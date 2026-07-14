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Từ tháng 7/2026, trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí

Thuỳ Dương

Thuỳ Dương

11:32 | 14/07/2026
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Từ tháng 7/2026, tất cả trẻ em dưới 6 tuổi trên cả nước được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm theo hướng dẫn mới của Bộ Y tế. Kết quả khám được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử để theo dõi liên tục quá trình phát triển của trẻ.

Từ tháng 7/2026, khám sức khỏe trẻ dưới 6 tuổi trở thành hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc theo hướng dẫn chuyên môn mới của Bộ Y tế. Mỗi trẻ được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần trong năm nhằm theo dõi sự phát triển, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật và tư vấn chăm sóc phù hợp.

Theo hướng dẫn, nhân viên y tế sẽ đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe, sự phát triển thể chất, tinh thần và khả năng vận động của trẻ. Hoạt động này góp phần phát hiện sớm những bất thường để trẻ được can thiệp kịp thời.

Trẻ được khám những nội dung gì?

Trong mỗi lần khám định kỳ, trẻ được đo các dấu hiệu sinh tồn, đánh giá tình trạng dinh dưỡng và theo dõi quá trình phát triển về thể chất, tinh thần cũng như vận động.

Nhân viên y tế kiểm tra tình trạng tiêm chủng, khai thác tiền sử bệnh tật của trẻ từ khi sinh và tiền sử sức khỏe của người mẹ trong thời kỳ mang thai để có thêm căn cứ đánh giá.

Bác sĩ thực hiện khám toàn thân, kiểm tra da, đầu, cổ, mắt, tai mũi họng, răng miệng, hệ hô hấp, tim mạch, ổ bụng, cơ quan sinh dục, hệ cơ xương khớp và thần kinh.

Một nội dung mới trong hướng dẫn là theo dõi các dấu hiệu nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ. Khi phát hiện bất thường, bác sĩ sẽ tư vấn hoặc chuyển trẻ đến cơ sở chuyên khoa để được đánh giá và can thiệp.

Sau khi hoàn thành khám, bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng, chăm sóc và theo dõi phù hợp với từng trẻ. Nếu nghi ngờ mắc bệnh hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, phụ huynh sẽ được hướng dẫn đưa trẻ đến cơ sở y tế phù hợp để tiếp tục khám và điều trị.

Cha mẹ lưu ý: Từ tháng 7/2026, trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí
Từ tháng 7/2026, khám sức khỏe trẻ dưới 6 tuổi trở thành hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Khám sức khỏe miễn phí ở đâu?

Bộ Y tế ưu tiên tổ chức khám sức khỏe định kỳ tại trạm y tế xã, phường nếu cơ sở đáp ứng đủ nhân lực, trang thiết bị và dụng cụ chuyên môn.

Tùy điều kiện của từng địa phương, hoạt động khám cũng có thể được tổ chức tại các điểm khám sức khỏe lưu động nhằm tạo thuận lợi cho phụ huynh đưa trẻ đến khám.

Ngoài hệ thống y tế cơ sở, các cơ sở khám chữa bệnh công lập và ngoài công lập có chức năng khám chữa bệnh ban đầu hoặc khám chữa bệnh cơ bản cũng được tham gia nếu đáp ứng các điều kiện về nhân sự và trang thiết bị theo quy định.

Phụ huynh được thông báo lịch khám trước

Trước mỗi đợt khám, đơn vị tổ chức phải xây dựng kế hoạch và thông báo công khai để phụ huynh, người chăm sóc hoặc người giám hộ chủ động đưa trẻ đến khám.

Danh sách trẻ được lập theo từng thôn, tổ dân phố để bố trí lịch phù hợp, giảm tình trạng tập trung đông người trong cùng một thời điểm.

Mỗi dây chuyền khám phải có một bác sĩ, một y sĩ, điều dưỡng hoặc hộ sinh phụ trách đo các chỉ số cơ bản và một nhân viên y tế hỗ trợ. Tất cả nhân sự tham gia đều phải được tập huấn về quy trình khám sức khỏe định kỳ cho trẻ.

Căn cứ số lượng trẻ và điều kiện thực tế, cơ sở y tế có thể bố trí một hoặc nhiều dây chuyền khám trong mỗi buổi.

Kết quả được lưu trên Sổ sức khỏe điện tử

Bộ Y tế yêu cầu cơ sở tổ chức khám lập hồ sơ sức khỏe theo mẫu thống nhất cho từng trẻ.

Toàn bộ thông tin khám, kết quả đánh giá và khuyến nghị chăm sóc sức khỏe được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử. Dữ liệu phải bảo đảm khả năng liên thông với hệ thống thông tin quản lý khám chữa bệnh, cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế và hệ thống giám định bảo hiểm y tế theo quy định.

Việc quản lý trên môi trường số giúp cơ sở y tế theo dõi liên tục quá trình phát triển của trẻ qua từng năm, đồng thời hỗ trợ phát hiện sớm những thay đổi bất thường về sức khỏe.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám thực hiện đúng quy trình chuyên môn, sử dụng hiệu quả nguồn lực. Các chỉ định cận lâm sàng chỉ được thực hiện khi bác sĩ thấy cần thiết dựa trên kết quả thăm khám, không triển khai đại trà đối với tất cả trẻ.

Những điểm chính của hướng dẫn mới áp dụng từ tháng 7/2026:

Trẻ dưới 6 tuổi được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất một lần mỗi năm.

Ưu tiên tổ chức khám tại trạm y tế xã, phường.

Kết quả khám được cập nhật vào Sổ sức khỏe điện tử.

Chỉ thực hiện xét nghiệm hoặc cận lâm sàng khi có chỉ định của bác sĩ.
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Chủ nhật, 19/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 12:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Cập nhật: 14/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼30K 14,560 ▼30K
Trang sức 99.99 13,870 ▼30K 14,570 ▼30K
Cập nhật: 14/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 ▼9K 14,752 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 ▼9K 14,753 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,435 ▼9K 147 ▼1332K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,435 ▼9K 1,471 ▲1323K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 141 ▼1278K 145 ▼1314K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼891K 143,564 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼675K 108,911 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80676K 9,876 ▼89496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▼549K 88,609 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼525K 84,693 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▼375K 60,621 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cập nhật: 14/07/2026 12:00
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Cập nhật: 14/07/2026 12:00
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Cập nhật: 14/07/2026 12:00

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