Azerai Resorts ra mắt gói tiệc cưới cao cấp tại Kê Gà Bay và La Residence Huế

Thanh Vượng

Thanh Vượng

13:43 | 23/03/2026
Azerai Resorts vừa ra mắt các gói tiệc cưới cao cấp tại Azerai Kê Gà Bay và Azerai La Residence Huế, mang đến không gian sang trọng, riêng tư cùng những trải nghiệm lãng mạn cho ngày trọng đại của các cặp đôi.
Sở hữu khung cảnh lãng mạn cùng dịch vụ hiếu khách nồng hậu, hai khu nghỉ dưỡng Azerai Kê Gà Bay và Azerai La Residence Huế vừa giới thiệu các gói tiệc cưới với nhiều lựa chọn không gian trong nhà và ngoài trời.

Mỗi gói tiệc cưới của Azerai đều được thiết kế riêng, bảo đảm ngày trọng đại nhất trong đời của cô dâu, chú rể là một dấu ấn độc nhất như chính tình yêu của họ.

Lễ cưới bên bờ biển Kê Gà lãng mạn

Sở hữu bờ biển dài hơn 5 km với cát trắng mịn và tầm nhìn hướng biển rộng mở, Azerai Kê Gà Bay là điểm đến lý tưởng cho các lễ cưới ngoài trời.

Các cặp đôi có thể lựa chọn tổ chức nghi thức cưới tại khu lounge riêng tư với quy mô nhỏ hoặc khu vực hồ bơi với sức chứa lên đến 100 khách. Không gian được trang trí bằng hoa tươi, bảng tên thiết kế riêng cùng các chi tiết cá nhân hóa, tạo nên khung cảnh lãng mạn và ấn tượng.

Azerai Resorts ra mắt gói tiệc cưới cao cấp tại Kê Gà Bay và La Residence Huế

Tiệc cưới có thể diễn ra bên hồ bơi hoặc trong nhà hàng The Dining Room với phong cách ẩm thực tinh tế. Đặc biệt, dịch vụ đặt trọn khu nghỉ dưỡng giúp các cặp đôi tận hưởng không gian riêng tư tuyệt đối cho ngày trọng đại.

Tọa lạc cách TP.HCM khoảng 2,5 giờ di chuyển, Azerai Kê Gà Bay nằm giữa khu vườn rộng 4,5 ha, hướng ra biển và được bao quanh bởi các thắng cảnh tự nhiên như đảo Hòn Bà và hải đăng cổ.

Không chỉ nổi bật về cảnh quan, Azerai Kê Gà Bay còn được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng quốc tế uy tín. Năm 2025, khu nghỉ dưỡng là một trong 13 khách sạn tại Việt Nam được vinh danh trong danh sách MICHELIN Key do MICHELIN Guide công bố.

Azerai Resorts ra mắt gói tiệc cưới cao cấp tại Kê Gà Bay và La Residence Huế

Bên cạnh đó, Azerai Kê Gà Bay được Gourmet Vietnam Awards 2025 trao danh hiệu “Khu nghỉ dưỡng boutique tốt nhất Việt Nam”. Khu nghỉ dưỡng cũng được tạp chí Luxury Travel Advisor (Mỹ) xếp hạng Á quân trong cuộc thi “Khách sạn có góc chụp ảnh Instagram đẹp nhất thế giới” và được The Times (Anh) bình chọn là một trong những khách sạn boutique hàng đầu Đông Nam Á.

Với những lợi thế về không gian, dịch vụ và uy tín quốc tế, Azerai Resorts đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho các cặp đôi mong muốn tổ chức lễ cưới sang trọng, riêng tư và giàu dấu ấn cá nhân.

Lưu giữ từng khoảnh khắc khó quên tại Cố đô Huế cổ kính

Tọa lạc tại Cố đô thơ mộng, Azerai La Residence Huế sở hữu không gian vừa cổ kính vừa lãng mạn cho những lễ cưới quy mô lên đến 300 khách.

Azerai Resorts ra mắt gói tiệc cưới cao cấp tại Kê Gà Bay và La Residence Huế

Các gói tiệc cưới được thiết kế theo chủ đề, đặc biệt là tiệc cưới bên hồ bơi hướng ra dòng sông Hương, luôn được các cặp đôi yêu thích. Lễ cưới và tiệc cocktail có thể được tổ chức tại không gian Le Gouverneur Bar hoặc tại sân hiên ngoài trời cạnh Le Spa. Các cặp đôi sẽ được tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của ngày trọng đại trong không gian lãng mạn và tinh tế.

Với sức chứa tối đa 200 khách và không gian ấm cúng cùng những giai điệu du dương, nhà hàng Le Parfum phục vụ tiệc cưới với thực đơn đẳng cấp thiết kế riêng. Các cặp đôi có thể chọn tổ chức tiệc bên hồ bơi với sức chứa đến 300 khách. Không gian kiến trúc art-deco cổ điển, sang trọng sẽ trở nên lãng mạn hơn với hoa tươi, cổng cưới, sân khấu, bảng tên được thiết kế tinh tế và trang nhã. Ngoài ra, các cặp đôi cũng có thể lựa chọn đặt bao trọn khách sạn để tận hưởng trọn vẹn một lễ cưới riêng tư và đầy cảm xúc.

Azerai Resorts ra mắt gói tiệc cưới cao cấp tại Kê Gà Bay và La Residence Huế

Khi đặt tiệc cưới tại Azerai La Residence Huế, cặp đôi sẽ được ưu đãi một đêm nghỉ dưỡng tại hạng phòng Superior hướng sông đầy thơ mộng, bữa tối lãng mạn dành cho hai người, một chai Champagne kèm tháp ly sang trọng, và liệu trình spa thư giãn kéo dài 60 phút dành cho hai người — món quà ngọt ngào mở đầu cho hành trình hạnh phúc.

Được xây dựng vào cuối những năm 1920 và từng là một phần dinh thự của thống đốc Pháp, Azerai La Residence Huế sở hữu 122 phòng tiêu chuẩn và phòng suite thượng hạng. Tòa nhà chính mang kiểu kiến trúc thuộc địa có mặt tiền hình vòng cung và những đường nét trang trí kẻ ngang kiểu hàng hải là minh chứng cho nghệ thuật kiến trúc art deco nổi tiếng. Azerai La Residence Huế được tạp chí The Times của Anh Quốc gợi ý là một trong 16 khách sạn tốt nhất Việt Nam.

