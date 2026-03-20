UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

Ngày 19/3, UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng tổ chức khánh thành các hạng mục mới tại điểm trường thôn Phước Công 2, thuộc Trường Mẫu giáo Phước Chánh (xã Phước Chánh, Đà Nẵng).

Công trình bao gồm 3 phòng học, 2 phòng giáo viên và 1 khu bếp, góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập an toàn, khang trang cho gần 50 học sinh mầm non, chủ yếu là người dân tộc Giẻ Triêng.

UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng khánh thành điểm Trường Thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh.

Trước đó, điểm trường được xây dựng từ năm 2013 đã xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt do nền đất yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, việc thiếu bếp ăn khiến nhà trường chưa thể tổ chức bán trú. Nhiều em phải trở về nhà ăn, nghỉ trưa rồi quay lại lớp đầu giờ chiều, dẫn đến tình trạng không đảm bảo ăn ngủ đầy đủ, thậm chí nghỉ học buổi chiều, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập.

Trước nhu cầu cấp thiết đó, UNIQLO Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Hy vọng xây dựng 3 lớp học mới, 2 phòng giáo viên và 1 phòng bếp, với mong muốn tăng cường không gian học tập an toàn và tạo điều kiện để điểm trường có thể tổ chức việc dạy bán trú cho học sinh. Việc nâng cấp này sẽ giúp điểm trường từng bước ổn định hoạt động dạy học, cũng như giúp các phụ huynh và học sinh giảm áp lực đi lại trong ngày.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Trong những năm qua, UNIQLO Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu cải thiện môi trường giáo dục tại những khu vực còn nhiều khó khăn, nơi điều kiện cơ sở vật chất hạn chế ảnh hưởng đến động lực đến trường của các em học sinh. Chúng tôi rất phấn khởi khi Điểm trường thôn Phước Công 2 - Trường Mẫu giáo Phước Chánh nay đã hoàn thiện, tạo nền tảng dạy và học ổn định, vững chãi hơn cho nhà trường và các em. Dự án này cũng thể hiện cam kết của UNIQLO trong việc đồng hành phát triển bền vững cùng Việt Nam thông qua những đóng góp thiết thực cho giáo dục tại các địa phương.”

Bà Nguyễn Xuân Tú - Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng chia sẻ: “Quỹ Hy vọng và UNIQLO cùng mong muốn thực hiện các dự án hướng tới phát triển bền vững, trong đó giáo dục là một trong những cách tiếp cận nền tảng để tạo nên thay đổi lâu dài. Mỗi điểm trường được hoàn thiện không chỉ là thêm những phòng học mới, mà còn là thêm những cơ hội cho các em nhỏ phát triển. Từng lớp học, từng món quà được trao đi đều mang theo sự sẻ chia và niềm tin rằng những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, khi được chung tay sẽ tạo nên những thay đổi lâu dài cho cộng đồng”.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam trao bảng trao tặng cho đại diện nhà trường.

Bên cạnh việc khánh thành điểm trường, nhân dịp này, UNIQLO Việt Nam còn gửi tặng 3.000 trang phục từ chương trình RE.UNIQLO đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chánh. RE.UNIQLO là chương trình toàn cầu, được triển khai với mục tiêu mang đến vòng đời mới cho trang phục, phần nào giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đây đều là những trang phục LifeWear đã qua sử dụng nhưng vẫn còn trong tình trạng tốt, được người tiêu dùng tin tưởng trao lại UNIQLO để thông qua quy trình phân loại, sàng lọc kỹ lưỡng trước khi gửi đến người dân cần sự hỗ trợ. Đến nay, có 54.000 trang phục RE.UNIQLO đã được công ty trân trọng gửi đến hàng ngàn gia đình trên khắp Việt Nam.

Trong 7 năm hoạt động tại Việt Nam, UNIQLO luôn kiên định đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong các dự án hỗ trợ cộng đồng và cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em tại những địa phương còn nhiều khó khăn.

Từ năm 2024 đến nay, UNIQLO đã xây mới, cải thiện cơ sở vật chất tại 05 điểm trường và xây 01 công trình nhà tắm tại 03 tỉnh, thành gồm Sơn La, Quảng Trị, Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, dù gặp không ít trở ngại do ảnh hưởng bão lũ trong giai đoạn chuẩn bị thi công (tháng 10 - tháng 11/2025), điểm trường thôn Phước Công 2 - Trường Mẫu giáo Phước Chánh đến nay đã chính thức hoàn thành và được đưa vào hoạt động. Nguồn kinh phí của dự án này được trích từ doanh thu bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần Lễ cảm ơn mùa Xuân/Hè 2025.