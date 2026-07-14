Thí sinh điểm thi THPT chuyên Tuyên Quang không bị dừng quyền đăng ký xét tuyển đại học

17 giờ ngày 14/7 là thời điểm kết thúc đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm 2026 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau thời điểm này, hệ thống sẽ ngừng tiếp nhận đăng ký để chuyển sang giai đoạn rà soát dữ liệu và xét tuyển.

Theo thống kê đến 17 giờ 45 phút ngày 13/7/2026, cả nước có 797.722 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học. Trong số đó, 420.138 thí sinh lựa chọn các ngành thuộc nhóm STEM.

Tổng số nguyện vọng được ghi nhận đạt 6.333.326, trong đó có 2.093.942 nguyện vọng đăng ký vào các ngành STEM. Đây tiếp tục là nhóm ngành thu hút sự quan tâm lớn của thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay.

17 giờ hôm nay 14/7 sẽ hết hạn đăng ký xét tuyển đại học

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, thí sinh thực hiện đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ 8 giờ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026. Những thí sinh chưa hoàn tất việc đăng ký hoặc muốn điều chỉnh nguyện vọng cần hoàn thành trước thời điểm hệ thống đóng.

Liên quan đến vụ việc tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, xác minh theo quy định. Trong thời gian chưa có kết luận của cơ quan có thẩm quyền, các thí sinh tại điểm thi này vẫn thực hiện đăng ký xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh chung.

Trường hợp cơ quan chức năng xác định có thí sinh vi phạm Quy chế thi hoặc Quy chế tuyển sinh, việc xử lý sẽ được thực hiện theo quy định hiện hành, căn cứ vào tính chất và mức độ vi phạm.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiến hành tổng hợp hồ sơ, rà soát dữ liệu đăng ký xét tuyển của thí sinh từ ngày 15/7 đến hết ngày 3/8/2026. Trên cơ sở dữ liệu đã được rà soát, các cơ sở giáo dục đại học sẽ thực hiện quy trình lọc ảo và xét tuyển theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026.