗ Thanh Tuấn, đại diện phát triển kinh doanh UIC cho biết: “Chúng tôi tin rằng bảo hiểm không chỉ là một sản phẩm tài chính, mà còn là sự đồng hành thiết thực giúp học viên và gia đình an tâm trên hành trình du học. Thông qua sự hợp tác bền vững với Phil English, UIC mong muốn mang đến những giải pháp bảo vệ toàn diện, góp phần nâng cao trải nghiệm học tập và sinh sống tại nước ngoài cho du học sinh Việt Nam.”

Với triết lý “Học tập trọn vẹn – Bảo vệ tối ưu”, UIC tự hào là đối tác được 100% học viên tại Phil English lựa chọn. Trong nhiều năm qua, UIC đã đồng hành và thực hiện chi trả quyền lợi bồi thường cho các trường hợp liên quan đến y tế, thất lạc hành lý và sự cố chuyến đi… giúp bảo vệ quyền lợi tối đa cho khách hàng sử dụng sản phẩm của UIC.

Dựa trên nền tảng sản phẩm quốc tế, chương trình bảo hiểm chuyên biệt được UIC thiết kế để đáp ứng chính xác nhu cầu của du học sinh, bao gồm:

  1. Bảo vệ toàn diện: Bao gồm 21 quyền lợi ưu việt với mức trách nhiệm bồi thường lên đến 2 tỷ đồng.
  2. Hỗ trợ y tế 24/7: Tổng đài tiếng Việt luôn sẵn sàng hướng dẫn xử lý các tình huống khẩn cấp, giúp học viên vượt qua rào cản ngôn ngữ khi tiếp cận dịch vụ y tế tại nước ngoài.
  3. Đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế: Quyền lợi bảo hiểm thỏa mãn các điều kiện khắt khe về thị thực (Visa) và yêu cầu bắt buộc từ các trường Anh ngữ uy tín.
  4. Phạm vi bảo vệ rộng mở: Chi trả toàn bộ chi phí điều trị nội trú, ngoại trú do ốm đau hoặc tai nạn; đồng thời bảo vệ trước các sự cố thường gặp như trễ chuyến hoặc thất lạc hành lý.
  5. Điểm tựa cho gia đình: Gói bảo hiểm linh hoạt theo thời hạn khóa học, đảm bảo sự bảo vệ xuyên suốt từ lúc khởi hành đến khi trở về nhà an toàn.

“Qua nhiều năm gắn bó, UIC và Phil English kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến những trải nghiệm chăm sóc toàn diện và chuyên biệt cho cộng đồng du học sinh. Chúng tôi tin rằng, khi mọi nỗi lo về rủi ro được giảm thiểu, những hoài bão của thế hệ trẻ sẽ có thêm điểm tựa vững chắc để vươn xa và tỏa sáng rực rỡ hơn trên hành trình chinh phục tri thức, mở lối tương lai.” Đại diện UIC chia sẻ.

Bảo hiểm UIC Phil English du học sinh du họcPhilippines '

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

28°C

Cảm giác: 31°C
mây cụm
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
27°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

33°C

Cảm giác: 38°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
36°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
36°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
26°C
Nghệ An

32°C

Cảm giác: 34°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
36°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
32°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
37°C
Phan Thiết

29°C

Cảm giác: 31°C
mây rải rác
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
31°C
Quảng Bình

26°C

Cảm giác: 26°C
mây cụm
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
34°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
33°C
Thừa Thiên Huế

29°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
33°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
34°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
31°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
25°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
35°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
34°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
35°C
Hà Giang

27°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
25°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
32°C
Hải Phòng

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
27°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
24°C
Khánh Hòa

29°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 12:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 15:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 18:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 21:00
18°C
Thứ tư, 25/03/2026 00:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 25/03/2026 06:00
35°C
Thứ tư, 25/03/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 25/03/2026 12:00
22°C
Thứ tư, 25/03/2026 15:00
20°C
Thứ tư, 25/03/2026 18:00
19°C
Thứ tư, 25/03/2026 21:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 06:00
36°C
Thứ năm, 26/03/2026 09:00
32°C
Thứ năm, 26/03/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 26/03/2026 15:00
20°C
Thứ năm, 26/03/2026 18:00
19°C
Thứ năm, 26/03/2026 21:00
19°C
Thứ sáu, 27/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 03:00
33°C
Thứ sáu, 27/03/2026 06:00
37°C
Thứ sáu, 27/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 27/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 27/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 27/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 27/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 28/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 28/03/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 28/03/2026 06:00
37°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 15,900 ▼900K 16,200 ▼900K
Kim TT/AVPL 15,910 ▼900K 16,210 ▼900K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 15,850 ▼950K 16,200 ▼900K
Nguyên Liệu 99.99 14,850 ▼1600K 15,050 ▼1600K
Nguyên Liệu 99.9 14,800 ▼1600K 15,000 ▼1600K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 15,750 ▼940K 16,150 ▼940K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 15,700 ▼940K 16,100 ▼940K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 15,630 ▼940K 16,080 ▼940K
Cập nhật: 23/03/2026 14:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 158,900 ▼9100K 161,900 ▼9100K
Hà Nội - PNJ 158,900 ▼9100K 161,900 ▼9100K
Đà Nẵng - PNJ 158,900 ▼9100K 161,900 ▼9100K
Miền Tây - PNJ 158,900 ▼9100K 161,900 ▼9100K
Tây Nguyên - PNJ 158,900 ▼9100K 161,900 ▼9100K
Đông Nam Bộ - PNJ 158,900 ▼9100K 161,900 ▼9100K
Cập nhật: 23/03/2026 14:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,900 ▼900K 16,200 ▼900K
Miếng SJC Nghệ An 15,900 ▼900K 16,200 ▼900K
Miếng SJC Thái Bình 15,900 ▼900K 16,200 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,900 ▼900K 16,200 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,900 ▼900K 16,200 ▼900K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,900 ▼900K 16,200 ▼900K
NL 99.90 14,970 ▼1200K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 15,000 ▼1200K
Trang sức 99.9 15,390 ▼900K 16,090 ▼900K
Trang sức 99.99 15,400 ▼900K 16,100 ▼900K
Cập nhật: 23/03/2026 14:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 159 ▼9K 16,202 ▼900K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 159 ▼9K 16,203 ▼900K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,572 ▼105K 1,602 ▼105K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,572 ▼105K 1,603 ▼105K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,552 ▼105K 1,587 ▼105K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 150,629 ▼10396K 157,129 ▼10396K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 110,287 ▼7876K 119,187 ▼7876K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 99,177 ▼7141K 108,077 ▼7141K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 88,067 ▼6405K 96,967 ▼6405K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 83,781 ▼6122K 92,681 ▼6122K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 57,435 ▼4378K 66,335 ▼4378K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 159 ▼9K 162 ▼9K
Cập nhật: 23/03/2026 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17774 18048 18621
CAD 18635 18913 19532
CHF 32689 33073 33722
CNY 0 3470 3830
EUR 29730 30002 31030
GBP 34183 34574 35508
HKD 0 3233 3435
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14943 15531
SGD 19969 20251 20777
THB 713 776 830
USD (1,2) 26068 0 0
USD (5,10,20) 26109 0 0
USD (50,100) 26137 26157 26344
Cập nhật: 23/03/2026 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,104 26,104 26,344
USD(1-2-5) 25,060 - -
USD(10-20) 25,060 - -
EUR 29,810 29,834 31,094
JPY 160.42 160.71 169.52
GBP 34,347 34,440 35,443
AUD 17,970 18,035 18,616
CAD 18,800 18,860 19,455
CHF 32,879 32,981 33,777
SGD 20,066 20,128 20,810
CNY - 3,748 3,850
HKD 3,293 3,303 3,423
KRW 15.98 16.66 18.04
THB 759.85 769.23 818.65
NZD 14,915 15,053 15,412
SEK - 2,752 2,834
DKK - 3,990 4,108
NOK - 2,688 2,769
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,239.79 - 7,010.12
TWD 739.79 - 890.83
SAR - 6,888.06 7,216.64
KWD - 83,508 88,374
Cập nhật: 23/03/2026 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,074 26,104 26,344
EUR 29,804 29,924 31,098
GBP 34,416 34,554 35,555
HKD 3,287 3,300 3,415
CHF 32,761 32,893 33,815
JPY 161.02 161.67 168.91
AUD 18,052 18,124 18,712
SGD 20,146 20,227 20,805
THB 778 781 814
CAD 18,823 18,899 19,472
NZD 15,074 15,604
KRW 16.69 18.30
Cập nhật: 23/03/2026 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26130 26130 26344
AUD 17962 18062 18987
CAD 18821 18921 19936
CHF 32913 32943 34530
CNY 3750.9 3775.9 3911.4
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29893 29923 31648
GBP 34483 34533 36286
HKD 0 3355 0
JPY 161.49 161.99 172.54
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15049 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20122 20252 20983
THB 0 742.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 16200000 16200000 16500000
SBJ 16000000 16000000 16500000
Cập nhật: 23/03/2026 14:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,164 26,214 26,344
USD20 26,125 26,214 26,344
USD1 26,164 26,214 26,344
AUD 18,015 18,115 19,230
EUR 30,045 30,045 31,464
CAD 18,772 18,872 20,186
SGD 20,201 20,351 21,459
JPY 162.02 163.52 168.13
GBP 34,393 34,743 35,619
XAU 16,198,000 0 16,502,000
CNY 0 3,660 0
THB 0 777 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 23/03/2026 14:45

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn

