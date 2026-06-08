Ngày 6/6, UBND phường Đại Mỗ (Hà Nội) đã tổ chức livestream tuyên truyền hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến đầu cấp và ra mắt “Sổ tay Đại Mỗ số đồng hành cùng phụ huynh” năm học 2026-2027.

Chương trình có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội; đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Đại Mỗ; hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS trên địa bàn cùng đông đảo phụ huynh học sinh.

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại buổi lễ.

“Sổ tay Đại Mỗ số đồng hành cùng phụ huynh” năm học 2026-2027 là sản phẩm chuyển đổi số được xây dựng nhằm tập hợp các thông tin cần thiết về tuyển sinh đầu cấp trên một nền tảng thống nhất. Thông qua sổ tay điện tử, phụ huynh có thể tra cứu lịch tuyển sinh, hướng dẫn đăng ký trực tuyến, bản đồ số trường học, hồ sơ cần chuẩn bị, các câu hỏi thường gặp cũng như danh bạ liên hệ hỗ trợ. Chỉ với một lần quét mã QR, người dân có thể tiếp cận hầu hết các thông tin cần thiết thay vì phải tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau.

Trong khuôn khổ chương trình, UBND phường Đại Mỗ còn giới thiệu bản đồ số GIS trong tuyển sinh đầu cấp, cho phép phụ huynh xác định trực quan tuyến trường theo nơi cư trú, góp phần nâng cao tính minh bạch và thuận tiện trong quá trình tuyển sinh.

Giao diện “Sổ tay Đại Mỗ số đồng hành cùng phụ huynh” năm học 2026-2027.

Các chuyên gia cho rằng, việc ứng dụng GIS không chỉ giúp phụ huynh tra cứu nhanh, chính xác mà còn hỗ trợ các nhà trường và cơ quan quản lý trong công tác dự báo, phân luồng và xây dựng phương án tuyển sinh phù hợp với thực tế dân cư. Bên cạnh đó, chương trình cũng dành phần lớn thời lượng để giải đáp trực tiếp những vấn đề phụ huynh quan tâm trước mùa tuyển sinh.

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng cho biết, từ thực tiễn yêu cầu cung cấp thông tin tuyển sinh đầy đủ, kịp thời và thống nhất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh; đồng thời giảm áp lực cho các nhà trường và cơ quan quản lý trong quá trình hướng dẫn, giải đáp tuyển sinh đầu cấp, UBND phường Đại Mỗ tổ chức livestream tuyên truyền hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến đầu cấp và ra mắt “Sổ tay Đại Mỗ số đồng hành cùng phụ huynh” năm học 2026-2027.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt “Sổ tay Đại Mỗ số đồng hành cùng phụ huynh” năm học 2026-2027.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng, phường Đại Mỗ xác định công tác tuyển sinh đầu cấp không chỉ là nhiệm vụ của ngành giáo dục mà còn là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân. Việc phường Đại Mỗ xây dựng bản đồ tuyển sinh số, hệ thống mã QR tra cứu thông tin, tổ chức livestream tương tác và ra mắt Sổ tay Đại Mỗ số là những giải pháp cụ thể nhằm hiện thực hóa mục tiêu trên.

“Chúng tôi mong muốn mọi phụ huynh, dù ở bất cứ đâu, chỉ với một thiết bị thông minh kết nối internet đều có thể tiếp cận đầy đủ thông tin tuyển sinh chính thống, nhận được sự hỗ trợ kịp thời và thực hiện các thủ tục thuận lợi” - Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ Nguyễn Chí Dũng khẳng định, tinh thần xuyên suốt của phường Đại Mỗ là lấy người dân làm trung tâm, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ; coi chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là đổi mới phương thức phục vụ để chính quyền ngày càng thân thiện, hiệu quả và gần gũi hơn với Nhân dân.