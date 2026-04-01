Trường Tiểu học Vạn Phúc đẩy mạnh giáo dục STEM qua ngày hội công nghệ

Trường Tiểu học Vạn Phúc vừa tổ chức Ngày hội STEM và Công nghệ thông tin năm học 2025–2026 với chủ đề “Công nghệ dẫn lối - Kiến tạo tương lai”. Đây là hoạt động thiết thực nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong dạy và học, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho học sinh.

Tham dự Ngày hội có Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông Nguyễn Hữu Hiển cùng đại diện các ban, ngành địa phương, chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục STEM và đông đảo giáo viên, học sinh nhà trường.

Các em học sinh với mô hình tại Ngày hội.

Tại Ngày hội, các đại biểu, giáo viên và học sinh đã theo dõi phóng sự về quá trình chuyển đổi số của nhà trường, qua đó phản ánh nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, từng bước đổi mới phương pháp giáo dục.

Điểm nhấn của chương trình là các màn trình diễn robot VEX AIM, VEX IQ do chính học sinh thực hiện. Những sản phẩm được lập trình bài bản, vận hành linh hoạt đã thể hiện rõ khả năng tư duy logic, kỹ năng công nghệ và tinh thần làm việc nhóm của các em.

Bên cạnh đó, nhà trường tổ chức trao giấy chứng nhận, khen thưởng cho giáo viên và học sinh có thành tích tiêu biểu trong hoạt động STEM và công nghệ thông tin, tạo động lực thúc đẩy phong trào sáng tạo trong học đường.

Không gian Ngày hội còn nổi bật với các gian trưng bày và trải nghiệm STEM đa dạng. Học sinh được trực tiếp tham gia thực hành, khám phá các mô hình khoa học và sản phẩm công nghệ do chính mình sáng tạo, qua đó hình thành tư duy nghiên cứu và kỹ năng giải quyết vấn đề.

Sau thời gian triển khai, chương trình giáo dục STEM tại Trường Tiểu học Vạn Phúc trường đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Học sinh ngày càng tự tin, chủ động trong học tập, bước đầu hình thành tư duy logic, kỹ năng làm việc nhóm và niềm đam mê khoa học.

Đặc biệt, đội tuyển VEX IQ của nhà trường đã xuất sắc lọt Top 4 nội dung thi đấu Liên minh tại vòng chung kết Giải vô địch Quốc gia Việt Nam VEX Robotics 2026, khẳng định hiệu quả của việc gắn lý thuyết với thực hành trong giáo dục.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông Nguyễn Hữu Hiển ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của nhà trường trong việc tiên phong triển khai giáo dục STEM và Robotics, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục.

Trao Giấy chứng nhận và khen thưởng đối với các học sinh có thành tích tiêu biểu.

Đồng thời, ông nhấn mạnh việc đưa công nghệ vào giảng dạy không chỉ đổi mới phương pháp học tập mà còn giúp học sinh hình thành tư duy số, phát triển kỹ năng sáng tạo ngay từ bậc tiểu học.

Phó Chủ tịch UBND phường Hà Đông cũng đề nghị nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từng bước nhân rộng mô hình giáo dục STEM, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.