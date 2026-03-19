Gaming
Esports

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

Thành Biên

Thành Biên

08:05 | 19/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Sáng 18/3/2026, tại TP.Hồ Chí Minh, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026 với chủ đề “Hall of Fame – Đại sảnh Vinh quang”.
Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 đại biểu đến từ cơ quan quản lý, tổ chức thể thao, doanh nghiệp, đội tuyển, huấn luyện viên và vận động viên, qua đó ghi nhận những dấu ấn nổi bật của thể thao điện tử Việt Nam trong năm 2025.

Không chỉ dừng lại ở một lễ trao giải thường niên, chương trình đóng vai trò như một cột mốc tổng kết quá trình phát triển, đồng thời thể hiện rõ xu hướng chuyên nghiệp hóa của ngành thể thao điện tử trong nước. Ban tổ chức tập trung tôn vinh các cá nhân, tập thể và đối tác có đóng góp thiết thực, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái Esports.

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là việc vinh danh các thành tích thi đấu quốc tế, đặc biệt tại SEA Games 33. Các hạng mục vinh danh tiêu biểu tại sự kiện gồm:

1. Đội tuyển thể thao điện tử của năm: Đội tuyển Liên quân Mobile nam và Liên quân Mobile nữ

2. VĐV thể thao điện tử tiêu biểu: Lê Thị Hoài Phương (Audition - SEA Games)

3. HLV ĐTQG tiêu biểu: HLV Phạm Anh Tuấn

4. VĐV thể thao điện tử sinh viên tiêu biểu: VĐV Nguyễn Thanh Duyên (SEA Games 33)

5. CLB thể thao điện tử triển vọng: Team Virtus Pro

6. CLB thể thao điện tử thương hiệu quốc gia: CLB GAM Esports & Team Flash

7. CLB thể thao điện tử sinh viên được yêu thích nhất: CLB FPT Polytechnic

8. Bộ môn thể thao điện tử vượt thời gian: Đột kích

9. Bộ môn thể thao điện tử triển vọng 2025: Crossfire Legends

10. Bộ môn thể thao thể chất số triển vọng: Mission X

11. Bộ môn vũ đạo thể chất số triển vọng: Stepin

12. Bộ môn thể thao điện tử thương hiệu quốc gia: Audition

13. Sự kiện thể thao điện tử tiêu biểu của năm: Đấu trường danh vọng mùa Xuân 2025

14. Khoảnh khắc thể thao điện tử của năm: Màn ăn mừng của VĐV Liên quân Mobile Nguyễn Quốc Huy tại SEA Games 33

15. Người dẫn chương trình tiêu biểu: MC Phương Thảo

16. Bình luận viên tiêu biểu: Caster Hoàng Luân

17. Nền tảng truyền thông thể thao điện tử quốc gia tiêu biểu: ON Live

Song song với hoạt động vinh danh, VIRESA triển khai nhiều nội dung mang tính thể chế và chuyên môn. Cụ thể, 106 vận động viên được phong đẳng cấp kiện tướng, 98 cá nhân nhận chứng nhận vận động viên và huấn luyện viên quốc gia, cùng 57 giấy khen được trao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là bước tiến quan trọng nhằm chuẩn hóa hệ thống đánh giá năng lực, tạo cơ sở cho việc phát triển nghề nghiệp dài hạn trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Công tác khen thưởng cấp Nhà nước cũng được đẩy mạnh. Tại sự kiện, 13 vận động viên và huấn luyện viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trong khi 5 cá nhân khác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen. Những hình thức ghi nhận này cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét của các cơ quan quản lý đối với Esports, đồng thời khẳng định vị trí của bộ môn trong hệ thống thể thao quốc gia.

Ngoài ra, ban tổ chức tri ân 26 doanh nghiệp và đối tác đã đồng hành phát triển hệ sinh thái, từ đào tạo, tổ chức giải đấu đến truyền thông và tài trợ. Sự tham gia của các doanh nghiệp lớn góp phần tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh, giúp Esports Việt Nam không chỉ phát triển về thành tích mà còn mở rộng về quy mô thị trường.

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn bản lề của thể thao điện tử Việt Nam khi nhiều hoạt động ghi nhận, tôn vinh được triển khai một cách chính thức và đồng bộ. Từ việc nâng cao thành tích thi đấu, mở rộng hệ thống đào tạo đến hoàn thiện cơ chế công nhận, Esports đang từng bước tiệm cận với các tiêu chuẩn của thể thao truyền thống.

“Hall of Fame – Đại sảnh Vinh quang 2026” khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, mở ra giai đoạn phát triển mới cho thể thao điện tử Việt Nam. Với nền tảng ngày càng vững chắc và sự tham gia của nhiều bên liên quan, lĩnh vực này được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực và quốc tế, hướng tới những thành tích cao hơn trong thời gian tới.

Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026 Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) Thể thao điện tử Việt Nam Esports Hall of Fame – Đại sảnh Vinh quang

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

24°C

Cảm giác: 25°C
sương mờ
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

27°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
25°C
Đà Nẵng

25°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Hà Giang

25°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Hải Phòng

23°C

Cảm giác: 24°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 30°C
mây thưa
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
34°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 25°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
18°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
20°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 29°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
24°C
Quảng Bình

24°C

Cảm giác: 24°C
bầu trời quang đãng
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
18°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
18°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
19°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
32°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 18,000 18,300
Kim TT/AVPL 18,050 18,310
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,880 18,180
Nguyên Liệu 99.99 16,980 17,180
Nguyên Liệu 99.9 16,930 17,130
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,720 18,120
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,670 18,070
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 17,600 18,050
Cập nhật: 19/03/2026 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 174,500 ▼5400K 177,500 ▼5400K
Hà Nội - PNJ 174,500 ▼5400K 177,500 ▼5400K
Đà Nẵng - PNJ 174,500 ▼5400K 177,500 ▼5400K
Miền Tây - PNJ 174,500 ▼5400K 177,500 ▼5400K
Tây Nguyên - PNJ 174,500 ▼5400K 177,500 ▼5400K
Đông Nam Bộ - PNJ 174,500 ▼5400K 177,500 ▼5400K
Cập nhật: 19/03/2026 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,750 ▼250K 18,050 ▼250K
Miếng SJC Nghệ An 17,750 ▼250K 18,050 ▼250K
Miếng SJC Thái Bình 17,750 ▼250K 18,050 ▼250K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,750 ▼200K 18,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,750 ▼200K 18,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,750 ▼200K 18,050 ▼200K
NL 99.90 16,820 ▼150K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,850 ▼150K
Trang sức 99.9 17,240 ▼200K 17,940 ▼200K
Trang sức 99.99 17,250 ▼200K 17,950 ▼200K
Cập nhật: 19/03/2026 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,754 ▲1574K 17,842 ▼460K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,754 ▲1574K 17,843 ▼460K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,751 ▼46K 1,781 ▼46K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,751 ▼46K 1,782 ▼46K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,731 ▼46K 1,766 ▼46K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 168,351 ▼4555K 174,851 ▼4555K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 123,713 ▼3451K 132,613 ▼3451K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 11,135 ▼103343K 12,025 ▼111353K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 98,987 ▼2806K 107,887 ▼2806K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 94,218 ▲93249K 103,118 ▲102060K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 649 ▼66169K 738 ▼74980K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,754 ▲1574K 1,784 ▲1601K
Cập nhật: 19/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18097 18372 18948
AUD 18093 18368 18949
CAD 18667 18945 19563
CAD 18667 18945 19563
CHF 32718 33103 33748
CHF 32715 33100 33751
CNY 0 3470 3830
CNY 0 3470 3830
EUR 29684 29956 30985
EUR 29684 29956 30985
GBP 34254 34644 35588
GBP 34256 34647 35585
HKD 0 3227 3429
HKD 0 3227 3430
JPY 158 162 168
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
KRW 0 16 18
NZD 0 15070 15658
NZD 0 15068 15657
SGD 20017 20299 20831
SGD 20017 20299 20834
THB 722 785 838
THB 721 785 838
USD (1,2) 26046 0 0
USD (1,2) 26046 0 0
USD (5,10,20) 26087 0 0
USD (5,10,20) 26087 0 0
USD (50,100) 26116 26135 26325
USD (50,100) 26116 26135 26325
Cập nhật: 19/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,080 26,080 26,320
USD(1-2-5) 25,037 - -
USD(10-20) 25,037 - -
EUR 29,890 29,914 31,175
JPY 161.48 161.77 170.64
GBP 34,580 34,674 35,683
AUD 18,404 18,470 19,065
CAD 18,861 18,922 19,515
CHF 33,121 33,224 34,029
SGD 20,220 20,283 20,963
CNY - 3,772 3,875
HKD 3,294 3,304 3,424
KRW 16.36 17.06 18.46
THB 777.84 787.45 838.3
NZD 15,121 15,261 15,631
SEK - 2,793 2,877
DKK - 4,000 4,119
NOK - 2,705 2,786
LAK - 0.94 1.29
MYR 6,299.52 - 7,073.61
TWD 746.78 - 899.81
SAR - 6,897.55 7,225.91
KWD - 83,568 88,437
Cập nhật: 19/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,055 26,085 26,325
EUR 29,592 29,711 30,882
GBP 34,286 34,424 35,424
HKD 3,284 3,297 3,412
CHF 32,600 32,731 33,647
JPY 160.59 161.23 168.45
AUD 18,154 18,227 18,816
SGD 20,137 20,218 20,795
THB 782 785 819
CAD 18,805 18,881 19,454
NZD 15,033 15,563
KRW 16.86 18.36
Cập nhật: 19/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26110 26110 26325
AUD 18189 18289 19211
CAD 18827 18927 19940
CHF 32817 32847 34434
CNY 3828.1 3793.1 3828.4
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29745 29775 31502
GBP 34457 34507 36275
HKD 0 3355 0
JPY 161.16 161.66 172.18
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15102 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20135 20265 20993
THB 0 746.4 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17600000 17600000 18300000
SBJ 16000000 16000000 18300000
Cập nhật: 19/03/2026 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,120 26,170 26,320
USD20 26,120 26,170 26,320
USD1 23,814 26,170 26,320
AUD 18,403 18,503 19,622
EUR 30,023 30,023 31,451
CAD 18,801 18,901 20,217
SGD 20,292 20,442 21,021
JPY 162.28 163.78 168.45
GBP 34,510 34,860 35,740
XAU 17,998,000 0 18,302,000
CNY 0 3,667 0
THB 0 794 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 19/03/2026 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Kérastase mang xu hướng làm đẹp

Kérastase mang xu hướng làm đẹp '2 trong 1' đến Việt Nam với Gloss Absolu

Ngọc Trinh ‘lột xác’ trong phim kinh dị

Ngọc Trinh ‘lột xác’ trong phim kinh dị 'Thẩm mỹ viện âm phủ’

Công nghệ số nâng tầm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tại Việt Nam

Công nghệ số nâng tầm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tại Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình quốc thư tại Phủ Chủ tịch

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp đại sứ các nước trình quốc thư tại Phủ Chủ tịch

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
NetApp ra mắt EF50 và EF80: Cuộc đua lưu trữ tốc độ cao thời AI bùng nổ

NetApp ra mắt EF50 và EF80: Cuộc đua lưu trữ tốc độ cao thời AI bùng nổ

POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

POCO ra mắt bộ đôi smartphone hiệu năng cao

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Loạt laptop Intel Core Ultra Series 3 chính thức ra mắt tại Việt Nam

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Lenovo chính thức ra mắt thế hệ laptop AI mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
NVIDIA đưa AI lên quỹ đạo

NVIDIA đưa AI lên quỹ đạo

Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam

Google Maps cập nhật địa giới hành chính mới tại Việt Nam

Công nghệ số nâng tầm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tại Việt Nam

Công nghệ số nâng tầm dự báo, cảnh báo sớm thiên tai tại Việt Nam

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cú sốc khởi tố lãnh đạo DGC: Thị trường chứng khoán đối mặt khủng hoảng niềm tin

Cú sốc khởi tố lãnh đạo DGC: Thị trường chứng khoán đối mặt khủng hoảng niềm tin

Chứng khoán 17/3: Dầu khí

Chứng khoán 17/3: Dầu khí 'giảm sàn hàng loạt', công nghệ và tiêu dùng bứt phá dẫn dắt thị trường

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Toyota triệu hồi hơn 2.000 xe Camry tại Việt Nam để khắc phục lỗi

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB