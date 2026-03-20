UNIQLO khánh thành điểm trường tại Đà Nẵng, trao 3.000 trang phục cho người dân

La Giang

11:31 | 20/03/2026
UNIQLO Việt Nam phối hợp cùng Quỹ Hy vọng xây dựng điểm trường mới tại xã Phước Chánh (Đà Nẵng), đồng thời trao tặng 3.000 trang phục RE.UNIQLO cho các gia đình khó khăn.
UNIQLO Việt Nam cùng quỹ Hy vọng cập nhật điểm trường mới UNIQLO cập nhật BST Linen cao cấp Xuân/Hè 2026 UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

Ngày 19/3, UNIQLO Việt Nam cùng Quỹ Hy vọng tổ chức khánh thành các hạng mục mới tại điểm trường thôn Phước Công 2, thuộc Trường Mẫu giáo Phước Chánh (xã Phước Chánh, Đà Nẵng).

Công trình bao gồm 3 phòng học, 2 phòng giáo viên và 1 khu bếp, góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, tạo môi trường học tập an toàn, khang trang cho gần 50 học sinh mầm non, chủ yếu là người dân tộc Giẻ Triêng.

Trước đó, điểm trường được xây dựng từ năm 2013 đã xuống cấp, xuất hiện nhiều vết nứt do nền đất yếu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, việc thiếu bếp ăn khiến nhà trường chưa thể tổ chức bán trú. Nhiều em phải trở về nhà ăn, nghỉ trưa rồi quay lại lớp đầu giờ chiều, dẫn đến tình trạng không đảm bảo ăn ngủ đầy đủ, thậm chí nghỉ học buổi chiều, ảnh hưởng đến sức khỏe và việc học tập.

Trước nhu cầu cấp thiết đó, UNIQLO Việt Nam đã đồng hành cùng Quỹ Hy vọng xây dựng 3 lớp học mới, 2 phòng giáo viên và 1 phòng bếp, với mong muốn tăng cường không gian học tập an toàn và tạo điều kiện để điểm trường có thể tổ chức việc dạy bán trú cho học sinh. Việc nâng cấp này sẽ giúp điểm trường từng bước ổn định hoạt động dạy học, cũng như giúp các phụ huynh và học sinh giảm áp lực đi lại trong ngày.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: “Trong những năm qua, UNIQLO Việt Nam luôn kiên định với mục tiêu cải thiện môi trường giáo dục tại những khu vực còn nhiều khó khăn, nơi điều kiện cơ sở vật chất hạn chế ảnh hưởng đến động lực đến trường của các em học sinh. Chúng tôi rất phấn khởi khi Điểm trường thôn Phước Công 2 - Trường Mẫu giáo Phước Chánh nay đã hoàn thiện, tạo nền tảng dạy và học ổn định, vững chãi hơn cho nhà trường và các em. Dự án này cũng thể hiện cam kết của UNIQLO trong việc đồng hành phát triển bền vững cùng Việt Nam thông qua những đóng góp thiết thực cho giáo dục tại các địa phương.”

Bà Nguyễn Xuân Tú - Giám đốc điều hành Quỹ Hy vọng chia sẻ: “Quỹ Hy vọng và UNIQLO cùng mong muốn thực hiện các dự án hướng tới phát triển bền vững, trong đó giáo dục là một trong những cách tiếp cận nền tảng để tạo nên thay đổi lâu dài. Mỗi điểm trường được hoàn thiện không chỉ là thêm những phòng học mới, mà còn là thêm những cơ hội cho các em nhỏ phát triển. Từng lớp học, từng món quà được trao đi đều mang theo sự sẻ chia và niềm tin rằng những điều tốt đẹp, dù nhỏ bé, khi được chung tay sẽ tạo nên những thay đổi lâu dài cho cộng đồng”.

Ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam trao bảng trao tặng cho đại diện nhà trường.
Bên cạnh việc khánh thành điểm trường, nhân dịp này, UNIQLO Việt Nam còn gửi tặng 3.000 trang phục từ chương trình RE.UNIQLO đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Chánh. RE.UNIQLO là chương trình toàn cầu, được triển khai với mục tiêu mang đến vòng đời mới cho trang phục, phần nào giảm thiểu tác động đến môi trường.

Đây đều là những trang phục LifeWear đã qua sử dụng nhưng vẫn còn trong tình trạng tốt, được người tiêu dùng tin tưởng trao lại UNIQLO để thông qua quy trình phân loại, sàng lọc kỹ lưỡng trước khi gửi đến người dân cần sự hỗ trợ. Đến nay, có 54.000 trang phục RE.UNIQLO đã được công ty trân trọng gửi đến hàng ngàn gia đình trên khắp Việt Nam.

Trong 7 năm hoạt động tại Việt Nam, UNIQLO luôn kiên định đồng hành cùng Quỹ Hy vọng trong các dự án hỗ trợ cộng đồng và cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em tại những địa phương còn nhiều khó khăn.

Từ năm 2024 đến nay, UNIQLO đã xây mới, cải thiện cơ sở vật chất tại 05 điểm trường và xây 01 công trình nhà tắm tại 03 tỉnh, thành gồm Sơn La, Quảng Trị, Đà Nẵng. Tại Đà Nẵng, dù gặp không ít trở ngại do ảnh hưởng bão lũ trong giai đoạn chuẩn bị thi công (tháng 10 - tháng 11/2025), điểm trường thôn Phước Công 2 - Trường Mẫu giáo Phước Chánh đến nay đã chính thức hoàn thành và được đưa vào hoạt động. Nguồn kinh phí của dự án này được trích từ doanh thu bộ sưu tập UT Mickey Mouse in Vietnam trong Tuần Lễ cảm ơn mùa Xuân/Hè 2025.

Bài liên quan

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng thứ 31 tại TTTM Hanoi Centre vào ngày 27/3

BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

BST UNIQLO U Xuân/ Hè 2026 chính thức ra mắt

UNIQLO cập nhật BST Linen cao cấp Xuân/Hè 2026

UNIQLO cập nhật BST Linen cao cấp Xuân/Hè 2026

Có thể bạn quan tâm

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình

Panasonic Việt Nam tiếp tục hành trình 'Thắp sáng tương lai'

Kết nối sáng tạo
Tiếp nối chương trình này, mới đây Panasonic Việt Nam đã cùng các bạn trẻ trao tặng 510 đèn năng lượng mặt trời cho xã Tà Rụt và Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị và tặng 10 chiếc quạt trần cho trường Tiểu học Húc Nghì, xã Tà Rụt.
VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

VNPT hợp tác với Ericsson nâng cấp hạ tầng di động sân bay tại Việt Nam

Viễn thông - Internet
VNPT và Ericsson vừa chính thức hợp tác triển khai hạ tầng di động thế hệ mới cho các dự án sân bay trọng điểm tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên hai đơn vị bắt tay trong lĩnh vực hàng không. Thỏa thuận đặt nền tảng cho một hệ thống kết nối băng thông rộng, bảo mật cao, phục vụ cả vận hành sân bay lẫn trải nghiệm của hàng triệu hành khách quốc tế.
ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ

ICT Xuân Bính Ngọ 2026 - Hội tụ để tạo đột phá thể chế và công nghệ

RevNews
Tối 13/3 tại khách sạn Pan Pacific (Hà Nội) đã diễn ra sự kiện Gặp gỡ ICT Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Đột phá mạnh mẽ về thể chế, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo”. Chương trình là hoạt động thường niên do 20 tổ chức xã hội, nghề nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và chuyển đổi số cùng phối hợp tổ chức.
Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Tăng vốn lên gần 14.000 tỷ đồng, ABBank tăng tốc tái cấu trúc toàn diện

Kinh tế số
Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) vừa hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ lên gần 14.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chương trình ESOP dành cho cán bộ nhân viên, mở ra cơ hội chuyển mình toàn diện – từ tái định vị thương hiệu, nâng cấp bộ máy quản trị đến định hình chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn mới.
Diễn đàn

Diễn đàn 'Văn hóa với Doanh nghiệp' 2026: Lan tỏa giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam

Kết nối sáng tạo
Diễn đàn Quốc gia “Văn hóa với Doanh nghiệp” 2026 sẽ diễn ra vào ngày 21/3 tại Hà Nội, dự kiến sẽ quy tụ khoảng 700 - 800 đại biểu. Diễn đàn có hai phiên tọa đàm cấp cao nhằm thảo luận các giải pháp xây dựng và lan tỏa hệ giá trị văn hóa kinh doanh Việt Nam.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Hướng dẫn khai hồ sơ cấp thẻ nhà báo trên hệ thống dịch vụ công

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Geely EX5 EM-i xuất hiện tại đại lý Việt Nam, giá dự kiến từ 840 triệu đồng

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Bức chân dung ngư dân Hội An thắng giải nhiếp ảnh lớn của Anh

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bánh cuốn Thanh Trì được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Bánh cuốn Thanh Trì được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Hơn 60.000 bài dự thi lan tỏa thông điệp sử dụng nước an toàn, hiệu quả

Hơn 60.000 bài dự thi lan tỏa thông điệp sử dụng nước an toàn, hiệu quả

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dân

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

LG Smart Monitor Swing chính thức ra mắt tại Việt Nam

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

OPPO Find N6: Flagship siêu mỏng với nếp gấp vô hình, tích hợp AI Magic Pen

NetApp ra mắt EF50 và EF80: Cuộc đua lưu trữ tốc độ cao thời AI bùng nổ

NetApp ra mắt EF50 và EF80: Cuộc đua lưu trữ tốc độ cao thời AI bùng nổ

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Công nghệ giúp robot lưu giữ ký ức hình ảnh tiến gần đời sống thực

Công nghệ giúp robot lưu giữ ký ức hình ảnh tiến gần đời sống thực

Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

Hội thảo quốc tế ICISN 2026 sắp diễn ra tại Hà Nội

USB trở thành nguồn phát tán mã độc lớn nhất tại Việt Nam

USB trở thành nguồn phát tán mã độc lớn nhất tại Việt Nam

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng

Vì sao đô thị miền núi Việt Nam ngày càng 'mong manh' trước thiên tai?

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Thủ tướng dự lễ khánh thành Trung tâm Vũ trụ Việt Nam và Diễn đàn vũ trụ Việt Nam - Nhật Bản

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Vật liệu dựa trên công nghệ nano của MIT có thể bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ vũ trụ

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Máy tính dùng nhiệt độ phòng tính toán, tiêu tốn ít điện hơn máy tính thông thường

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong phát triển công nghệ năng lượng

Tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Đức trong phát triển công nghệ năng lượng

Microchip ra mắt mô đun nguồn SiC bền bỉ hơn 1.000 giờ trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao

Microchip ra mắt mô đun nguồn SiC bền bỉ hơn 1.000 giờ trong môi trường nhiệt độ và độ ẩm cao

Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế

Đại học Y Hà Nội mở rộng hợp tác với Nhật Bản trong đào tạo và công nghệ y tế

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đẩy mạnh nghiên cứu, làm chủ công nghệ quốc phòng

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

VN-Index lùi về 1.699 điểm, áp lực bán ròng gia tăng

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Vàng SJC mất gần 8 triệu đồng/lượng: Nguyên nhân và xu hướng 3 ngày tới

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

Đài Hà Nội chọn AVG thay DTV: Thị trường truyền dẫn phát sóng DVB-T2 biến động

VN-Index giữ mốc 1.700 trong sóng gió, dòng tiền "xoay trục" sang công nghệ, tiêu dùng và năng lượng

VN-Index giữ mốc 1.700 trong sóng gió, dòng tiền "xoay trục" sang công nghệ, tiêu dùng và năng lượng

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

FPT và FESCARO hợp tác phát triển an ninh mạng ô tô cho thị trường Hàn Quốc và toàn cầu

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Kawasaki Z1100 SE ra mắt tại Việt Nam với mức giá gây chú ý

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volvo XC90 2026 về Việt Nam giá 3,579 tỷ đồng, thấp hơn BMW X5 và Audi Q7

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Volkswagen quay lưng với Nvidia, đặt cược vào chip xe điện Trung Quốc

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

VIRESA tổ chức Lễ vinh danh Thể thao điện tử Việt Nam 2026

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Nvidia DLSS 5: Nâng tầm đồ họa bằng AI, vẫn giữ quyền kiểm soát nghệ thuật

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026

Team Secret Whales thua G2 Esports trong trận ra quân First Stand 2026