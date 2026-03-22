Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Thành công của Audition tại lễ vinh danh Hall of Fame 2026 không chỉ phản ánh hành trình phát triển bền bỉ của một tựa game lâu năm, mà còn khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của Audition trong hệ sinh thái thể thao điện tử Việt Nam.

Ở hạng mục Esports Awards, Audition được trao danh hiệu “Bộ môn thể thao điện tử thương hiệu quốc gia”. Đây là sự ghi nhận toàn diện cho quá trình xây dựng và phát triển của bộ môn, từ quy mô cộng đồng người chơi đến hệ thống thi đấu chuyên nghiệp. Không dừng lại ở vai trò một trò chơi giải trí, Audition đã hình thành một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi người chơi, vận động viên, câu lạc bộ và các giải đấu cùng vận hành và phát triển.

Danh hiệu này đồng thời cho thấy sức lan tỏa của Audition qua nhiều thế hệ. Trong bối cảnh thị trường game liên tục thay đổi, việc duy trì được cộng đồng ổn định và mở rộng tệp người chơi mới là yếu tố quan trọng giúp bộ môn giữ vững vị thế. Audition đã làm được điều đó thông qua việc cập nhật nội dung, tổ chức các sự kiện trực tiếp trên toàn quốc và phát triển hệ thống thi đấu bài bản.

Ở cấp độ cá nhân, vận động viên Audition Lê Thị Hoài Phương được vinh danh là “Vận động viên thể thao điện tử tiêu biểu”. Thành tích nổi bật của cô, đặc biệt là hai huy chương vàng tại SEA Games 33, đã góp phần nâng cao hình ảnh vận động viên Audition trên đấu trường khu vực. Những kết quả này cho thấy các tuyển thủ của bộ môn hoàn toàn có khả năng cạnh tranh ở cấp độ quốc tế, đồng thời khẳng định tính chuyên nghiệp ngày càng rõ nét của Esports Việt Nam.

Không chỉ ghi nhận các cá nhân xuất sắc, sự kiện Hall of Fame 2026 còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa lực lượng vận động viên Audition. Cụ thể, 13 vận động viên được phong đẳng cấp kiện tướng thể thao điện tử, 6 vận động viên được công nhận cấp quốc gia, 16 người nhận chứng nhận chuyên môn và 2 huấn luyện viên quốc gia đầu tiên được vinh danh. Những con số này phản ánh sự đầu tư bài bản vào đào tạo, huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực cho bộ môn.

Việc phong cấp và công nhận danh hiệu cho các vận động viên không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài. Khi hệ thống thi đấu được chuẩn hóa, vận động viên có lộ trình rõ ràng để phấn đấu, từ đó nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng tính cạnh tranh. Đây là yếu tố then chốt giúp Audition từng bước hội nhập sâu hơn vào hệ thống thể thao điện tử chuyên nghiệp.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến trao bằng trao bằng công nhận kiện tướng cho các vận động viên Audition. Ảnh: Audition

Tiếp nối thành công tại Hall of Fame 2026, Audition tiếp tục góp mặt tại GameVerse 2026 với 4 đề cử quan trọng, gồm “Game vượt thời gian”, “Cộng đồng game được yêu thích nhất”, “Bộ môn thể thao điện tử xuất sắc” và “Đội tuyển thể thao điện tử xuất sắc”. Việc xuất hiện ở nhiều hạng mục cho thấy sự ghi nhận của giới chuyên môn cũng như cộng đồng đối với những đóng góp của bộ môn trong suốt thời gian qua.

Trong đó, đề cử “Game vượt thời gian” được xem là minh chứng rõ nét cho sức sống bền bỉ của Audition. Trải qua nhiều năm phát triển, bộ môn này không chỉ duy trì được lượng người chơi ổn định mà còn liên tục làm mới nội dung để phù hợp với xu hướng. Sự kết hợp giữa yếu tố truyền thống và đổi mới đã giúp Audition giữ được bản sắc riêng, đồng thời thích nghi với sự thay đổi của thị trường.

Audition nhận 4 đề cử quan trọng tại GameVerse 2026. Ảnh: Audition

Nhìn tổng thể, những thành tích đạt được tại Hall of Fame 2026 và các đề cử tại GameVerse 2026 đã khẳng định vị thế của Audition trong bức tranh chung của thể thao điện tử Việt Nam. Từ một trò chơi giải trí, Audition đã phát triển thành một bộ môn thi đấu có hệ thống, có lực lượng vận động viên chuyên nghiệp và có khả năng cạnh tranh ở cấp độ khu vực.

Trong thời gian tới, với nền tảng đã được xây dựng và sự đầu tư ngày càng bài bản, Audition được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển, đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của Esports Việt Nam. Những bước tiến hiện tại không chỉ là kết quả của quá trình nỗ lực, mà còn mở ra cơ hội để bộ môn này chinh phục những cột mốc mới trong tương lai.