Khám phá miền Cố đô cùng Azerai La Residence Huế trong mùa Phật Đản 2025

Gói nghỉ dưỡng bao gồm hai đêm lưu trú tại Azerai La Residence Huế, bữa sáng hằng ngày, voucher đồ uống, ưu đãi nâng hạng phòng (tùy tình trạng phòng trống) và chuyến tham quan nửa ngày khám phá các điểm đến tâm linh giàu giá trị lịch sử và tín ngưỡng.

Hành trình khám phá tâm linh và di sản cố đô Huế

Trong khuôn khổ chương trình, du khách sẽ đến chùa Kim Đài - ngôi cổ tự được thành lập từ năm 1748, tham dự lễ tụng kinh, thưởng trà và nghe pháp thoại từ sư trụ trì. Tại đây, khách cũng có thể xin xăm cầu an, một nghi lễ dân gian mang ý nghĩa tìm lời khuyên và hướng đi cho tương lai.

Tiếp nối hành trình là chuyến tham quan Lăng Khải Định, công trình kiến trúc độc đáo mang đậm sự giao thoa văn hóa Đông - Tây. Du khách có thể thắp hương tưởng niệm và cầu chúc bình an cho gia đình.

Điện Huệ Nam ( Điện Hòn Chén) là ngôi đền thờ Nữ thần Ponagar, Liễu Hạnh Công Chúa (Vân Hương Thánh Mẫu).

Một điểm dừng quan trọng khác là Điện Huệ Nam (Điện Hòn Chén) - đền thờ Nữ thần Ponagar và Thánh mẫu Liễu Hạnh, nơi hội tụ tín ngưỡng dân gian và Phật giáo đặc sắc. Điện Hòn Chén vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 3/2025.

Cuối cùng, du khách sẽ đến Đàn Nam Giao - nơi tổ chức các lễ tế trời đất thời nhà Nguyễn. Không gian tôn nghiêm này cho phép du khách thắp hương cầu nguyện và tản bộ thư thái giữa thiên nhiên trong lành.

Ưu đãi hấp dẫn dành cho khách Việt

Gói “Hành hương về miền Cố đô” hiện đang áp dụng ưu đãi giảm 10% dành riêng cho du khách mang quốc tịch Việt Nam, như một lời tri ân và khuyến khích người Việt trải nghiệm chiều sâu văn hóa - tâm linh ngay trên quê hương mình.

Azerai La Residence Huế ra mắt chương trình “Hành hương về miền Cố đô” bao gồm hai đêm lưu trú cùng chuyến tham quan nửa ngày đến những địa danh tâm linh nổi tiếng xứ Huế.

Nằm bên bờ sông Hương, Azerai La Residence Huế là khách sạn 5 sao từng là dinh thự của Thống đốc Pháp, nổi bật với kiến trúc Art Deco cổ điển.

Khách sạn hiện có 122 phòng và suite, được tạp chí The Times (Anh) vinh danh là một trong 16 khách sạn tốt nhất Việt Nam năm 2025.

Azerai La Residence Huế là một trong hai điểm nghỉ dưỡng mang thương hiệu Azerai tại Việt Nam, do huyền thoại khách sạn Adrian Zecha sáng lập.