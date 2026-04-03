Thúc đẩy tiêu dùng nội địa qua 'Sức sống hàng Việt' số 4

Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì tổ chức, với sự phối hợp của UBND phường Hoàn Kiếm; TikTok Shop và Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, đồng thời tạo thêm kênh hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, phát triển và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường trong nước.

Chương trình lần này tập trung vào nhóm thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, gắn với vùng nguyên liệu và quy trình sản xuất cụ thể. Các sản phẩm tiêu biểu được giới thiệu gồm yến sào Khánh Hòa của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa; mắc-ca Trường Giang của Công ty TNHH Một thành viên Trường Giang Lai Châu; trà cà gai leo Sadu của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Thăng Long, cùng sản phẩm trứng gà cà gai leo. Đây là những mặt hàng hướng tới nhu cầu tiêu dùng thiết yếu, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn thực phẩm.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động livestream trên nền tảng TikTok Shop, cho phép doanh nghiệp trực tiếp giới thiệu sản phẩm, cung cấp thông tin về đặc điểm, công dụng, giá bán và các chương trình ưu đãi, đồng thời tương tác với người tiêu dùng theo thời gian thực.

Phiên livestream có sự tham gia của khách mời đặc biệt là NSƯT Ngọc Quỳnh - diễn viên quen thuộc với nhiều vai diễn chính luận, đời sống trên sóng truyền hình, góp phần tăng tính tương tác và thu hút người xem. Việc kết hợp giữa trưng bày trực tiếp và bán hàng trực tuyến không chỉ mở rộng kênh phân phối mà còn nâng cao hiệu quả truyền thông, đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Khách mua hàng tại sự kiện sẽ thực hiện hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Bên cạnh đó, không gian trưng bày tại 62 Tràng Tiền tổ chức giới thiệu, tư vấn và bán hàng trực tiếp, giúp người tiêu dùng có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin về nguồn gốc, quy trình sản xuất và trải nghiệm sản phẩm trước khi lựa chọn. Hoạt động này góp phần tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp và khách hàng, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm một cách hiệu quả hơn.

Toàn bộ giao dịch tại chương trình được thực hiện theo hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện đại và định hướng chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại.

Với cách tổ chức linh hoạt, kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến, “Sức sống hàng Việt” số 4 tiếp tục là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa, nâng cao nhận thức về sử dụng thực phẩm an toàn và tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt mở rộng thị trường trong nước.