Kinh tế số
Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?

Ngọc Hà

Ngọc Hà

19:03 | 22/03/2026
Giá vàng SJC ngày 22/3/2026 chỉ còn 168 - 171 triệu đồng/lượng sau khi mất 11,6 triệu đồng trong bảy ngày liên tiếp. Vàng thế giới lao từ trên 5.100 USD xuống còn 4.490 USD/ounce. Đứng sau đợt sụt giảm lịch sử này là tổ hợp ba lực kéo: bẫy đình lạm tại Mỹ, chiến sự Iran đẩy dầu lên 100 USD, và các chính sách tái cấu trúc thị trường vàng trong nước đang vào guồng quyết liệt.
Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới
Giá vàng hôm nay 2/1/2026: Bản tin toàn cảnh giá vàng ngày đầu năm mới Giá vàng hôm nay 2/1/2026: Bản tin toàn cảnh giá vàng ngày đầu năm mới
Giá vàng hôm nay 26/12: Quay đầu giảm sau đợt tăng mạnh cuối năm Giá vàng hôm nay 26/12: Quay đầu giảm sau đợt tăng mạnh cuối năm

Vàng SJC 168 - 171 triệu đồng/lượng: Vì sao giá sụt mạnh và nên làm gì lúc này?
Giá vàng SJC mất 11,6 triệu đồng chỉ trong một tuần

Ngày 22/3/2026, toàn bộ doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn tại Việt Nam gồm SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết ở mức 168 triệu đồng mua vào và 171 triệu đồng bán ra, với mức chênh lệch 3 triệu đồng/lượng. Riêng Mi Hồng niêm yết giá mua cao hơn 1 triệu đồng so với các đơn vị còn lại, ở mức 169 triệu đồng mua và 171 triệu đồng bán, thu hẹp chênh lệch xuống còn 2 triệu đồng nhằm kích cầu chiều mua.

Sự đồng nhất tuyệt đối về giá giữa các doanh nghiệp lớn là tín hiệu đáng chú ý. Thị trường đang vận hành theo cơ chế "điều hành giá có kiểm soát" thay vì cạnh tranh tự do, phản ánh thái độ thận trọng cực độ của các nhà kinh doanh vàng trước đợt biến động dữ dội trên thị trường quốc tế. Trong vòng bảy ngày từ 15 đến 22/3, giá vàng miếng trong nước mất 11,6 triệu đồng/lượng, mức giảm theo tuần mạnh nhất từ trước đến nay.

Khoảng cách giữa giá vàng SJC trong nước và giá thế giới quy đổi dao động trong biên độ từ 28,41 đến 33,5 triệu đồng/lượng. Đáng lưu ý là mức chênh này còn nới rộng thêm 2,8 triệu đồng trong tuần qua vì giá thế giới giảm nhanh hơn tốc độ điều chỉnh của thị trường nội địa.

Vàng thế giới thủng 4.500 USD, giảm hơn 8% trong tuần

Trên thị trường quốc tế, XAU/USD lao từ trên 5.100 USD xuống còn 4.490,2 USD/ounce, tương đương mức giảm hơn 8% chỉ trong một tuần. Đây là mức giảm theo tuần lớn nhất kể từ khi vàng thiết lập đỉnh lịch sử 5.595 USD hồi cuối tháng 1/2026.

Ngưỡng 4.500 USD trở thành vùng hỗ trợ tâm lý quan trọng mà thị trường đang kiểm định. Nhóm nhà đầu tư mua vàng ở vùng giá 182 – 185 triệu đồng/lượng tại thị trường trong nước đang chịu áp lực cắt lỗ lớn, tạo thêm lực cung đè xuống giá.

Kinh tế Mỹ rơi vào bẫy đình lạm, Fed không thể giảm lãi suất

Nguồn gốc sâu xa của đợt giảm giá này nằm ở cấu trúc kinh tế Mỹ đang bước vào trạng thái đình lạm. Tăng trưởng GDP quý IV/2025 chỉ đạt 0,7%, thấp hơn nhiều so với dự báo 1,4%, trong khi chỉ số giá GDP tăng vọt lên 3,8%. Nền kinh tế vừa tăng trưởng chậm vừa chịu lạm phát cao tạo ra một "bẫy chính sách" khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ không thể cắt giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng, vì làm vậy sẽ tiếp tục thổi bùng lạm phát vốn đã chạy trên mục tiêu.

Sự phân hóa cực đoan trong nội bộ nền kinh tế Mỹ càng làm phức tạp thêm tình hình. Thị trường nhà ở sụt giảm 17,6% so với dự báo chỉ giảm 5%, trong khi lĩnh vực sản xuất lại cho thấy sức bền đáng ngạc nhiên với chỉ số Fed Philadelphia đạt 18,1 điểm so với dự báo 8 điểm. Chính sức mạnh của khu vực sản xuất lại gây bất lợi cho vàng, vì nó củng cố kỳ vọng Fed giữ lãi suất cao lâu hơn, đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt ngưỡng 4% và thiết lập mức "lợi suất thực áp đảo" trực tiếp triệt tiêu sức hấp dẫn của vàng.

Chiến sự Iran đẩy dầu lên 100 USD nhưng lại kéo vàng xuống

Nhiều người kỳ vọng xung đột tại Trung Đông sẽ đẩy vàng tăng như trong các cuộc khủng hoảng trước đây. Thực tế diễn ra hoàn toàn ngược lại và lý do nằm ở cơ chế truyền dẫn. Khi giá dầu vượt 100 USD/thùng do căng thẳng Mỹ, Israel và Iran leo thang, lạm phát tại Mỹ chịu thêm áp lực từ chi phí năng lượng. Điều này buộc Fed phải duy trì lãi suất cao lâu hơn. Lãi suất cao đồng nghĩa đồng USD mạnh lên và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức hấp dẫn, khiến dòng vốn toàn cầu ưu tiên nắm giữ đồng tiền Mỹ thay vì vàng để đảm bảo thanh khoản tức thời.

Chuyên gia Christopher Vecchio của Tastylive nhận định rằng trong giai đoạn căng thẳng tài chính cực độ, nhà đầu tư ưu tiên nắm giữ tiền mặt để đảm bảo khả năng thanh toán tức thời hơn là trú ẩn vào vàng. Chuyên gia Julia Khandoshko từ Mind Money cũng chỉ ra rằng giá dầu cao buộc Fed neo lãi suất ở mức cao lâu hơn, dựng lên rào cản kỹ thuật ngăn chặn mọi nhịp hồi phục của kim loại quý trong thời gian tới.

Nghị định 340 siết mạnh thị trường, dòng vốn dồn về doanh nghiệp lớn

Bên cạnh yếu tố quốc tế, thị trường vàng trong nước đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc pháp lý sâu rộng. Nghị định 340/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/2/2026 thiết lập các mức xử phạt nghiêm khắc nhất từ trước đến nay. Mức phạt 20 triệu đồng áp dụng cho hành vi mua bán vàng miếng tại cơ sở không được cấp phép hoặc không thanh toán qua tài khoản ngân hàng đã tạo ra cú sốc tâm lý lớn trên thị trường. Các vi phạm về vận chuyển vàng trái phép qua biên giới bị phạt 100 triệu đồng, còn hành vi sản xuất vàng miếng giả nhãn hiệu SJC chịu mức phạt từ 250 đến 300 triệu đồng.

Hệ quả tức thì là các cửa hàng vàng nhỏ lẻ rơi vào tình trạng thắt chặt thanh khoản và dòng vốn phải dịch chuyển về các doanh nghiệp lớn được cấp phép, nơi kiểm soát hóa đơn và thanh toán điện tử được thực hiện nghiêm ngặt. Điều này giải thích phần nào sự đồng bộ hóa tuyệt đối về giá giữa các thương hiệu lớn trong ngày 22/3.

Sàn giao dịch Vàng Quốc gia vận hành thí điểm, chênh lệch vẫn còn cao

Nghị định 232 chính thức chấm dứt độc quyền sản xuất vàng miếng SJC, chuyển dịch thị trường sang mô hình có kiểm soát nhưng cạnh tranh hơn. Sàn giao dịch Vàng Quốc gia đã triển khai thí điểm trước ngày 10/2/2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng và hiện đang ở Giai đoạn 1 với vàng vật chất, chuẩn bị chuyển sang Giai đoạn 2 với vàng miếng.

Chính vì sàn chưa vận hành đầy đủ nên khả năng liên thông giá giữa thị trường trong nước và quốc tế chưa đạt mức tối ưu. Theo các chuyên gia đây là một trong những lý do chênh lệch giá vàng SJC so với giá thế giới quy đổi vẫn duy trì ở mức từ 28 đến 33,5 triệu đồng/lượng, thậm chí còn nới rộng thêm trong tuần qua. Nhiều chuyên gia dự đoán, khi Sàn chuyển sang Giai đoạn 2 và 3, khoảng cách này mới có cơ sở thu hẹp thực chất.

Kịch bản giá vàng 3 ngày đến 1 tháng tới

Phân tích kỹ thuật cho thấy thị trường đang kiểm định vùng hỗ trợ 4.500 USD/ounce trong ngắn hạn từ 3 đến 7 ngày tới. Áp lực cắt lỗ từ nhóm nhà đầu tư mua ở vùng giá đỉnh 182 - 185 triệu đồng/lượng vẫn duy trì lực cung đè xuống.

Trong trung hạn dưới một tháng, thị trường có thể xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật về vùng 4.700 USD nếu số liệu lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu mốc 4.423 USD, tức đáy tháng 2/2026, bị phá thủng, vàng sẽ bước vào xu hướng giảm dài hạn. Kịch bản tiêu cực nhất theo phân tích của Natixis là vàng có thể rơi về vùng 4.000 USD/ounce nếu kinh tế Mỹ hạ cánh mềm thành công và Fed duy trì lãi suất cao suốt năm 2026.

Kịch bản cơ sở được nhiều chuyên gia ủng hộ hơn là vàng đi ngang tích lũy trong vùng 4.500 – 4.700 USD trước khi tìm hướng đi tiếp theo. Dài hạn, xu hướng vẫn tích cực nhờ mức nợ công toàn cầu ở mức cao kỷ lục, nhưng thị trường cần một giai đoạn tích lũy dài hơn sau khi đã tăng tới 70% trong năm 2025.

Nên làm gì khi vàng chênh thế giới hơn 30 triệu đồng/lượng?

Với mức chênh lệch vàng SJC cao hơn giá thế giới quy đổi tới trên 30 triệu đồng/lượng, đồng nghĩa nhà đầu tư mua vàng trong nước đang trả thêm khoảng 20% so với giá trị thực tế của tài sản. Đây là mức rủi ro mà các nhà đầu tư có kinh nghiệm không thể bỏ qua.

Trong bối cảnh này, việc giảm tỷ trọng vàng miếng trong danh mục đầu tư và cân nhắc chuyển một phần sang bạc, vốn có tính thanh khoản cao và mệnh giá nhỏ hơn, hoặc tiền gửi tiết kiệm để hưởng lãi suất thực dương là hướng đi thực tế hơn. Tâm lý mua theo đà tăng khi giá ở vùng đỉnh rất dễ dẫn đến thua lỗ nặng khi thị trường đảo chiều như đang diễn ra.

Tuyệt đối chỉ giao dịch tại các đơn vị được cấp phép như SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và thanh toán qua tài khoản ngân hàng để tránh các mức phạt theo Nghị định 340. Đồng thời, theo sát lộ trình vận hành của Sàn giao dịch Vàng Quốc gia, vì sự chuyển sang Giai đoạn 2 và 3 sẽ là thời điểm khoảng cách giá trong nước và thế giới thực sự thu hẹp, tạo ra cơ hội mua vào hợp lý hơn cho nhà đầu tư dài hạn.

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Dòng tiền phân hóa, công nghệ, tiêu dùng và logistics chịu áp lực mạnh

Phiên giao dịch ngày 20/03/2026 khép lại với những diễn biến tiêu cực vượt xa kỳ vọng của giới đầu tư, khi thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến một trong những nhịp điều chỉnh mạnh nhất kể từ đầu năm. VN-Index đóng cửa tại 1.647,81 điểm, giảm hơn 51 điểm, tương ứng mức giảm 3,02%, chính thức xuyên thủng hàng loạt ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng và xác lập trạng thái suy yếu rõ rệt trong ngắn hạn.
Khai mạc chương trình

Khai mạc chương trình 'Sức sống hàng Việt' lần thứ 3

Sáng 20/3, tại Không gian trưng bày, livestream 62 Tràng Tiền (Hà Nội), chương trình "Sức sống hàng Việt" lần thứ 3 với chủ đề "Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt" chính thức khai mạc.
VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

Phiên giao dịch ngày 19/03/2026 khép lại với sắc đỏ chiếm ưu thế trên toàn thị trường, phản ánh tâm lý thận trọng gia tăng của nhà đầu tư trước hàng loạt biến số trong và ngoài nước. Áp lực chốt lời tại vùng đỉnh ngắn hạn 1.740-1.750 điểm, kết hợp với động thái bán ròng mạnh mẽ của khối ngoại, đã khiến VN-Index đánh mất gần 15 điểm, lùi về sát ngưỡng tâm lý quan trọng 1.699 điểm.
Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Giá vàng SJC ngày 19/3/2026 giảm gần 8 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên giao dịch, xuống còn 172,5 - 175 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới cũng thủng mốc 5.000 USD, chạm đáy sáu tuần. Ba nguyên nhân chính kéo giá xuống là Fed giữ lãi suất cao, chỉ số giá sản xuất Mỹ tăng gấp đôi dự báo và đồng USD bật mạnh khi chiến sự Iran leo thang.
Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Từ 10 giờ ngày 20/3/2026, hai kênh H1 và H2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội rời hạ tầng DVB-T2 của DTV tại kênh 48-UHF, chuyển sang phát trên hạ tầng DVB-T2 của AVG ở kênh 42-UHF. Khán giả khu vực trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận phải dò lại kênh ngay sau thời điểm chuyển đổi để tiếp tục theo dõi chương trình. Đài Hà Nội chính là một trong năm cổ đông sáng lập DTV từ năm 2014.
Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Làng nghề phở Vân Cù

Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 16,800 17,100
Kim TT/AVPL 16,810 17,110
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 16,800 17,100
Nguyên Liệu 99.99 16,450 16,650
Nguyên Liệu 99.9 16,400 16,600
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 16,690 17,090
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 16,640 17,040
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,570 17,020
Cập nhật: 22/03/2026 20:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 168,000 171,000
Hà Nội - PNJ 168,000 171,000
Đà Nẵng - PNJ 168,000 171,000
Miền Tây - PNJ 168,000 171,000
Tây Nguyên - PNJ 168,000 171,000
Đông Nam Bộ - PNJ 168,000 171,000
Cập nhật: 22/03/2026 20:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 16,800 17,100
Miếng SJC Nghệ An 16,800 17,100
Miếng SJC Thái Bình 16,800 17,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 16,800 17,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 16,800 17,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 16,800 17,100
NL 99.90 16,170
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,200
Trang sức 99.9 16,290 16,990
Trang sức 99.99 16,300 17,000
Cập nhật: 22/03/2026 20:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 168 17,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 168 17,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,677 1,707
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,677 1,708
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,657 1,692
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 161,025 167,525
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 118,163 127,063
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 106,318 115,218
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 94,472 103,372
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 89,903 98,803
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 61,813 70,713
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 168 171
Cập nhật: 22/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17934 18209 18792
CAD 18629 18906 19530
CHF 32717 33102 33762
CNY 0 3470 3830
EUR 29793 30065 31110
GBP 34278 34669 35626
HKD 0 3226 3431
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 15032 15634
SGD 19959 20241 20787
THB 714 777 834
USD (1,2) 26031 0 0
USD (5,10,20) 26072 0 0
USD (50,100) 26101 26120 26339
Cập nhật: 22/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,115 26,115 26,335
USD(1-2-5) 25,071 - -
USD(10-20) 25,071 - -
EUR 29,895 29,919 31,155
JPY 161.5 161.79 170.5
GBP 34,624 34,718 35,699
AUD 18,278 18,344 18,919
CAD 18,787 18,847 19,423
CHF 32,910 33,012 33,782
SGD 20,117 20,180 20,854
CNY - 3,755 3,855
HKD 3,290 3,300 3,417
KRW 16.19 16.88 18.26
THB 766.07 775.53 826
NZD 15,118 15,258 15,616
SEK - 2,779 2,860
DKK - 4,001 4,117
NOK - 2,721 2,801
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,237.64 - 7,002.41
TWD 743.21 - 894.84
SAR - 6,886.79 7,209.27
KWD - 83,479 88,277
Cập nhật: 22/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,069 26,099 26,339
EUR 29,866 29,986 31,161
GBP 34,671 34,810 35,815
HKD 3,286 3,299 3,414
CHF 32,767 32,899 33,821
JPY 162.60 163.25 170.61
AUD 18,285 18,358 18,949
SGD 20,225 20,306 20,887
THB 788 791 826
CAD 18,796 18,871 19,443
NZD 15,238 15,771
KRW 16.98 18.50
Cập nhật: 22/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26151 26151 26339
AUD 18226 18326 19248
CAD 18816 18916 19932
CHF 32942 32972 34554
CNY 3758.7 3783.7 3919.5
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29919 29949 31674
GBP 34689 34739 36500
HKD 0 3355 0
JPY 162.1 162.6 173.11
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15220 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20152 20282 21017
THB 0 747.1 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17310000 17310000 17610000
SBJ 16000000 16000000 17610000
Cập nhật: 22/03/2026 20:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,130 26,180 26,339
USD20 26,130 26,180 26,339
USD1 26,130 26,180 26,339
AUD 18,281 18,381 19,497
EUR 30,074 30,074 31,496
CAD 18,770 18,870 20,186
SGD 20,240 20,390 20,954
JPY 162.59 164.09 168.69
GBP 34,597 34,947 35,828
XAU 17,308,000 0 17,612,000
CNY 0 3,669 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 22/03/2026 20:00

Trường THCS Nguyễn Du đẩy mạnh môi trường học tiếng Anh toàn diện

Trường THCS Nguyễn Du đẩy mạnh môi trường học tiếng Anh toàn diện

Gần 400 đại biểu quốc tế trải nghiệm

Gần 400 đại biểu quốc tế trải nghiệm 'Du xuân hữu nghị 2026' tại Chùa Hương

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Binh chủng Công binh

Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Binh chủng Công binh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Liên bang Nga

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

Corsair 3200D: mẫu case Mid-Tower mới với khả năng tản nhiệt đỉnh cao

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

UNIQLO cập nhật dòng sản phẩm chống tia UV Xuân/Hè 2026

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

Cuộc đua tác nhân AI: OpenClaw và Manus định hình cách làm việc số

Cuộc đua tác nhân AI: OpenClaw và Manus định hình cách làm việc số

Google Dịch sắp có AI luyện nói, chấm điểm phát âm ngay trên điện thoại

Google Dịch sắp có AI luyện nói, chấm điểm phát âm ngay trên điện thoại

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Minh bạch hóa vòng Quốc gia Violympic 2025-2026, FPT đưa AI vào giám sát

Trung Quốc vận hành trạm dưỡng lão robot đầu tiên trên thế giới

Trung Quốc vận hành trạm dưỡng lão robot đầu tiên trên thế giới

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Đổi mới sinh thái trong ngành dệt may hướng tới xuất khẩu bền vững

Đổi mới sinh thái trong ngành dệt may hướng tới xuất khẩu bền vững

Giữ vững an ninh năng lượng giữa

Giữ vững an ninh năng lượng giữa 'bão' địa chính trị toàn cầu

FPT khởi công tổ hợp giáo dục quy mô lớn tại Hải Phòng

FPT khởi công tổ hợp giáo dục quy mô lớn tại Hải Phòng

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

Thúc đẩy vai trò phụ nữ trong kỷ nguyên chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai'

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

Robot sạc tự hành: Lời giải linh hoạt cho bài toán hạ tầng xe điện tại đô thị cũ

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

V-Green đầu tư 10.000 tỷ đồng, phát triển 99 siêu trạm sạc khắp cả nước

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Audition thắng lớn tại Lễ vinh danh Hall of Fame 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Địa chấn First Stand 2026: G2 đả bại Gen.G 3-0, tiến vào chung kết First Stand 2026

Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026