Khai mạc chương trình 'Sức sống hàng Việt' lần thứ 3

Sự kiện hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026), đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào tiêu dùng hàng Việt trong bối cảnh chuyển đổi số.

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam tổ chức, nhằm tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng kênh phân phối trong môi trường số.

Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng, từ sản phẩm chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm thiên nhiên đến hàng tiêu dùng thân thiện môi trường, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.

Tham gia “Sức sống hàng Việt” lần thứ 3 có 3 doanh nghiệp trẻ tiêu biểu gồm Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST, Hợp tác xã Hà Nội Xanh và Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ ONA Global, đại diện cho xu hướng sản xuất xanh, an toàn và bền vững.

Cụ thể, Nghệ Sành mang đến các sản phẩm từ nghệ ủ lên men trong chum sành; Hợp tác xã Hà Nội Xanh giới thiệu dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân thân thiện môi trường mang thương hiệu HalalViet như dầu gội, dầu xả bưởi Diễn, sữa tắm, bọt rửa mặt Bách Hoa, cùng các sản phẩm vệ sinh, gia dụng; trong khi ONA Global phát triển các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên dưới thương hiệu Cỏ Cây Hoa Lá với các dòng tiêu biểu như dầu gội gừng sả, sữa tắm gừng nghệ, sữa rửa mặt và kem dưỡng da.

Các sản phẩm được giới thiệu đều có nguồn gốc rõ ràng, chú trọng chất lượng, đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh và phù hợp với nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tự hào hàng Việt” sẽ diễn ra vào sáng 21/3 trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển TTTN”, tạo diễn đàn trao đổi về vai trò của giới trẻ trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt trong bối cảnh mới.

Tiếp nối tọa đàm, phiên livestream quảng bá các sản phẩm 100% “made in Vietnam” sẽ được tổ chức với sự tham gia của đạo diễn, diễn viên Lương Thị Thu Trang - gương mặt nghệ sĩ trẻ năng động, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, cùng người dẫn chương trình “Hoa hậu vỉa hè” Quỳnh Trang. Các khách mời sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, qua đó mở rộng tiếp cận người tiêu dùng theo phương thức hiện đại.

Trong suốt thời gian diễn ra từ ngày 20 đến 22/3, không gian “Sức sống hàng Việt” mở cửa từ 9h00 đến 21h00 hằng ngày, phục vụ người dân tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Người tiêu dùng không chỉ được trực tiếp tìm hiểu sản phẩm mà còn được tư vấn, tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm thực tế, đồng thời có cơ hội tiếp cận các sản phẩm chất lượng với mức giá ưu đãi ngay tại chương trình.

Chương trình “Sức sống hàng Việt” số 3 tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan quản lý nhà nước trong việc đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng kênh phân phối và thích ứng với xu hướng tiêu dùng mới. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao vị thế hàng Việt và hướng tới xây dựng thị trường trong nước phát triển bền vững.