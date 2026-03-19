VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 đại biểu đến từ cơ quan quản lý, tổ chức thể thao, doanh nghiệp, đội tuyển, huấn luyện viên và vận động viên, qua đó ghi nhận những dấu ấn nổi bật của thể thao điện tử Việt Nam trong năm 2025.

Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026 với chủ đề “Hall of Fame – Đại sảnh Vinh quang”

Không chỉ dừng lại ở một lễ trao giải thường niên, chương trình đóng vai trò như một cột mốc tổng kết quá trình phát triển, đồng thời thể hiện rõ xu hướng chuyên nghiệp hóa của ngành thể thao điện tử trong nước. Ban tổ chức tập trung tôn vinh các cá nhân, tập thể và đối tác có đóng góp thiết thực, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của hệ sinh thái Esports.

Điểm nhấn của sự kiện năm nay là việc vinh danh các thành tích thi đấu quốc tế, đặc biệt tại SEA Games 33. Các hạng mục vinh danh tiêu biểu tại sự kiện gồm: 1. Đội tuyển thể thao điện tử của năm: Đội tuyển Liên quân Mobile nam và Liên quân Mobile nữ 2. VĐV thể thao điện tử tiêu biểu: Lê Thị Hoài Phương (Audition - SEA Games) 3. HLV ĐTQG tiêu biểu: HLV Phạm Anh Tuấn 4. VĐV thể thao điện tử sinh viên tiêu biểu: VĐV Nguyễn Thanh Duyên (SEA Games 33) 5. CLB thể thao điện tử triển vọng: Team Virtus Pro 6. CLB thể thao điện tử thương hiệu quốc gia: CLB GAM Esports & Team Flash 7. CLB thể thao điện tử sinh viên được yêu thích nhất: CLB FPT Polytechnic 8. Bộ môn thể thao điện tử vượt thời gian: Đột kích 9. Bộ môn thể thao điện tử triển vọng 2025: Crossfire Legends 10. Bộ môn thể thao thể chất số triển vọng: Mission X 11. Bộ môn vũ đạo thể chất số triển vọng: Stepin 12. Bộ môn thể thao điện tử thương hiệu quốc gia: Audition 13. Sự kiện thể thao điện tử tiêu biểu của năm: Đấu trường danh vọng mùa Xuân 2025 14. Khoảnh khắc thể thao điện tử của năm: Màn ăn mừng của VĐV Liên quân Mobile Nguyễn Quốc Huy tại SEA Games 33 15. Người dẫn chương trình tiêu biểu: MC Phương Thảo 16. Bình luận viên tiêu biểu: Caster Hoàng Luân 17. Nền tảng truyền thông thể thao điện tử quốc gia tiêu biểu: ON Live

Song song với hoạt động vinh danh, VIRESA triển khai nhiều nội dung mang tính thể chế và chuyên môn. Cụ thể, 106 vận động viên được phong đẳng cấp kiện tướng, 98 cá nhân nhận chứng nhận vận động viên và huấn luyện viên quốc gia, cùng 57 giấy khen được trao cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Đây là bước tiến quan trọng nhằm chuẩn hóa hệ thống đánh giá năng lực, tạo cơ sở cho việc phát triển nghề nghiệp dài hạn trong lĩnh vực thể thao điện tử.

Công tác khen thưởng cấp Nhà nước cũng được đẩy mạnh. Tại sự kiện, 13 vận động viên và huấn luyện viên nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, trong khi 5 cá nhân khác được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen. Những hình thức ghi nhận này cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét của các cơ quan quản lý đối với Esports, đồng thời khẳng định vị trí của bộ môn trong hệ thống thể thao quốc gia.

Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026 quy tụ hơn 350 đại biểu

Ngoài ra, ban tổ chức tri ân 26 doanh nghiệp và đối tác đã đồng hành phát triển hệ sinh thái, từ đào tạo, tổ chức giải đấu đến truyền thông và tài trợ. Sự tham gia của các doanh nghiệp lớn góp phần tạo nên chuỗi giá trị hoàn chỉnh, giúp Esports Việt Nam không chỉ phát triển về thành tích mà còn mở rộng về quy mô thị trường.

Năm 2025 được đánh giá là giai đoạn bản lề của thể thao điện tử Việt Nam khi nhiều hoạt động ghi nhận, tôn vinh được triển khai một cách chính thức và đồng bộ. Từ việc nâng cao thành tích thi đấu, mở rộng hệ thống đào tạo đến hoàn thiện cơ chế công nhận, Esports đang từng bước tiệm cận với các tiêu chuẩn của thể thao truyền thống.

“Hall of Fame – Đại sảnh Vinh quang 2026” khép lại với nhiều dấu ấn tích cực, mở ra giai đoạn phát triển mới cho thể thao điện tử Việt Nam. Với nền tảng ngày càng vững chắc và sự tham gia của nhiều bên liên quan, lĩnh vực này được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ khu vực và quốc tế, hướng tới những thành tích cao hơn trong thời gian tới.