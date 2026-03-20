Xác định 4 tuyển thủ Việt Nam thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, thể thao điện tử Việt Nam có tới 4 tuyển thủ góp mặt tại sân chơi cao nhất của bộ môn này, qua đó khẳng định bước tiến đáng kể trên bản đồ Esports quốc tế.

Tại Chung kết APAC, Đấu Trường Chân Lý (ĐTCL) Việt Nam mùa 16 diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 6/3 đến 15/3/2026, tuyển thủ Lilbear đã vượt qua tổng cộng 63 đối thủ để giành chức vô địch, đồng thời nhận phần thưởng trị giá 14.000 USD. Kết quả này giúp Lilbear giành vé trực tiếp tham dự Chung kết Thế giới. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý đối với người hâm mộ Việt Nam không nằm ở ngôi vô địch, mà đến từ màn thể hiện đồng đều và ấn tượng của các tuyển thủ trong nước.

Tuyển thủ Lilbear là nhà vô địch APAC 2026. Ảnh: VNGGames

Cụ thể, RRQ.Midfeed và VP.Milo lần lượt cán đích ở vị trí á quân và hạng ba chung cuộc, qua đó giành quyền tham dự giải đấu cấp cao nhất thế giới. Bên cạnh đó, tuyển thủ GD Royal cũng góp mặt trong top 6, qua đó gián tiếp khẳng định năng lực cạnh tranh của các đại diện Việt Nam tại sân chơi khu vực. Trước đó, tuyển thủ YBY1 đã sớm giành suất tham dự nhờ chức vô địch Cúp Demacia, giải đấu thuộc hệ thống Ngoại hạng APAC.

Với việc có tới 4 đại diện góp mặt tại Chung kết Thế giới, Việt Nam trở thành một trong những khu vực có lực lượng đông đảo nhất tại giải đấu năm nay. So với mùa giải trước, khi chỉ có duy nhất một tuyển thủ tham dự, thành tích lần này cho thấy sự tiến bộ rõ rệt về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu cũng như khả năng thích nghi chiến thuật của các tuyển thủ Việt Nam.

Nhờ thành tích tại APAC 2026, có thêm 3 tuyển thủ tham gia thi đấu tại giải vô địch thế giới ĐTCL 2026. Ảnh: VNGGames

Chung kết Thế giới ĐTCL mùa 16, mang tên “Truyền Thuyết & Huyền Thoại”, sẽ diễn ra từ ngày 27/3 đến 29/3/2026 với sự góp mặt của 40 tuyển thủ hàng đầu đến từ 4 khu vực lớn trên thế giới. Đây là giải đấu có cấp độ cao nhất trong hệ thống thi đấu của ĐTCL, nơi quy tụ những kỳ thủ xuất sắc nhất, cạnh tranh trực tiếp cho danh hiệu vô địch toàn cầu.

Theo kế hoạch, các tuyển thủ thuộc khu vực Trung Quốc và APAC, trong đó có Việt Nam, sẽ thi đấu offline tại thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Trong khi đó, các đại diện đến từ khu vực châu Mỹ và EMEA sẽ tranh tài tại một địa điểm khác. Mô hình tổ chức đa điểm tiếp tục được duy trì nhằm đảm bảo điều kiện thi đấu và yếu tố kỹ thuật cho các khu vực.

Việc có nhiều tuyển thủ lọt vào hệ thống giải đấu cấp cao cho thấy chiều sâu lực lượng của ĐTCL Việt Nam đang được cải thiện đáng kể. Điều này không chỉ tạo ra sự cạnh tranh tích cực trong cộng đồng mà còn góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn chung của bộ môn.

Với lực lượng hùng hậu và phong độ ổn định, các tuyển thủ Việt Nam đang đứng trước cơ hội tạo dấu ấn tại Chung kết Thế giới mùa 16. Dù phải đối đầu với nhiều đối thủ mạnh đến từ các khu vực hàng đầu, thành tích tại APAC đã cho thấy khả năng cạnh tranh thực sự của đại diện Việt Nam.

Kết quả tại giải đấu sắp tới sẽ là thước đo quan trọng để đánh giá vị thế của ĐTCL Việt Nam trên đấu trường quốc tế, đồng thời mở ra kỳ vọng về những bước tiến xa hơn trong tương lai của thể thao điện tử nước nhà.