Ra mắt không gian tôn vinh Hàng Việt tại phố hàng hiệu Tràng Tiền

Không gian trưng bày kết hợp livestream quảng bá và tiêu thụ hàng Việt mang tên “Sức sống Hàng Việt” sẽ chính thức khai trương tại số 62 Tràng Tiền (Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 5/2/2026, hướng tới kết nối doanh nghiệp với người tiêu dùng trong nước theo mô hình hiện đại, minh bạch.

Một Không gian trưng bày kết hợp livestream quảng bá và tiêu thụ Hàng Việt mang tên “Sức sống Hàng Việt” sẽ chính thức khai trương tại số 62 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vào ngày 5/2/2026.

Không gian do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức, với sự đồng hành của TikTok Việt Nam và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (Napas).

Trong bối cảnh thị trường trong nước ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, yêu cầu đặt ra là cần những mô hình mới, linh hoạt và hiệu quả để kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Trên tinh thần đó, Không gian trưng bày, livestream “Sức sống Hàng Việt” được xây dựng theo mô hình kết hợp giữa trưng bày trực tiếp sản phẩm, bán hàng tại chỗ và bán hàng trên nền tảng số.

Chỉ dài khoảng 400m, Phố Tràng Tiền – trung tâm của Thủ đô Hà Nội, là con phố nổi tiếng, là “thánh địa” xa xỉ bậc nhất quy tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng thế giới như Louis Vuitton, Hermes, Dior, Vacheron Constantin, Rimowa, Kenzo...

Giờ đây, Phố Tràng Tiền sẽ có một không gian dành cho Hàng Việt và để tôn vinh Hàng Việt. Không gian tại số 62 Tràng Tiền sẽ là địa chỉ thuận tiện cho người dân và du khách trong và ngoài nước trải nghiệm Hàng Việt với chất lượng xuất sắc, sánh ngang với hàng ngoại.

Không gian trưng bày với tên gọi Sức sống hàng Việt được thiết kế theo hướng mở, thuận tiện để người dân tham quan, tìm hiểu và trải nghiệm sản phẩm. Các doanh nghiệp và sản phẩm được lựa chọn trưng bày là những mặt hàng made-in-Vietnam 100% tiêu biểu, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phản ánh năng lực sản xuất, đổi mới và sức sáng tạo của doanh nghiệp trong nước.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động trưng bày, trong các khung giờ nhất định, khách tham quan có thể trực tiếp mua sắm sản phẩm ngay tại không gian với mức giá ưu đãi. Toàn bộ giao dịch được thực hiện thông qua thanh toán không dùng tiền mặt bằng VietQR, góp phần thúc đẩy tiêu dùng hiện đại, minh bạch và an toàn.

Đáng chú ý, khác với các hoạt động mang tính thời điểm, Không gian trưng bày, livestream “Sức sống Hàng Việt” sẽ được tổ chức định kỳ 2 tuần/lần trong suốt năm 2026. Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước giữ vai trò chủ trì, trực tiếp điều phối, lựa chọn doanh nghiệp và sản phẩm tiêu biểu, đồng thời tổ chức kết nối, giới thiệu và hỗ trợ tiêu thụ hàng Việt tới người tiêu dùng.

Song song với hoạt động trực tiếp, các sản phẩm trong mỗi kỳ trưng bày còn được giới thiệu và bán thông qua các phiên livestream trên kênh TikTok “Cục Quản lý và Phát triển TTTN”, giúp người tiêu dùng trên cả nước dễ dàng tiếp cận, mua sắm với giá ưu đãi và được giao hàng tận nơi.

Việc kết hợp giữa mua sắm tại chỗ và mua sắm qua livestream không chỉ mở rộng kênh tiêu thụ phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại, mà còn góp phần định hướng mô hình bán hàng trực tuyến minh bạch, có trách nhiệm, dưới sự đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước.

Không gian trưng bày, livestream “Sức sống Hàng Việt” tại 62 Tràng Tiền được kỳ vọng trở thành điểm đến văn hóa tiêu dùng mới của Thủ đô, nơi tôn vinh giá trị, bản sắc và chất lượng hàng Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển thị trường trong nước theo hướng bền vững.