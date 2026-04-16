Các đổi mới AI thế hệ mới của HP giúp phát huy tốt nhất hiệu suất làm việc

Trong khuôn khổ tầm nhìn Future of Work (Tương lai của Công việc), HP cũng ra mắt HP IQ – giải pháp trí tuệ cho môi trường làm việc, từng được giới thiệu tại HP Imagine 2026. HP IQ được thiết kế nhằm điều phối trải nghiệm xuyên suốt hệ sinh thái thiết bị trong phạm vi kết nối gần, thông qua AI xử lý trực tiếp trên thiết bị, với khả năng quản trị và bảo mật cấp doanh nghiệp làm nền tảng cốt lõi.

Phát triển bền vững tại Việt Nam: Đổi mới gắn liền với trách nhiệm

Theo đánh giá của HP, Việt Nam là một thị trường năng động, nhanh chóng ưu tiên chuyển đổi số và có nhu cầu ứng dụng AI ngày càng gia tăng. Khi AI dần trở thành một phần không thể thiếu trong công việc hằng ngày, bài toán đặt ra là làm thế nào để người dùng và doanh nghiệp có thể tự tin khai thác AI một cách an toàn và hiệu quả trong các quy trình thực tiễn.

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Giám đốc HP Việt Nam chia sẻ tại sự kiện.

HP tiếp tục lấy yếu tố bền vững làm nền tảng trong việc thiết kế và cung cấp các giải pháp công nghệ cho tương lai công việc. Tại Việt Nam, HP thời hợp tác với WWF Việt Nam để hỗ trợ công tác bảo tồn rừng và phát triển sinh kế bền vững tại khu vực Trường Sơn Trung Bộ, bao gồm Quảng Trị và Huế. Những nỗ lực này góp phần thúc đẩy quản lý rừng theo hướng sản xuất có trách nhiệm, bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Ông Nguyễn Minh Đức - Tổng Giám đốc HP Việt Nam chia sẻ: “Tại HP, chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng những công cụ để làm việc tốt nhất, dù ở bất kỳ đâu. Bằng cách loại bỏ các điểm nghẽn và đưa AI đến gần hơn thông qua các giải pháp công nghệ, chúng tôi tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong việc ứng dụng AI một cách tự tin và tiến bước vào tương lai của công việc”.

HP – Cùng bạn làm việc xuất sắc nhất

Báo cáo Work Relationship Index mới nhất của HP chỉ ra một khoảng cách rõ rệt giữa sự thay đổi của công việc và cách con người đang làm việc hiện nay. Theo báo cáo, trên phạm vi toàn cầu, chỉ khoảng 20% người lao động tri thức cho biết họ có mối quan hệ lành mạnh với công việc. Thực tế này cho thấy các tổ chức và doanh nghiệp cần hành động mạnh mẽ hơn để xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, bền vững và giàu ý nghĩa.

Người dùng trải nghiệm các sản phẩm công nghệ mới tại sự kiện.

HP tin rằng khi con người cảm thấy hài lòng với công việc, họ sẽ sáng tạo hơn, bền bỉ hơn và đạt hiệu suất cao hơn. Dựa trên niềm tin đó, cam kết “HP – Cùng bạn làm việc xuất sắc nhất” được xây dựng trên ba trụ cột cốt lõi: trải nghiệm làm việc liền mạch không gián đoạn; sự cân bằng giữa các tác vụ lặp lại và những công việc mang nhiều giá trị; cùng khả năng làm việc linh hoạt, không bị giới hạn bởi không gian. Đó là:

Tập trung: Làm việc không gián đoạn: HP mang đến các giải pháp giúp giảm thiểu gián đoạn và duy trì tập trung. Thông qua nền tảng HP Workforce Experience Platform (WXP), phần lớn các sự cố CNTT nội bộ có thể được xử lý chủ động trước khi ảnh hưởng đến người dùng. Kết hợp với HP Wolf Security, hệ thống bảo mật đa tầng từ phần cứng đến phần mềm, giúp công việc diễn ra liền mạch, không bị đứt nghẽn.

Cân bằng: Để AI đảm nhận những công việc bận rộn: HP tích hợp AI trực tiếp vào thiết bị và trải nghiệm làm việc nhằm xử lý các tác vụ lặp lại, giúp con người tập trung hơn vào những công việc mang giá trị cao, sáng tạo và ý nghĩa hơn, với nền tảng vững chắc về độ tin cậy, khả năng quản lý và bảo mật.

Cộng tác: Làm việc không giới hạn: HP phát triển các giải pháp giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thông tin và cộng tác hiệu quả ở bất kỳ đâu. Điều này được hỗ trợ bởi tầm nhìn rộng hơn của HP về một hệ sinh thái kết nối với các trải nghiệm thông minh.

Tại HP Elevate 2026, HP Việt Nam đã giới thiệu các sản phẩm mới: HP OmniBook Ultra 14 – mang lại hiệu năng mạnh mẽ từ bộ vi xử lý Intel® Core™ Ultra Series 3, hỗ trợ làm việc và sáng tạo với AI mọi lúc, mọi nơi; HP OmniBook X Flip - thiết kế 2-trong-1 linh hoạt, trang bị sức mạnh AI vượt trội từ bộ vi xử lý AMD Ryzen™ AI 300 Series, mang lại trải nghiệm mượt mà, đáp ứng nhịp sống năng động của Gen Z; HP EliteBook X Flip G2i – laptop 2-trong-1 linh hoạt, phù hợp với môi trường làm việc hybrid, dễ dàng chuyển đổi giữa các chế độ và cuộc họp; HP LaserJet Pro 4000 Series, giải pháp in ấn thông minh tích hợp AI, giúp tối ưu quy trình và đơn giản hóa vận hành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.