Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo IKMC 2026 mở rộng giải thưởng

Sáng ngày 22/3, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo – IKMC 2026 do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG Foundation tổ chức đã chính thức diễn ra đồng loạt trên phạm vi cả nước. Đây là kỳ thi Toán quốc tế quy mô lớn nhất tại Việt Nam, tiếp tục lan tỏa niềm yêu thích Toán học và tư duy sáng tạo cho học sinh.

Năm nay, kỳ thi thu hút hơn 33.000 thí sinh đến từ 33 tỉnh, thành phố (theo đơn vị hành chính mới từ tháng 7/2025), tham gia thi trực tiếp tại 41 điểm thi thuộc 16 tỉnh, thành phố, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cần Thơ cùng nhiều địa phương khác.

Trong đó, Hà Nội là địa phương có số lượng thí sinh đông nhất với hơn 21.000 em, được bố trí tại 17 điểm thi trên địa bàn.

Kỳ thi IKMC 2026 dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, được chia thành 6 cấp độ. Thí sinh tham gia 2 ca thi trong ngày, với thời gian và cấp độ phù hợp theo từng khối lớp. Đề thi gồm ba phần: dễ, trung bình và khó, với quy định trừ điểm đối với câu trả lời sai nhằm tăng tính phân loại và đánh giá năng lực.

Trải qua 11 năm tổ chức tại Việt Nam, Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC luôn kiên định với sứ mệnh lan tỏa niềm yêu thích Toán học, phát triển tư duy logic và sáng tạo cho học sinh. Kỳ thi ngày càng nhận được sự quan tâm và ủng hộ rộng rãi từ các trường học, phụ huynh và học sinh trên toàn quốc.

Năm nay, BTC Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo mở rộng cơ cấu giải thưởng, bổ sung thêm hai hạng mục giải thưởng mới là Top 40% và Top 50% thí sinh điểm cao nhất của mỗi khối lớp, mang đến nhiều cơ hội vinh danh hơn cho các bạn thí sinh, đồng thời khuyến khích các bạn tự tin thử sức và khám phá khả năng Toán học của mình. Toàn bộ các giải thưởng của IKMC được xét trong cùng một khối lớp, mang đến sự công bằng, và động lực cố gắng cho các bạn thí sinh tham dự.

Bên cạnh các danh hiệu và chứng nhận, suất tham dự Trại hè Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC Camp luôn là một phần thưởng hấp dẫn được học sinh và phụ huynh đặc biệt quan tâm. Đây không chỉ là phần thưởng dành cho những thí sinh có thành tích xuất sắc mà còn là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi và trải nghiệm Toán học trong môi trường năng động, giàu cảm hứng.Tại đây, học sinh được tham gia các hoạt động trải nghiệm, dự án STEM, rèn luyện kỹ năng mềm và giao lưu cùng cộng đồng yêu Toán.

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo là một trong những kỳ thi Toán lâu đời và quy mô lớn trên thế giới, được tổ chức lần đầu tại Pháp năm 1991. Hằng năm, kỳ thi thu hút hơn 9 triệu thí sinh từ 108 quốc gia tham dự như Hà Lan, Pháp, Đức, Mỹ, Tây Ban Nha, Thuỵ Sĩ, Trung Quốc, Singapore, Malaysia…. Kỳ thi được ra đời với sứ mệnh giúp học sinh có thêm niềm ham thích học toán, tình yêu với Toán học, không nhằm mục đích tuyển chọn hay so sánh giữa các quốc gia.

Tại Việt Nam, kỳ thi được triển khai từ năm 2016 do Quỹ Phát triển Giáo dục IEG Foundation được ủy quyền tổ chức với đề thi do các chuyên gia quốc tế biên soạn và áp dụng chung toàn cầu. Thí sinh Việt Nam làm bài thi song ngữ Anh – Việt, qua đó có cơ hội đánh giá năng lực trên cùng thước đo quốc tế và từng bước hội nhập môi trường học thuật toàn cầu.

Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo - IKMC Việt Nam do GS.TS Lê Anh Vinh, Viện trưởng Viện Khoa học giáo dục Việt Nam (Bộ GD&ĐT) làm trưởng BTC và ông Nguyễn Chí Trung, Chủ tịch Quỹ Phát triển Giáo dục IEG Foundation làm phó trưởng BTC.

Đề thi chính thức của Kỳ thi Toán Quốc tế Kangaroo được thảo luận và chọn lọc từ các bộ đề của 108 quốc gia thành viên thuộc Ủy ban Toán Quốc tế Kangaroo, nhờ đó đảm bảo tính đa dạng, cập nhật và phản ánh nhiều bối cảnh, cách tiếp cận Toán học đang được quan tâm trên phạm vi toàn cầu.

Các câu hỏi được thiết kế phù hợp với từng cấp độ học sinh và áp dụng chung tiêu chuẩn đánh giá cho thí sinh của tất cả các quốc gia tham gia kỳ thi. Thông qua kết quả bài thi, các thí sinh có thể tự đánh giá năng lực Toán học và khả năng tư duy của mình trên cùng một thước đo với học sinh quốc tế. Việc tiếp cận sớm với những chủ đề mang tính quốc tế cũng giúp học sinh mở rộng góc nhìn, rèn luyện khả năng thích ứng với nhiều chuẩn mực học thuật khác nhau, đồng thời tạo nền tảng để các em tự tin hội nhập trong môi trường học tập đa văn hóa.

Đây cũng chính là những giá trị mà Ban Tổ chức mong muốn mang đến cho học sinh Việt Nam, bên cạnh các phần thưởng giá trị và cơ hội giao lưu với cộng đồng học sinh yêu Toán, từ đó nuôi dưỡng niềm yêu thích học Toán và niềm vui học tập nói chung.