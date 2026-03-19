Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Ảnh minh họa

Vàng SJC "bốc hơi" gần 8 triệu đồng chỉ trong một ngày

Thị trường vàng trong nước ngày 19/3/2026 trải qua một trong những phiên giảm khốc liệt nhất trong nhiều tháng trở lại. Cuối phiên hôm trước, vàng SJC còn đứng ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng. Khi các doanh nghiệp mở cửa vào sáng sớm, giá đã lập tức rơi về 175,4 - 178,4 triệu đồng, mất ngay 4,6 triệu đồng so với đêm trước. Giá tiếp tục trượt dài trong ngày, đầu giờ chiều còn 174 - 177 triệu, và chốt phiên cuối chiều tại 172,5 - 175 triệu đồng/lượng. Tổng mức giảm cả ngày là 7,5 đến 8 triệu đồng/lượng.

Các đơn vị lớn như SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết đồng nhất trong phiên sáng. Riêng Mi Hồng và ACB ghi nhận giá mua cao hơn 1 triệu đồng so với các đơn vị còn lại, thu hẹp chênh lệch mua - bán xuống chỉ 2 triệu đồng/lượng thay vì mức thông thường 3 triệu. Vàng nhẫn tròn trơn 9999 cũng giảm với biên độ tương đương, chốt quanh 172,2 - 175,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Vàng thế giới rời mốc 5.000 USD, giảm gần 4% trong tuần

Trên sàn quốc tế, vàng giao ngay (XAU/USD) mở cửa ngày 19/3 tại 4.818,88 USD/ounce, dao động trong biên độ 4.805,58 – 4.853,40 USD và giao dịch quanh mức 4.843 USD vào giữa ngày. Đây là mức thấp nhất từ đầu tháng 2/2026, và là phiên thứ hai liên tiếp vàng giao dịch dưới ngưỡng tâm lý 5.000 USD sau khi thủng mốc này hôm 18/3.

Đà giảm bắt đầu rõ nét từ giữa tuần. Thứ Hai 16/3, vàng còn giữ trên 5.025 USD và chạm đỉnh tuần 5.035 USD. Thứ Ba 17/3 vẫn neo trên 5.000 USD. Nhưng đến thứ Tư 18/3, khi Mỹ công bố số liệu PPI, vàng lao dốc 2,6 - 3% chỉ trong một phiên, chạm đáy 4.874 USD. Sang thứ Năm 19/3, đà trượt giá tiếp diễn. Tính chung cả tuần, vàng mất khoảng 190 USD/ounce, tương đương gần 4%. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn COMEX giảm 56,9 USD xuống còn 4.839 USD/ounce.

Dù vậy, nhìn toàn cảnh từ đầu năm 2026, vàng thế giới vẫn tăng khoảng 13% và đỉnh mọi thời đại 5.595 USD/ounce thiết lập ngày 29/1/2026 vẫn còn nguyên. Mức giá hiện tại thấp hơn đỉnh lịch sử khoảng 13,5%.

Ba nguyên nhân tạo ra "cơn bão hoàn hảo"

Thứ nhất, Fed giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu thắt chặt kéo dài. Ngày 18/3, Ủy ban Thị trường mở Mỹ bỏ phiếu 11-1 duy trì lãi suất ở mức 3,50 – 3,75%, lần thứ hai liên tiếp không cắt giảm. Biểu đồ dot-plot cho thấy đa số quan chức Fed chỉ dự kiến cắt giảm một lần trong cả năm 2026, trong khi 7 trên 19 thành viên không muốn giảm lần nào. Chủ tịch Powell thừa nhận xung đột Iran tạo ra "bất định lớn" nhưng khẳng định chính sách tiền tệ không đi theo lộ trình cứng nhắc. Thị trường hiện chỉ định giá đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027.

Thứ hai, chỉ số giá sản xuất PPI tháng 2 tăng 0,7%, gấp đôi dự báo. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng một năm, đưa PPI so với cùng kỳ lên 3,4%, PPI lõi tăng 0,5% so với kỳ vọng 0,3%. Ba tháng liên tiếp PPI leo thang theo cấp số: tháng 12/2025 tăng 0,4%, tháng 1/2026 tăng 0,5%, tháng 2/2026 tăng 0,7%. CPI tháng 2 tuy ổn định ở mức 2,4% so với cùng kỳ, nhưng chưa phản ánh cú sốc giá dầu từ cuộc chiến Iran bắt đầu ngày 28/2. Một số nhà phân tích ước tính CPI có thể leo lên 3,5% vào cuối năm nếu dầu giữ trên 100 USD/thùng.

Thứ ba, chiến sự Iran đẩy dầu vượt 100 USD nhưng lại kéo vàng đi xuống. Đây là nghịch lý quan trọng mà nhiều người chưa hiểu rõ. Eo biển Hormuz bị gián đoạn, IEA gọi đây là cuộc gián đoạn nguồn cung lớn nhất lịch sử thị trường dầu. Brent crude vượt 108 USD/thùng, WTI chạm 98 USD. Tuy nhiên, dầu tăng lại gây ra lạm phát cao hơn, buộc Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm lên 4,23% và củng cố đồng USD với chỉ số DXY đạt 100,12. Đồng USD mạnh lên thì vàng mất dần sức hấp dẫn như tài sản trú ẩn. Quỹ SPDR Gold Trust riêng ngày 17/3 bán ròng 1,15 tấn vàng, đánh dấu phiên bán thứ tư liên tiếp.

Giá vàng SJC cập nhật lúc hơn 15h00 ngày 19/3/2026. Ảnh chụp màn hình

Chênh lệch giá trong nước và thế giới vẫn ở mức bất thường

Với giá quốc tế quanh 4.850 USD/ounce và tỷ giá Vietcombank ở mức 26.320 – 26.325 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi vào khoảng 154 - 155 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán SJC buổi trưa vẫn ở 178,4 triệu, tức chênh lệch lên tới khoảng 24 triệu đồng/lượng. Cuối chiều khi SJC bán ra 175 triệu, khoảng cách thu hẹp còn khoảng 20 - 21 triệu đồng/lượng. Trong ngày, biên độ chênh lệch dao động từ 20 đến 29 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách lớn này phản ánh thực tế nguồn cung vàng miếng SJC vẫn bị kiểm soát chặt bởi Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu nội địa tiếp tục ở mức cao với nhiều điểm giao dịch ghi nhận khách hàng phải chờ nhận hàng đến tận ngày 31/3 nếu đặt mua trên 4 chỉ, và cơ chế nhập khẩu vàng chưa được nới lỏng thực chất.

Chuyên gia nói gì về xu hướng giá vàng 3 ngày tới?

Phần lớn chuyên gia thận trọng với vàng trong ngắn hạn từ nay đến ngày 21/3/2026. Daniel Pavilonis thuộc RJO Futures cảnh báo vàng có thể tiếp tục trượt về vùng 4.200 USD nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng và thị trường tài chính quốc tế bước vào giai đoạn giảm rủi ro đồng loạt. David Meger từ High Ridge Futures nhận định giá năng lượng cao đang "đổ thêm dầu vào lửa lạm phát", khóa chặt khả năng cắt giảm lãi suất của Fed và duy trì áp lực lên vàng. Ole Hansen của Saxo Bank đánh giá kỹ thuật đồ thị cho thấy lực bán đang gia tăng và đồng USD đang cạnh tranh trực tiếp với vàng ở vai trò tài sản trú ẩn.

FX Leaders gọi phiên 18/3 là "Thứ Tư đen tối" và dự báo vàng có thể hồi phục kỹ thuật về 4.850 USD nhưng xu hướng giảm chưa kết thúc trong tuần này. Từ phía Việt Nam, chuyên gia Đoàn Duy Tú của VPBank nhận định đợt điều chỉnh đã kéo vàng giảm 7 – 8% từ khi chiến tranh Iran bắt đầu, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực.

Các mức kỹ thuật then chốt thị trường đang dõi theo là ngưỡng hỗ trợ 4.800 USD và 4.700 USD, trong khi ngưỡng 5.000 USD từ nay trở thành mức kháng cự quan trọng. Nếu xung đột Trung Đông hạ nhiệt hoặc giá dầu đảo chiều, vàng hoàn toàn có thể bật lại nhanh về trên 5.000 USD.

Triển vọng dài hạn: các tổ chức lớn vẫn nhắm mục tiêu 6.000 USD

Dù ngắn hạn nhiều sóng gió, các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới vẫn giữ nguyên quan điểm tăng giá trong năm 2026. J.P. Morgan đặt mục tiêu 6.300 USD vào cuối năm, Deutsche Bank nhắm 6.000 USD, UBS kỳ vọng vàng tăng thêm 20% từ mức hiện tại, còn ANZ đặt mốc 5.800 USD ngay trong quý 2. Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vào, đặc biệt Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc duy trì mua ròng suốt hơn 15 tháng liên tiếp, tạo nền tảng cầu cơ bản vững chắc cho thị trường vàng thế giới.

Phiên 19/3/2026 là đợt điều chỉnh mạnh trong xu hướng tăng dài hạn, chứ chưa phải tín hiệu đảo chiều toàn thị trường. Người đang giữ vàng vật chất cần theo sát ba biến số trong tuần tới: diễn biến quân sự tại Trung Đông và tác động lên giá dầu, các số liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, và phát ngôn của các quan chức Fed sau cuộc họp tháng 3.