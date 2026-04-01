581 doanh nghiệp nhận Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao (HVNCLC), cuộc khảo sát bình chọn HVNCLC năm 2026 được triển khai từ tháng 9/2025 đến tháng 1/2026 bằng hai hình thức: khảo sát trực tiếp người tiêu dùng và điểm bán lẻ tại 8 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Gia Lai, Đồng Nai, Đồng Tháp; đồng thời kết hợp khảo sát trực tuyến trên phạm vi toàn quốc.

Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC.

Từ danh sách sơ bộ 659 doanh nghiệp đạt tỷ lệ bình chọn, Ban Tổ chức tiếp tục bước vào giai đoạn thẩm định, rà soát và đối chiếu thông tin. Trên cơ sở tổng hợp, đối chiếu và đánh giá đa chiều, 581 doanh nghiệp chính thức đạt danh hiệu HVNCLC 2026 do người tiêu dùng bình chọn.

Theo bà Vũ Kim Hạnh – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC, Lễ công bố HVNCLC 2026 được định vị không chỉ là một sự kiện thường niên, mà là điểm mở đầu cho một chu kỳ mới – chu kỳ 30 năm tiếp theo của hàng Việt.

Tham dự và và phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Hoan - Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định: "Nếu 30 năm qua, chúng ta đã làm được một điều thật tự hào là làm cho người Việt tin vào hàng Việt, thì 30 năm tới, chúng ta phải làm được một điều lớn hơn hơn thế nữa là làm cho thế giới tin vào giá trị Việt”.

Trong suốt ba thập niên, Lễ công bố HVNCLC không chỉ đơn thuần là hoạt động trao chứng nhận, mà đã trở thành một sự kiện mang tính chỉ dấu của thị trường: nơi kết quả khảo sát người tiêu dùng được công bố chính thức, nơi các doanh nghiệp được ghi nhận bởi chính người mua hàng, và cũng là nơi phản ánh những chuyển động quan trọng trong cấu trúc cạnh tranh của nền kinh tế nội địa.

Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan phát biểu tại sự kiện.

Bà Vũ Kim Hạnh cho biết, sự kiện còn là dịp đặt ra những câu hỏi lớn cho cộng đồng doanh nghiệp: Làm thế nào để giữ được niềm tin của người tiêu dùng trong một thị trường ngày càng cạnh tranh; Làm thế nào để chuyển từ “đạt chuẩn” sang “định hình chuẩn”; Làm thế nào để nâng cấp năng lực quản trị, đổi mới sản phẩm và thích ứng với các yêu cầu về minh bạch, truy xuất, trách nhiệm xã hội và môi trường?

Chuỗi hoạt động 30 năm HVNCLC không chỉ dừng lại ở việc nhìn lại một chặng đường, mà hướng tới việc xác lập lại vai trò của chương trình trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh thị trường thay đổi nhanh, danh hiệu HVNCLC tiếp tục được định vị như: Một tài sản niềm tin của người tiêu dùng; Một chuẩn tham chiếu của thị trường nội địa; Một nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp nâng cấp năng lực cạnh tranh.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã vinh danh và trao Chứng nhận HVNCLC 2026 cho 581 doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn; 9 doanh nghiệp được trao Chứng nhận HVNCLC - Chuẩn hội nhập.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh phát biểu tại sự kiện.

581 doanh nghiệp nhận Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026

Trong bối cảnh TP.HCM đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm phục hồi và tăng tốc phát triển kinh tế, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, ông Bùi Minh Thạnh – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp là động lực trung tâm của tăng trưởng kinh tế – xã hội.

TP.HCM sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển xanh.

Ông Bùi Minh Thạnh cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp HVNCLC tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, đẩy mạnh kết nối cung – cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi cung ứng và mở rộng thị trường trong và ngoài nước.