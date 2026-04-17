FPT định hình chiến lược tăng trưởng mới, lấy AI làm năng lực cốt lõi

AI trở thành năng lực cốt lõi trong chiến lược phát triển

Chia sẻ tại Đại hội, Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình cho rằng chuyển đổi AI là xu thế không thể đảo ngược. Mọi tổ chức, mọi doanh nghiệp đều phải AI hóa để tồn tại và phát triển.

Với FPT, năm 2026 đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn mới, hướng tới mô hình ‘AI native’ trong 5–10 năm tới, nơi AI trở thành nền tảng vận hành cốt lõi, còn con người giữ vai trò trung tâm của sáng tạo.

Từ nền tảng AI, FPT tiếp tục mở rộng sang các lĩnh vực công nghệ chiến lược như an ninh mạng, UAV, chip, AI ngoại biên và công nghệ đường sắt. Đồng thời, FPT đầu tư mạnh vào giáo dục, đưa AI vào đào tạo từ sớm để chuẩn bị lực lượng lao động tương lai.

Chủ tịch HĐQT FPT Trương Gia Bình.

FPT định hình lại quỹ đạo tăng trưởng cho giai đoạn 2026-2028 với trọng tâm là đầu tư và làm chủ các công nghệ lõi, yếu tố then chốt để duy trì vị thế trên bản đồ công nghệ, đồng thời tạo nền tảng cho lợi thế cạnh tranh bền vững trong dài hạn.

Từ năm 2026, Tập đoàn đặt mục tiêu chuyển dịch sang mô hình doanh nghiệp sáng tạo công nghệ, tập trung vào các lĩnh vực như AI, Quantum AI & Cybersecurity, UAV, công nghệ đường sắt, an ninh mạng và dữ liệu. Đây đều là những lĩnh vực được dự báo có tiềm năng tăng trưởng, mở ra không gian tăng trưởng mới cho FPT trong chu kỳ tiếp theo.

Song song, việc xây dựng hệ sinh thái công nghệ đồng bộ cùng nguồn nhân lực chất lượng cao được xem là “đòn bẩy kép”, giúp FPT từng bước tham gia sâu hơn vào các dự án công nghệ quy mô lớn, từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD. Mục tiêu không dừng ở vai trò nhà cung cấp dịch vụ, mà tiến tới trở thành đối tác chiến lược cấp cao, đồng hành dài hạn trong các chương trình chuyển đổi số và chuyển đổi AI của các tổ chức, doanh nghiệp trên quy mô toàn cầu.

Đáng chú ý, AI được xác định là trụ cột xuyên suốt chiến lược. FPT định hướng đầu tư có chiều sâu để từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị AI – từ mô hình, dữ liệu, hạ tầng tính toán đến ứng dụng và nguồn nhân lực. Cách tiếp cận này không chỉ giúp gia tăng biên lợi nhuận, mà còn nâng cao khả năng triển khai các dự án quy mô lớn, củng cố vị thế trên thị trường.

Đầu tư toàn diện vào chuỗi giá trị AI

Định hướng này đặt trong bối cảnh AI đang bước vào giai đoạn tăng trưởng bùng nổ và trở thành trục cạnh tranh cốt lõi của nền kinh tế số toàn cầu.

Theo dự báo của Gartner, chi tiêu cho AI toàn cầu đạt khoảng 1.757 tỷ USD năm 2025, tăng hơn 50% so với 2024 và sẽ đạt 2.525 tỷ USD vào năm 2026, 3.335 tỷ USD vào năm 2027. Còn ở góc độ quốc gia, các dữ liệu cũng cho thấy AI đang dần trở thành sức mạnh cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Các nước đang đầu tư mạnh để xây dựng hạ tầng tính toán riêng và mô hình AI dựa trên dữ liệu bản địa.

Việt Nam cũng xác định AI là công nghệ quan trọng nhất trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của quốc gia theo quyết định 1131/QĐ-TTg. Những chuyển động này cho thấy dư địa tăng trưởng lớn cho các doanh nghiệp công nghệ như FPT nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu về năng lực làm chủ công nghệ AI nếu doanh nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Năm 2026 tiếp tục duy trì tăng trưởng hai chữ số

Tại Đại hội đồng cổ đông, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT cho biết, năm 2026 sẽ là năm bản lề mở ra chu kỳ tăng trưởng mới của FPT.

FPT đặt mục tiêu tăng trưởng 15,8% doanh thu và 15,0% lợi nhuận trước thuế, đồng thời duy trì sự linh hoạt trong điều hành để thích ứng với những biến động ngoài dự báo, hướng tới phát triển ổn định và bền vững.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT.

Ông Khoa cũng khẳng định, AI đang mở ra cơ hội lớn, với nền tảng toàn diện về hạ tầng, công nghệ, nhân lực và hệ sinh thái, FPT đã sẵn sàng và đang từng bước chuyển hóa cơ hội này thành kết quả cụ thể, hướng tới tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Năm 2025, FPT đã đầu tư mạnh mẽ vào năng lực công nghệ AI quy mô lớn, nhằm nâng cao năng suất, mở rộng quy mô triển khai và giải quyết những bài toán phức tạp mà trước đây không thể thực hiện được. Hai nhà máy AI tại Việt Nam và Nhật Bản đã đạt khoảng 70% công suất, xử lý hơn 1.100 tỷ token và phát triển hàng chục mô hình AI phục vụ khách hàng toàn cầu. Hệ sinh thái AI của FPT dần định hình với nền tảng hạ tầng tính toán hiệu năng cao AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản như: FPT.AI, FPT AI Agents, FleziPT…

Tập đoàn cũng lần đầu tiên ký hợp đồng chuyển đổi số toàn diện ứng dụng AI quy mô 256 triệu USD cho tập đoàn năng lượng hàng đầu châu Á nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tối ưu vận hành. Hợp đồng này đánh dấu bước tiến mới của FPT trong lĩnh vực chuyển đổi số toàn diện ứng dụng AI. Doanh thu dịch vụ AI/Data của FPT đạt 2.612 tỷ đồng, tăng trưởng 40,7% so với năm 2024.

Trong lĩnh vực giáo dục, FPT tập trung đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, đồng thời đưa AI thành kỹ năng không thể thiếu đối với người. Các chương trình và chuyên ngành đào tạo AI, thiết kế vi mạch bán dẫn được triển khai đồng bộ ở cả bậc cao đẳng và đại học, với hơn 3.700 sinh viên theo học. AI được phổ cập cho 100% học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, trong khi các chương trình Automotive, AI Agent và Cybersecurity được triển khai hiệu quả tại Viện Đào tạo Quốc tế.

Chia cổ tức tiền mặt 20%, tăng vốn điều lệ

Đại hội cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm 2025 và 2026; phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động giai đoạn 2026 – 2028

Theo đó, với phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cổ đông sẽ nhận cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), trong đó 10% đã được tạm ứng trong năm 2025 và phần còn lại dự kiến chi trả trong quý II/2026.

Đồng thời, Đại hội phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn với tỷ lệ 10:1, tương đương mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Toàn bộ nguồn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, qua đó nâng vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu phát hành thêm.

Một trong những nội dung đáng chú ý khác là Đại hội đồng cổ đông cũng thông qua việc kiện toàn bộ máy quản trị, trong đó bầu bổ sung ông Toshikazu Nambu, Phó Chủ tịch Sumitomo Corporation, vào Hội đồng quản trị.