Ngành năng lượng nguyên tử đề xuất ‘thưởng’ phụ cấp 70% để giữ nhân tài

Đề xuất phụ cấp tới 70% cho nhân lực năng lượng nguyên tử hưởng lương ngân sách

Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Dự thảo cụ thể hóa Luật Năng lượng nguyên tử năm 2025 và Nghị định số 331/2025/NĐ-CP, đồng thời bổ sung cơ chế đãi ngộ phù hợp với tính chất đặc thù của lĩnh vực hạt nhân.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, việc ban hành Nghị định nhằm xây dựng cơ sở pháp lý thống nhất để các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp. Chính sách cũng phản ánh đúng yêu cầu chuyên môn cao, điều kiện lao động đặc biệt, trách nhiệm nghề nghiệp cùng các yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn và an ninh hạt nhân.

Trong bối cảnh Việt Nam từng bước phát triển hạ tầng và ứng dụng năng lượng nguyên tử, cơ chế phụ cấp được kỳ vọng tạo động lực thu hút, duy trì đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và kỹ sư có trình độ cao, đồng thời bảo đảm sự ổn định của nguồn nhân lực phục vụ các chương trình phát triển lâu dài.

Ảnh minh hoạ,

Đề xuất ba mức phụ cấp tại cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia

Dự thảo chia chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp thành ba mức gồm 70%, 50% và 30%, áp dụng theo tính chất công việc.

Mức phụ cấp cao nhất 70% dành cho những người trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi như thẩm định an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân; cấp phép; thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; giám sát an toàn bức xạ và hạt nhân; xây dựng chính sách, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; quản lý hoạt động năng lượng nguyên tử; hợp tác quốc tế; thanh sát hạt nhân; ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân và đào tạo chuyên môn.

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với cán bộ làm công tác hành chính tại cơ quan an toàn bức xạ và hạt nhân quốc gia cùng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, cũng như những người vận hành và cập nhật nền tảng số phục vụ quản lý an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân và phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử.

Mức phụ cấp 30% được đề xuất cho lực lượng làm công tác hỗ trợ và phục vụ tại các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân.

Các mức phụ cấp được đề xuất 70%: Công việc chuyên môn trực tiếp về an toàn bức xạ, an toàn hạt nhân, nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành hạt nhân. 50%: Công tác hành chính, quản lý khoa học, quản lý dự án, vận hành nền tảng số. 30%: Công tác hỗ trợ và phục vụ tại các cơ quan, đơn vị nghiên cứu và quản lý trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Giảng viên ngành điện hạt nhân, vật lý hạt nhân được đề xuất hưởng phụ cấp 70%

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng nghiên cứu, đào tạo, ứng phó sự cố bức xạ, quan trắc phóng xạ môi trường và nghiên cứu năng lượng nguyên tử, dự thảo cũng đề xuất ba mức phụ cấp tương tự.

Mức 70% áp dụng cho người trực tiếp nghiên cứu vật lý hạt nhân, công nghệ bức xạ, kỹ thuật hạt nhân, công nghệ nhiên liệu và vật liệu hạt nhân, công nghệ lò phản ứng, xử lý chất thải phóng xạ, nghiên cứu ứng dụng trên lò phản ứng nghiên cứu và máy gia tốc.

Đáng chú ý, những người trực tiếp giảng dạy các chuyên ngành điện hạt nhân, vật lý hạt nhân, kỹ thuật hạt nhân, công nghệ hạt nhân, vật lý kỹ thuật, hóa nước và hóa phóng xạ tại các cơ sở đào tạo cũng được đề xuất hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp 70%.

Bên cạnh đó, những người trực tiếp thực hiện phân tích, ghi đo bức xạ, quan trắc phóng xạ môi trường, đánh giá an toàn bức xạ, hỗ trợ kỹ thuật phục vụ quản lý nhà nước và triển khai hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử cũng thuộc nhóm hưởng mức phụ cấp cao nhất.

Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với cán bộ làm công tác hành chính, quản lý khoa học công nghệ và quản lý dự án công trình hạt nhân tại các đơn vị nghiên cứu.

Mức phụ cấp 30% dành cho người làm công tác hỗ trợ và phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp nghiên cứu thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quy định về thời gian được hưởng phụ cấp

Theo dự thảo, công chức, viên chức và người lao động thuộc diện áp dụng vẫn được giữ nguyên chế độ phụ cấp khi tham gia đào tạo trình độ thạc sĩ, nghiên cứu sinh trong nước hoặc nước ngoài; đi công tác, bồi dưỡng chuyên môn; hoặc được phân công làm công việc khác không trực tiếp thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử trong thời gian liên tục từ sáu tháng trở lên.

Ngược lại, phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp sẽ không được tính trong thời gian người lao động bị tạm giữ, tạm giam hoặc bị đình chỉ công tác theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thời gian nghỉ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định; hoặc nghỉ không hưởng lương liên tục từ một tháng trở lên.

Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ đang đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý trước khi hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành.