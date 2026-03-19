Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Phạm Anh

Phạm Anh

17:20 | 19/03/2026
Giá vàng SJC ngày 19/3/2026 giảm gần 8 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên giao dịch, xuống còn 172,5 - 175 triệu đồng/lượng. Vàng thế giới cũng thủng mốc 5.000 USD, chạm đáy sáu tuần. Ba nguyên nhân chính kéo giá xuống là Fed giữ lãi suất cao, chỉ số giá sản xuất Mỹ tăng gấp đôi dự báo và đồng USD bật mạnh khi chiến sự Iran leo thang.
Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu
Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc
Giá vàng rơi 4%, chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trước thông tin về Fed Giá vàng rơi 4%, chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương giao dịch trái chiều trước thông tin về Fed

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới
Vàng SJC "bốc hơi" gần 8 triệu đồng chỉ trong một ngày

Thị trường vàng trong nước ngày 19/3/2026 trải qua một trong những phiên giảm khốc liệt nhất trong nhiều tháng trở lại. Cuối phiên hôm trước, vàng SJC còn đứng ở mức 180 - 183 triệu đồng/lượng. Khi các doanh nghiệp mở cửa vào sáng sớm, giá đã lập tức rơi về 175,4 - 178,4 triệu đồng, mất ngay 4,6 triệu đồng so với đêm trước. Giá tiếp tục trượt dài trong ngày, đầu giờ chiều còn 174 - 177 triệu, và chốt phiên cuối chiều tại 172,5 - 175 triệu đồng/lượng. Tổng mức giảm cả ngày là 7,5 đến 8 triệu đồng/lượng.

Các đơn vị lớn như SJC, DOJI, PNJ, Phú Quý và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết đồng nhất trong phiên sáng. Riêng Mi Hồng và ACB ghi nhận giá mua cao hơn 1 triệu đồng so với các đơn vị còn lại, thu hẹp chênh lệch mua - bán xuống chỉ 2 triệu đồng/lượng thay vì mức thông thường 3 triệu. Vàng nhẫn tròn trơn 9999 cũng giảm với biên độ tương đương, chốt quanh 172,2 - 175,2 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu.

Vàng thế giới rời mốc 5.000 USD, giảm gần 4% trong tuần

Trên sàn quốc tế, vàng giao ngay (XAU/USD) mở cửa ngày 19/3 tại 4.818,88 USD/ounce, dao động trong biên độ 4.805,58 – 4.853,40 USD và giao dịch quanh mức 4.843 USD vào giữa ngày. Đây là mức thấp nhất từ đầu tháng 2/2026, và là phiên thứ hai liên tiếp vàng giao dịch dưới ngưỡng tâm lý 5.000 USD sau khi thủng mốc này hôm 18/3.

Đà giảm bắt đầu rõ nét từ giữa tuần. Thứ Hai 16/3, vàng còn giữ trên 5.025 USD và chạm đỉnh tuần 5.035 USD. Thứ Ba 17/3 vẫn neo trên 5.000 USD. Nhưng đến thứ Tư 18/3, khi Mỹ công bố số liệu PPI, vàng lao dốc 2,6 - 3% chỉ trong một phiên, chạm đáy 4.874 USD. Sang thứ Năm 19/3, đà trượt giá tiếp diễn. Tính chung cả tuần, vàng mất khoảng 190 USD/ounce, tương đương gần 4%. Vàng giao tháng 4/2026 trên sàn COMEX giảm 56,9 USD xuống còn 4.839 USD/ounce.

Dù vậy, nhìn toàn cảnh từ đầu năm 2026, vàng thế giới vẫn tăng khoảng 13% và đỉnh mọi thời đại 5.595 USD/ounce thiết lập ngày 29/1/2026 vẫn còn nguyên. Mức giá hiện tại thấp hơn đỉnh lịch sử khoảng 13,5%.

Ba nguyên nhân tạo ra "cơn bão hoàn hảo"

Thứ nhất, Fed giữ nguyên lãi suất và phát tín hiệu thắt chặt kéo dài. Ngày 18/3, Ủy ban Thị trường mở Mỹ bỏ phiếu 11-1 duy trì lãi suất ở mức 3,50 – 3,75%, lần thứ hai liên tiếp không cắt giảm. Biểu đồ dot-plot cho thấy đa số quan chức Fed chỉ dự kiến cắt giảm một lần trong cả năm 2026, trong khi 7 trên 19 thành viên không muốn giảm lần nào. Chủ tịch Powell thừa nhận xung đột Iran tạo ra "bất định lớn" nhưng khẳng định chính sách tiền tệ không đi theo lộ trình cứng nhắc. Thị trường hiện chỉ định giá đợt cắt giảm tiếp theo vào tháng 12/2026 hoặc tháng 1/2027.

Thứ hai, chỉ số giá sản xuất PPI tháng 2 tăng 0,7%, gấp đôi dự báo. Đây là mức tăng mạnh nhất trong vòng một năm, đưa PPI so với cùng kỳ lên 3,4%, PPI lõi tăng 0,5% so với kỳ vọng 0,3%. Ba tháng liên tiếp PPI leo thang theo cấp số: tháng 12/2025 tăng 0,4%, tháng 1/2026 tăng 0,5%, tháng 2/2026 tăng 0,7%. CPI tháng 2 tuy ổn định ở mức 2,4% so với cùng kỳ, nhưng chưa phản ánh cú sốc giá dầu từ cuộc chiến Iran bắt đầu ngày 28/2. Một số nhà phân tích ước tính CPI có thể leo lên 3,5% vào cuối năm nếu dầu giữ trên 100 USD/thùng.

Thứ ba, chiến sự Iran đẩy dầu vượt 100 USD nhưng lại kéo vàng đi xuống. Đây là nghịch lý quan trọng mà nhiều người chưa hiểu rõ. Eo biển Hormuz bị gián đoạn, IEA gọi đây là cuộc gián đoạn nguồn cung lớn nhất lịch sử thị trường dầu. Brent crude vượt 108 USD/thùng, WTI chạm 98 USD. Tuy nhiên, dầu tăng lại gây ra lạm phát cao hơn, buộc Fed trì hoãn cắt giảm lãi suất, đẩy lợi suất trái phiếu Mỹ 10 năm lên 4,23% và củng cố đồng USD với chỉ số DXY đạt 100,12. Đồng USD mạnh lên thì vàng mất dần sức hấp dẫn như tài sản trú ẩn. Quỹ SPDR Gold Trust riêng ngày 17/3 bán ròng 1,15 tấn vàng, đánh dấu phiên bán thứ tư liên tiếp.

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới
Chênh lệch giá trong nước và thế giới vẫn ở mức bất thường

Với giá quốc tế quanh 4.850 USD/ounce và tỷ giá Vietcombank ở mức 26.320 – 26.325 đồng/USD, giá vàng thế giới quy đổi vào khoảng 154 - 155 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá bán SJC buổi trưa vẫn ở 178,4 triệu, tức chênh lệch lên tới khoảng 24 triệu đồng/lượng. Cuối chiều khi SJC bán ra 175 triệu, khoảng cách thu hẹp còn khoảng 20 - 21 triệu đồng/lượng. Trong ngày, biên độ chênh lệch dao động từ 20 đến 29 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách lớn này phản ánh thực tế nguồn cung vàng miếng SJC vẫn bị kiểm soát chặt bởi Ngân hàng Nhà nước, nhu cầu nội địa tiếp tục ở mức cao với nhiều điểm giao dịch ghi nhận khách hàng phải chờ nhận hàng đến tận ngày 31/3 nếu đặt mua trên 4 chỉ, và cơ chế nhập khẩu vàng chưa được nới lỏng thực chất.

Chuyên gia nói gì về xu hướng giá vàng 3 ngày tới?

Phần lớn chuyên gia thận trọng với vàng trong ngắn hạn từ nay đến ngày 21/3/2026. Daniel Pavilonis thuộc RJO Futures cảnh báo vàng có thể tiếp tục trượt về vùng 4.200 USD nếu lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục tăng và thị trường tài chính quốc tế bước vào giai đoạn giảm rủi ro đồng loạt. David Meger từ High Ridge Futures nhận định giá năng lượng cao đang "đổ thêm dầu vào lửa lạm phát", khóa chặt khả năng cắt giảm lãi suất của Fed và duy trì áp lực lên vàng. Ole Hansen của Saxo Bank đánh giá kỹ thuật đồ thị cho thấy lực bán đang gia tăng và đồng USD đang cạnh tranh trực tiếp với vàng ở vai trò tài sản trú ẩn.

FX Leaders gọi phiên 18/3 là "Thứ Tư đen tối" và dự báo vàng có thể hồi phục kỹ thuật về 4.850 USD nhưng xu hướng giảm chưa kết thúc trong tuần này. Từ phía Việt Nam, chuyên gia Đoàn Duy Tú của VPBank nhận định đợt điều chỉnh đã kéo vàng giảm 7 – 8% từ khi chiến tranh Iran bắt đầu, nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực.

Các mức kỹ thuật then chốt thị trường đang dõi theo là ngưỡng hỗ trợ 4.800 USD và 4.700 USD, trong khi ngưỡng 5.000 USD từ nay trở thành mức kháng cự quan trọng. Nếu xung đột Trung Đông hạ nhiệt hoặc giá dầu đảo chiều, vàng hoàn toàn có thể bật lại nhanh về trên 5.000 USD.

Triển vọng dài hạn: các tổ chức lớn vẫn nhắm mục tiêu 6.000 USD

Dù ngắn hạn nhiều sóng gió, các tổ chức tài chính hàng đầu thế giới vẫn giữ nguyên quan điểm tăng giá trong năm 2026. J.P. Morgan đặt mục tiêu 6.300 USD vào cuối năm, Deutsche Bank nhắm 6.000 USD, UBS kỳ vọng vàng tăng thêm 20% từ mức hiện tại, còn ANZ đặt mốc 5.800 USD ngay trong quý 2. Các ngân hàng trung ương toàn cầu tiếp tục mua vào, đặc biệt Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc duy trì mua ròng suốt hơn 15 tháng liên tiếp, tạo nền tảng cầu cơ bản vững chắc cho thị trường vàng thế giới.

Phiên 19/3/2026 là đợt điều chỉnh mạnh trong xu hướng tăng dài hạn, chứ chưa phải tín hiệu đảo chiều toàn thị trường. Người đang giữ vàng vật chất cần theo sát ba biến số trong tuần tới: diễn biến quân sự tại Trung Đông và tác động lên giá dầu, các số liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, và phát ngôn của các quan chức Fed sau cuộc họp tháng 3.

Bài liên quan

Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

Giá vàng hôm nay 12/3: Bứt phá mạnh sau cú lao dốc

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu

Giá vàng hôm nay 11/3: Vàng SJC tiến sát 187,5 triệu đồng/lượng, chênh lệch với thế giới vượt 20 triệu

Galaxy S26 Ultra: Siêu phẩm màn hình bảo mật cấp độ điểm ảnh, nâng cấp sức mạnh AI

Galaxy S26 Ultra: Siêu phẩm màn hình bảo mật cấp độ điểm ảnh, nâng cấp sức mạnh AI

Có thể bạn quan tâm

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Từ 10 giờ ngày 20/3/2026, hai kênh H1 và H2 của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội rời hạ tầng DVB-T2 của DTV tại kênh 48-UHF, chuyển sang phát trên hạ tầng DVB-T2 của AVG ở kênh 42-UHF. Khán giả khu vực trung tâm Hà Nội và các tỉnh lân cận phải dò lại kênh ngay sau thời điểm chuyển đổi để tiếp tục theo dõi chương trình. Đài Hà Nội chính là một trong năm cổ đông sáng lập DTV từ năm 2014.
VN-Index giữ mốc 1.700 trong sóng gió, dòng tiền "xoay trục" sang công nghệ, tiêu dùng và năng lượng

VN-Index giữ mốc 1.700 trong sóng gió, dòng tiền "xoay trục" sang công nghệ, tiêu dùng và năng lượng

VN-Index đóng cửa sắc xanh sau ba phiên giảm liên tiếp nhưng thanh khoản xuống mức thấp nhất từ đầu năm 2026 đến nay, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn còn hiện hữu. Trong bối cảnh đó, điểm nhấn của phiên không nằm ở con số chỉ số mà ở sự phân hóa sâu trong dòng tiền khối ngoại tiếp tục thoái khỏi các trụ vốn hóa cũ, trong khi dòng tiền chủ động dịch chuyển sang nhóm công nghệ, tiêu dùng, năng lượng và logistics, những ngành hưởng lợi trực tiếp từ chiến lược kinh tế số của Việt Nam giai đoạn 2026-2030.
Cú sốc khởi tố lãnh đạo DGC: Thị trường chứng khoán đối mặt khủng hoảng niềm tin

Cú sốc khởi tố lãnh đạo DGC: Thị trường chứng khoán đối mặt khủng hoảng niềm tin

Vụ khởi tố và bắt tạm giam lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HOSE: DGC) đã tạo ra một cú sốc mạnh đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, không chỉ dừng lại ở biến động giá cổ phiếu mà còn lan rộng sang tâm lý nhà đầu tư, dòng tiền và cách nhìn nhận rủi ro. Trong bối cảnh VN-Index đang vận động quanh vùng nhạy cảm, sự kiện này được ví như một "thiên nga đen" phá vỡ trạng thái cân bằng vốn mong manh của thị trường.
Chứng khoán 17/3: Dầu khí

Chứng khoán 17/3: Dầu khí 'giảm sàn hàng loạt', công nghệ và tiêu dùng bứt phá dẫn dắt thị trường

Thị trường
VN-Index lấy lại mốc 1.710 điểm trong phiên 17/3 nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng, công nghệ và tiêu dùng, trong khi nhóm dầu khí và hóa chất chịu áp lực bán tháo nặng nề sau chuỗi tin tiêu cực về giá dầu thế giới và biến cố pháp lý tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC).
Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang lao dốc sau tin khởi tố Chủ tịch Đào Hữu Huyền

Thị trường
Cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) bất ngờ lao dốc, giảm kịch biên độ trong phiên giao dịch chiều nay 17/3, sau khi Bộ Công an công bố thông tin khởi tố vụ án liên quan đến doanh nghiệp này.
Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

'Xôi Lạc TV' sụp đổ: Người xem các trang phát sóng lậu có bị xử lý?

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Robocon ORC miền Trung 2025-2026: Hơn 400 học sinh, sinh viên tranh tài tại Đà Nẵng

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Kim TT/AVPL 17,260 ▼790K 17,560 ▼750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,250 ▼630K 17,550 ▼630K
Nguyên Liệu 99.99 16,350 ▼630K 16,550 ▼630K
Nguyên Liệu 99.9 16,300 ▼630K 16,500 ▼630K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,090 ▼630K 17,490 ▼630K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,040 ▼630K 17,440 ▼630K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,970 ▼630K 17,420 ▼630K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Hà Nội - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Đà Nẵng - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Miền Tây - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Tây Nguyên - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Đông Nam Bộ - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Miếng SJC Nghệ An 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Miếng SJC Thái Bình 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
NL 99.90 16,370 ▼600K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,400 ▼600K
Trang sức 99.9 16,740 ▼700K 17,440 ▼700K
Trang sức 99.99 16,750 ▼700K 17,450 ▼700K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,725 ▲1545K 17,552 ▼750K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,725 ▲1545K 17,553 ▼750K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,722 ▼75K 1,752 ▼75K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,722 ▼75K 1,753 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,702 ▼75K 1,737 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 16,548 ▼156358K 17,198 ▼162208K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 121,538 ▼5626K 130,438 ▼5626K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 109,378 ▼5100K 118,278 ▼5100K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 97,218 ▼4575K 106,118 ▼4575K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 92,527 ▲91558K 101,427 ▲100369K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,369 ▼60449K 7,259 ▼68459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18009 18284 18866
CAD 18606 18883 19502
CHF 32485 32869 33515
CNY 0 3470 3830
EUR 29546 29817 30851
GBP 34125 34515 35453
HKD 0 3225 3428
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14998 15583
SGD 19960 20242 20773
THB 717 780 834
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26115 26325
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,085 26,085 26,325
USD(1-2-5) 25,042 - -
USD(10-20) 25,042 - -
EUR 29,608 29,632 30,882
JPY 160.01 160.3 169.06
GBP 34,226 34,319 35,326
AUD 18,143 18,209 18,797
CAD 18,783 18,843 19,430
CHF 32,739 32,841 33,637
SGD 20,048 20,110 20,792
CNY - 3,748 3,850
HKD 3,285 3,295 3,415
KRW 16.13 16.82 18.2
THB 763.1 772.52 822.92
NZD 14,946 15,085 15,448
SEK - 2,744 2,826
DKK - 3,962 4,080
NOK - 2,690 2,770
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,233.64 - 6,999.75
TWD 741.64 - 893.63
SAR - 6,879.06 7,207.11
KWD - 83,383 88,244
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,055 26,085 26,325
EUR 29,592 29,711 30,882
GBP 34,286 34,424 35,424
HKD 3,284 3,297 3,412
CHF 32,600 32,731 33,647
JPY 160.59 161.23 168.45
AUD 18,154 18,227 18,816
SGD 20,137 20,218 20,795
THB 782 785 819
CAD 18,805 18,881 19,454
NZD 15,033 15,563
KRW 16.86 18.36
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26165 26165 26325
AUD 18213 18313 19241
CAD 18794 18894 19910
CHF 32690 32720 34302
CNY 3750 3775 3910.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29734 29764 31490
GBP 34438 34488 36246
HKD 0 3355 0
JPY 161.69 162.19 172.73
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15110 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20120 20250 20983
THB 0 746.6 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17250000 17250000 17550000
SBJ 16000000 16000000 17550000
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,142 26,192 26,325
USD20 26,142 26,192 26,325
USD1 23,819 26,192 26,325
AUD 18,250 18,350 19,460
EUR 29,930 29,930 31,347
CAD 18,781 18,881 20,194
SGD 20,231 20,381 21,355
JPY 161.85 163.35 167.97
GBP 34,377 34,727 35,600
XAU 17,538,000 0 17,842,000
CNY 0 3,665 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 19/03/2026 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Hơn 60.000 bài dự thi lan tỏa thông điệp sử dụng nước an toàn, hiệu quả

Hơn 60.000 bài dự thi lan tỏa thông điệp sử dụng nước an toàn, hiệu quả

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

NetApp ra mắt EF50 và EF80: Cuộc đua lưu trữ tốc độ cao thời AI bùng nổ

NetApp ra mắt EF50 và EF80: Cuộc đua lưu trữ tốc độ cao thời AI bùng nổ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

USB trở thành nguồn phát tán mã độc lớn nhất tại Việt Nam

USB trở thành nguồn phát tán mã độc lớn nhất tại Việt Nam

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Zalo dẫn đầu ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam 2026, 100% phụ nữ chọn dùng hàng ngày

Zalo dẫn đầu ứng dụng di động phổ biến nhất Việt Nam 2026, 100% phụ nữ chọn dùng hàng ngày

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Đại học Bách khoa Hà Nội ký kết hợp tác với Fujitsu về AI và Khoa học Dữ liệu

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai'

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Phê duyệt Đề án chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026 - 2030

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Sun Group tham gia lập sàn giao dịch tài sản số tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB

Card đồ họa iGame GeForce RTX 50 Ultra Series: Thiết kế hip-hop với đèn Graffiti RGB