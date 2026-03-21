Làng nghề phở Vân Cù 'đánh thức' di sản trong Festival Phở 2026

Trong khuôn khổ Festival Phở 2026 với chủ đề “Phở Việt – Di sản sống trong lòng thời đại”, Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực tỉnh Ninh Bình phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức chương trình tham quan, trải nghiệm tại Làng nghề phở Vân Cù.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 18–19/3 tại đình làng Vân Cù (xã Nam Đồng), nhằm kết nối cộng đồng với cội nguồn nghề phở, đồng thời tôn vinh giá trị di sản văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Làng Vân Cù được xem là một trong những cái nôi của nghề phở, nơi lưu giữ và trao truyền những giá trị truyền thống qua nhiều thế hệ. Từ đây, phở đã theo chân người dân lan tỏa khắp cả nước, trở thành biểu tượng đặc trưng của ẩm thực Việt và được ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Làng Vân Cù là cái nôi lưu giữ những giá trị cốt lõi của nghề Phở, nơi gìn giữ và trao truyền nghề qua nhiều thế hệ. Từ mảnh đất này, những gánh phở theo chân người dân tỏa đi khắp ba miền, dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống ẩm thực và được ghi nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những năm gần đây, cùng với nỗ lực của cộng đồng làng nghề, sự đồng hành của những Doanh nghiệp, tiêu biểu như Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đang góp phần gìn giữ và tiếp nối giá trị truyền thống, để từ làng nghề, hương vị phở tiếp tục lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Trong ngày 18/3/2026, Chi hội Phở Vân Cù tổ chức phục vụ phở truyền thống xuyên suốt cả ngày, tạo điều kiện để người dân địa phương và du khách trực tiếp trải nghiệm hương vị phở gia truyền. Buổi tối cùng ngày diễn ra chương trình biểu diễn văn nghệ dân gian với các tiết mục dân ca, dân vũ đặc trưng của địa phương, góp phần tái hiện không gian văn hóa làng quê Bắc Bộ.

Các nghệ nhân chế biến món phở truyền thống.

Ngày 19/3/2026 là điểm nhấn của chương trình với hoạt động khai mạc tham quan, trải nghiệm nghề phở Vân Cù. Đặc biệt, nghi lễ dâng hương Tổ nghề phở được tổ chức trang trọng tại Đền Vân Cù, như một sự tri ân và tưởng nhớ cội nguồn nghề Phở. Trong không gian linh thiêng của làng nghề, nghi lễ không chỉ tái hiện nét đẹp truyền thống mà còn trở thành điểm nhấn cảm xúc, kết nối quá khứ với hiện tại, khẳng định chiều sâu văn hóa của phở Việt.

Xuyên suốt chương trình, hoạt động phục vụ phở truyền thống tiếp tục được duy trì, mang đến trải nghiệm chân thực về quy trình chế biến và hương vị phở Vân Cù - một trong những cái nôi tiêu biểu của nghề phở Việt Nam.

Chương trình tham quan, trải nghiệm tại làng nghề phở Vân Cù không chỉ là hoạt động mở đầu cho Festival Phở 2026 mà còn là điểm nhấn văn hóa, góp phần khẳng định giá trị di sản sống của phở Việt trong đời sống đương đại, đồng thời tăng cường kết nối giữa cộng đồng, làng nghề và các hoạt động quảng bá ẩm thực quy mô quốc gia.