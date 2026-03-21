Chuyển đổi số
Giáo dục số

FPT khởi công tổ hợp giáo dục quy mô lớn tại Hải Phòng

Hồng Anh

16:09 | 21/03/2026
Đây là tổ hợp đào tạo phổ thông liên cấp, cao đẳng thực hành và đại học với quy mô 5.800 học sinh, sinh viên, giúp FPT mở rộng hoạt động đào tạo nhân lực chất lượng cao tại các địa bàn chiến lược ở các đô thị lớn khu vực miền Bắc.
Được biết, tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng tọa lạc tại khu đô thị mới thuộc phường Phù Liễn, phía Nam thành phố. Vị trí này thuận lợi cho kết nối giao thông, phù hợp với định hướng quy hoạch mở rộng không gian đô thị và giảm tải cho khu vực trung tâm của Hải Phòng.

Theo kế hoạch, trên diện tích đất khoảng 10ha, tổ hợp sẽ bao gồm 2,8ha để xây dựng tương đương với mật độ 28%; còn lại dành cho các công trình phụ trợ, thể thao, không gian xanh. Trong đó, nổi bật là khối nhà hiệu bộ cao 13 tầng, cùng hệ thống giảng đường, ký túc xá phục vụ trực tiếp hoạt động dạy và học cho học sinh, sinh viên.

Ở giai đoạn 1 của dự án, tổ hợp sẽ đi vào hoạt động từ đầu năm 2027. Sau khi hoàn thiện, tổ hợp có thể đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 5.800 học sinh, sinh viên.

Hình ảnh phối cảnh chung Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng

Việc đầu tư xây dựng tổ hợp giáo dục này sẽ giúp Hải Phòng có thêm một trường phổ thông liên cấp FPT, trở thành trường thứ hai của hệ thống tại thành phố, bên cạnh Trường THCS và THPT FPT Hải Phòng đang hoạt động trên địa bàn, đồng thời triển khai hoạt động đào tạo đại học và sau đại học tại địa phương.

Cơ sở đào tạo phổ thông mới được bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của học sinh Hải Phòng và khu vực lân cận, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục gắn với công nghệ và kỹ năng số. Bên cạnh đó, việc triển khai đào tạo đại học và sau đại học tại Hải Phòng cũng góp phần mở rộng cơ hội học tập trình độ cao cho người học trong khu vực, phục vụ mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương.

Ông Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu tại sự kiện

Chia sẻ tại Lễ Khởi công Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu chuyển mạnh sang công nghệ lõi và nguồn nhân lực chất lượng cao, việc phát triển các tổ hợp giáo dục gắn với công nghệ và doanh nghiệp như dự án của FPT Corporation tại Hải Phòng là hướng đi có ý nghĩa chiến lược dài hạn, cần được xác định là một cấu phần quan trọng của hạ tầng phát triển, đồng thời gắn chặt với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Ông đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, tạo điều kiện để mô hình này phát huy hiệu quả, đồng thời ông cũng kỳ vọng FPT không chỉ đào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn góp phần đào tạo đội ngũ có năng lực làm chủ, sáng tạo và dẫn dắt công nghệ, qua đó nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia.

Ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng phát biểu tại Lễ khởi công Tổ hợp giáo dục FPT Hải Phòng

Cũng tại Lễ Khởi công, ông Vũ Tiến Phụng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng trở thành cực tăng trưởng quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao và môi trường đầu tư ngày càng cải thiện.

Theo lãnh đạo thành phố, cùng với phát triển kinh tế, Hải Phòng xác định giáo dục và đào tạo, đặc biệt là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, là nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Ông Vũ Tiến Phụng nhấn mạnh: “Việc thu hút các tập đoàn uy tín đầu tư các tổ hợp giáo dục chất lượng cao là giải pháp có ý nghĩa chiến lược. Thành phố đánh giá cao năng lực và kinh nghiệm của FPT trong việc xây dựng hệ sinh thái đào tạo toàn diện và tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ cao.”

Hiện nay, tại khu vực miền Bắc, Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương đầu tiên có sự hiện diện của tổ hợp giáo dục quy mô lớn do FPT đầu tư triển khai, đào tạo đầy đủ các hệ từ phổ thông liên cấp, cao đẳng đến đại học.

Thiết kế công trình lấy cảm hứng từ các biểu tượng của Hải Phòng

Thiết kế công trình lấy cảm hứng từ hình ảnh cánh buồm của những con tàu vượt biển và sắc đỏ hoa phượng vĩ, những biểu tượng gắn liền với thành phố cảng. Sự kết hợp này gợi mở hình ảnh hành trình vượt biển lớn của tri thức, đồng thời gửi gắm thông điệp về một môi trường học đường giàu trải nghiệm, nơi người học được khám phá và từng bước chinh phục những chân trời tri thức mới.

Với việc tổ chức không gian theo mô hình phân khu rõ rệt cho từng cấp học, tổ hợp giáo dục này đảm bảo công năng sử dụng tối ưu cho từng đối tượng người học. Cách tổ chức không gian này hướng tới cá nhân hóa môi trường học tập và trải nghiệm cho học sinh, sinh viên ở các cấp học khác nhau.

Tại một trong những đô thị có hoạt động kinh tế sôi động nhất khu vực phía Bắc, tổ hợp giáo dục được định hướng đào tạo từ bậc phổ thông đến đại học và sau đại học, gắn kết chặt chẽ với các công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), an ninh mạng, khoa học dữ liệu, công nghệ bán dẫn…, cùng các lĩnh vực nghề nghiệp mà địa phương có lợi thế phát triển.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT

“FPT cam kết đồng hành cùng thành phố Hải Phòng trong giải quyết bài toán đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Các công trình như Tổ hợp giáo dục FPT được định hướng trở thành môi trường học tập hiện đại, tạo điều kiện để học sinh, sinh viên Hải Phòng và khu vực lân cận phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và năng lực thực tiễn. Việc đầu tư các tổ hợp giáo dục trọng điểm thể hiện sự chủ động của FPT trong đồng hành, góp phần triển khai các định hướng của Trung ương, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đổi mới giáo dục và đào tạo.” Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT nhấn mạnh.

Có thể nói, việc đầu tư xây dựng các công trình tổ hợp giáo dục quy mô, hiện đại tại các địa phương trên cả nước là định hướng chiến lược của FPT trong đào tạo nguồn nhân lực làm chủ công nghệ lõi, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia. Qua đó, học sinh, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua quá trình học tập và trải nghiệm trong môi trường số. Hoạt động này đồng thời góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường năng lực tự chủ công nghệ và từng bước hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW tại địa phương cũng như trên phạm vi cả nước.

