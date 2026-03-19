Điện tử tiêu dùng
Gia dụng

Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới

Phạm Anh

17:17 | 19/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Đây cũng là lần đầu tiên, Dreame ra mắt nồi chiên không dầu, mang đến trải nghiệm sống tiện nghi và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho gia đình, bên cạnh các sản phẩm đã được ra mắt trước đó như robot hút bụi, máy hút bụi cầm tay, máy sấy và chăm sóc tóc cũng như máy lọc không khí.
Dreame X60 Ultra

Theo đại diện Dreame, Dreame X60 Ultra là phiên bản nâng cấp toàn diện của Dreame X50 Ultra, mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp đã ghi nhận doanh số dẫn đầu trên nền tảng thương mại điện tử Shopee tại thị trường Việt Nam trong năm 2025 vừa qua.

Sự xuất hiện của X60 Ultra không chỉ đánh dấu một bước tiến mới về công nghệ của thương hiệu, mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới trong phân khúc robot hút bụi lau nhà cao cấp, đặc biệt ở khả năng di chuyển linh hoạt, điều hướng thông minh và hiệu suất làm sạch vượt trội.

Dreame X60 Ultra

Dreame X60 Ultra sở hữu tiết kế siêu mỏng chỉ 7,95cm

Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất của Dreame X60 Ultra chính là thiết kế siêu mỏng chỉ 7,95cm, giúp sản phẩm trở thành robot hút bụi chui gầm kệ hiệu quả hàng đầu trên thị trường. Được trang bị cảm biến VersaLift, Dreame X60 Ultra có khả năng thu gọn linh hoạt, robot dễ dàng len lỏi vào các khu vực thấp như gầm giường, gầm sofa hay tủ kệ… những vị trí vốn khó tiếp cận và thường bị bỏ sót khi dọn dẹp.

Dreame X60 Ultra cũng gây ấn tượng mạnh với khả năng vượt chướng ngại vật nhờ hệ thống “đôi chân cơ học” ProLeap™. Nếu như X50 Ultra từng thiết lập chuẩn mực với khả năng leo cao đến 6cm, thì X60 Ultra tiếp tục ‘phá vỡ giới hạn’ với khả năng vượt bậc thềm đôi lên tới 8,8cm. Đây là con số cao nhất trên thị trường robot hút bụi lau nhà dành cho người dùng cá nhân hiện nay, cho phép thiết bị dễ dàng di chuyển qua các bậc thềm, ray cửa hay thảm dày.

Dreame X60 Ultra

Dreame X60 Ultra cũng ghi nhận có cải tiến mới về khả năng điều hướng và khả năng vượt chướng ngại vật ấn tượng

Dreame X60 Ultra cũng ghi nhận có cải tiến mới về khả năng điều hướng nhờ hệ thống AI OmniSight™ thế hệ mới với "đôi mắt" là hai camera AI góc rộng 120° kết hợp cùng bộ xử lý tích hợp AI đóng vai trò như bộ não điều khiển trung tâm. Hệ thống này cho phép robot nhận diện hơn 300 loại vật thể khác nhau, kể cả những đồ vật siêu nhỏ chỉ từ 1cm, kèm tốc độ phản hồi gần như tức thì chỉ 0,1 giây khi gặp chướng ngại vật bất ngờ.

Đặc biệt, X60 Ultra là mẫu robot đầu tiên của Dreame tích hợp công nghệ phát hiện bụi bẩn chủ động bằng đèn hồng ngoại, giúp nhận biết, phần tích và điều chỉnh chế độ làm sạch phù hợp một cách hoàn toàn tự động.

Dreame X60 Ultra

Không chỉ vượt trội về khả năng phản xạ, Dreame X60 Ultra còn sở hữu sức mạnh làm sạch ấn tượng với lực hút lên đến 36.000Pa, con số mạnh nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Kết hợp cùng chổi chính HyperStream™ 2.0 được cải tiến với độ dày cao su tăng 60% và tốc độ quay nhanh hơn 39%, robot dễ dàng xử lý bụi mịn, tóc và rác trên cả sàn cứng lẫn thảm.

Ở chế độ lau, Dreame X60 Ultra sử dụng hệ thống lau xoay kép với nước ấm 40°C, tốc độ quay đến 230 vòng/phút, tạo lực ép 15N lên bề mặt sàn. Bộ đôi "cánh tay" chổi cạnh và giẻ lau có thể tự động vươn ra để làm sạch mọi khu vực góc cạnh.

Robot hút bụi lau nhà Dreame X60 Ultra có giá chính hãng 29.990.000 đồng với lựa chọn màu trắng và đen, quà tặng máy sấy tóc Dreame Pocket trị giá 5.990.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên.
Dreame X60 Master là phiên bản cao cấp hơn

Ở phiên bản cao cấp hơn, Dreame cũng mang đến cho người dùng thêm lựa chọn với X60 Master, nơi những không gian sống được thiết kế tối ưu cho tự động hóa. Phiên bản này đi cùng với trạm sạc kích thước nhỏ gọn, tích hợp hệ thống cửa đóng mở tự động cho robot ra vào, đồng thời tự động hoàn toàn quy trình cấp nước sạch và xả nước bẩn.

Dreame X60 Master sở hữu giá bán chính thức 36.990.000 đồng.

Cả hai đều được bảo hành 2 năm, phân phối qua gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử và hệ thống đối tác bán lẻ toàn quốc của Dreame.
Tasti™ PT60
Nồi chiên không dầu Dreame Tasti™ PT60

Cũng nhân dịp này, Dreame ra mắt nồi chiên không dầu Dreame Tasti™ PT60, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong ngành hàng gia dụng bếp tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng hệ sinh thái DREAMFOR:ALL với giải pháp chăm sóc không gian sống toàn diện hơn.

Được định vị như một lựa chọn hiện đại dành cho người tiêu dùng đề cao sự tiện nghi, tính thẩm mỹ và trải nghiệm nấu nướng lành mạnh Dreame Tasti™ PT60 với hai ngăn nồi riêng biệt cùng cấu trúc tách rời giữa phần trên (nơi tích hợp mâm nhiệt và bảng điều khiển) với ngăn nồi bên dưới (nơi đựng thực phẩm cần làm chín). Thiết kế này không chỉ tạo dấu ấn so với các dòng nồi chiên không dầu truyền thống mà còn giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc tháo rời và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Đồng thời chính thiết kế tinh tế và nhỏ gọn này giúp căn bếp có thêm một thiết bị tiện nghi nhưng không choáng nhiều không gian.

Tasti™ PT60

Dreame Tasti™ PT60 được bán kèm hai ngăn nồi với dung tích 2,5L và 4,5L, đáp ứng linh hoạt nhu cầu

Theo đó, Dreame Tasti™ PT60 được bán kèm hai ngăn nồi với dung tích 2,5L và 4,5L, đáp ứng linh hoạt nhu cầu từ bữa ăn cá nhân đến gia đình đông người. Chất liệu thủy tinh trong suốt cho phép quan sát 360°, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát quá trình nấu và điều chỉnh để đạt được hương vị mong muốn.

Đặc biệt, toàn bộ các bộ phận tiếp xúc thực phẩm đều không sử dụng lớp phủ công nghiệp. Ngăn nồi được chế tác từ thủy tinh borosilicate dày 6mm kết hợp cùng khay chiên bằng thép không gỉ, đảm bảo độ bền và an toàn khi hoạt động ở nhiệt độ cao.

Các phụ kiện đi kèm như nắp đậy còn cho phép tận dụng ngăn nồi để bảo quản thực phẩm. Đồng thời tất cả đều phù hợp để vệ sinh bằng máy rửa bát, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng sau mỗi bữa ăn.

Dreame Tasti™ PT60 được trang bị 5 chế độ nấu cài đặt sẵn

Dreame Tasti™ PT60 được trang bị 5 chế độ nấu cài đặt sẵn cùng khả năng tùy chỉnh nhiệt độ linh hoạt từ 60°C đến 200°C. Công nghệ khí nóng tuần hoàn 3D giúp thực phẩm chín đều, giòn rụm mà vẫn giảm thiểu lượng dầu mỡ.

Một tính năng độc đáo là tính năng chiên hơi nước giúp duy trì độ ẩm bên trong món ăn, đồng thời tạo lớp vỏ ngoài vàng giòn hấp dẫn, mang đến trải nghiệm ẩm thực cân bằng giữa hương vị và sức khỏe cho cả gia đình.

Nồi chiên không dầu Dreame Tasti™ PT60 mở bán với giá 3.990.000 đồng đi cùng chế độ bảo hành 24 tháng tại gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống đối tác bán lẻ của Dreame trên toàn quốc.

Đại diện Dreame cũng chia sẻ thêm, ngoài giữ vị trí số 1 về doanh số bán lẻ robot hút bụi lau nhà cao cấp trên toàn cầu năm 2025. Tại khu vực Đông Nam Á, thương hiệu tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị làm sạch thông minh và đạt thị phần dẫn đầu trên Shopee.

Tại Việt Nam, Dreame tập tung phát triển thông qua việc mở 2 cửa hàng flagship, đồng thời có mặt tại các chuỗi bán lẻ lớn như Điện Máy Xanh, FTP Shop, CellphoneS. Thương hiệu cũng tiếp tục mở rộng thông qua các nền tảng thương mại điện tử lớn như Shopee và TikTok Shop, qua đó củng cố mạng lưới bán hàng đa kênh.

Trong thời gian tới, Dreame tiếp tục mở rộng hệ sinh thái DREAMFOR:ALL tại Việt Nam, theo đó Dreame sẽ mang đến cho người dùng trong nước một hệ sinh thái thiết bị đa dạng mà Tasti™ PT60 là một ví dụ.

Dreame robot hút bụi nồi chiên không dầu Dreame Tasti™ PT60 Dreame X60 Ultra Dreame X60 Master

Bài liên quan

Dreame ra mắt bộ đôi chuyên gia giữ sạch sàn nhà

Dreame ra mắt bộ đôi robot hút bụi lau sàn hoàn toàn mới

Dreame X50 Ultra lọt vào danh sách danh giá của TIME

Có thể bạn quan tâm

Đèn học Xiaomi tích hợp radar AI, độ sáng 12.700 lumen, giá gần 10 triệu đồng

Gia dụng
Xiaomi tiếp tục mở rộng hệ sinh thái thiết bị thông minh với mẫu đèn học công suất lớn. Sản phẩm tích hợp radar 24GHz cùng thuật toán AI điều chỉnh ánh sáng theo thói quen người dùng, mức giá khoảng 2.499 nhân dân tệ, tương đương gần 10 triệu đồng.
Gia dụng
Đây là lần thứ 11 lễ hội Việt – Nhật được tổ chức nhằm mang tính biểu tượng giữa hai quốc gia, đồng thời mở ra không gian tìm hiểu, trải nghiệm bản sắc Nhật Bản tại Việt Nam.
AI
Theo đó, trong loạt sản phẩm mới được giới thiệu lần này tại MWC 2026, Xiaomi không chỉ mở rộng hệ sinh thái “Human × Car × Home”, mà còn đánh dấu giai đoạn phát triển mới của trí tuệ nhân tạo ứng dụng vào trải nghiệm sống hàng ngày.
Gia dụng
TACTFLOW - tân binh lifestyle đến từ Hàn Quốc chính thức ra mắt đồng thời tại Hàn Quốc và Việt Nam. Ngay lập tức, cái tên này tạo nên cơn sốt với toạ độ check in và mua sắm không thể bỏ lỡ.
Gia dụng
Ngày 5/3 tại TP.HCM, DJI chính thức công bố robot hút bụi lau nhà thông minh DJI Romo, đánh dấu lần đầu tiên hãng drone nổi tiếng mở rộng sang lĩnh vực thiết bị gia dụng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Editor'sChoice

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

26°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
28°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 31°C
mưa nhẹ
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
36°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
32°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
37°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
32°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
32°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
36°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
26°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
37°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
32°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
25°C
Thừa Thiên Huế

25°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
29°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
29°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
29°C
Hà Giang

22°C

Cảm giác: 23°C
mây rải rác
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
25°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
25°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Hải Phòng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
27°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
21°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
27°C
Khánh Hòa

25°C

Cảm giác: 25°C
mây thưa
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
31°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
34°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
21°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
34°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
21°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
31°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
34°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
21°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
31°C
Nghệ An

25°C

Cảm giác: 25°C
mây rải rác
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
25°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
29°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
20°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
18°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
20°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
27°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
32°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
30°C
Phan Thiết

26°C

Cảm giác: 26°C
mây thưa
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
28°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
24°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
23°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
22°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
30°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
31°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
28°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
25°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
22°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
30°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
28°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
23°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
22°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
24°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
31°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
28°C
Quảng Bình

21°C

Cảm giác: 21°C
mây rải rác
Thứ sáu, 20/03/2026 00:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 06:00
29°C
Thứ sáu, 20/03/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 20/03/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 20/03/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 20/03/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 21/03/2026 00:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 03:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 06:00
26°C
Thứ bảy, 21/03/2026 09:00
22°C
Thứ bảy, 21/03/2026 12:00
20°C
Thứ bảy, 21/03/2026 15:00
19°C
Thứ bảy, 21/03/2026 18:00
18°C
Thứ bảy, 21/03/2026 21:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 00:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 03:00
24°C
Chủ nhật, 22/03/2026 06:00
26°C
Chủ nhật, 22/03/2026 09:00
23°C
Chủ nhật, 22/03/2026 12:00
20°C
Chủ nhật, 22/03/2026 15:00
19°C
Chủ nhật, 22/03/2026 18:00
18°C
Chủ nhật, 22/03/2026 21:00
17°C
Thứ hai, 23/03/2026 00:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 03:00
24°C
Thứ hai, 23/03/2026 06:00
27°C
Thứ hai, 23/03/2026 09:00
26°C
Thứ hai, 23/03/2026 12:00
19°C
Thứ hai, 23/03/2026 15:00
18°C
Thứ hai, 23/03/2026 18:00
17°C
Thứ hai, 23/03/2026 21:00
17°C
Thứ ba, 24/03/2026 00:00
19°C
Thứ ba, 24/03/2026 03:00
25°C
Thứ ba, 24/03/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 24/03/2026 09:00
26°C

Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Kim TT/AVPL 17,260 ▼790K 17,560 ▼750K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 17,250 ▼630K 17,550 ▼630K
Nguyên Liệu 99.99 16,350 ▼630K 16,550 ▼630K
Nguyên Liệu 99.9 16,300 ▼630K 16,500 ▼630K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 17,090 ▼630K 17,490 ▼630K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 17,040 ▼630K 17,440 ▼630K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 16,970 ▼630K 17,420 ▼630K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Hà Nội - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Đà Nẵng - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Miền Tây - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Tây Nguyên - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Đông Nam Bộ - PNJ 172,500 ▼7400K 175,500 ▼7400K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Miếng SJC Nghệ An 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
Miếng SJC Thái Bình 17,250 ▼750K 17,550 ▼750K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 17,250 ▼700K 17,550 ▼700K
NL 99.90 16,370 ▼600K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 16,400 ▼600K
Trang sức 99.9 16,740 ▼700K 17,440 ▼700K
Trang sức 99.99 16,750 ▼700K 17,450 ▼700K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,725 ▲1545K 17,552 ▼750K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,725 ▲1545K 17,553 ▼750K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,722 ▼75K 1,752 ▼75K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,722 ▼75K 1,753 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,702 ▼75K 1,737 ▼75K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 16,548 ▼156358K 17,198 ▼162208K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 121,538 ▼5626K 130,438 ▼5626K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 109,378 ▼5100K 118,278 ▼5100K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 97,218 ▼4575K 106,118 ▼4575K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 92,527 ▲91558K 101,427 ▲100369K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 6,369 ▼60449K 7,259 ▼68459K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,725 ▲1545K 1,755 ▲1572K
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18009 18284 18866
CAD 18606 18883 19502
CHF 32485 32869 33515
CNY 0 3470 3830
EUR 29546 29817 30851
GBP 34125 34515 35453
HKD 0 3225 3428
JPY 158 162 168
KRW 0 16 18
NZD 0 14998 15583
SGD 19960 20242 20773
THB 717 780 834
USD (1,2) 26026 0 0
USD (5,10,20) 26067 0 0
USD (50,100) 26096 26115 26325
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,085 26,085 26,325
USD(1-2-5) 25,042 - -
USD(10-20) 25,042 - -
EUR 29,608 29,632 30,882
JPY 160.01 160.3 169.06
GBP 34,226 34,319 35,326
AUD 18,143 18,209 18,797
CAD 18,783 18,843 19,430
CHF 32,739 32,841 33,637
SGD 20,048 20,110 20,792
CNY - 3,748 3,850
HKD 3,285 3,295 3,415
KRW 16.13 16.82 18.2
THB 763.1 772.52 822.92
NZD 14,946 15,085 15,448
SEK - 2,744 2,826
DKK - 3,962 4,080
NOK - 2,690 2,770
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,233.64 - 6,999.75
TWD 741.64 - 893.63
SAR - 6,879.06 7,207.11
KWD - 83,383 88,244
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,055 26,085 26,325
EUR 29,592 29,711 30,882
GBP 34,286 34,424 35,424
HKD 3,284 3,297 3,412
CHF 32,600 32,731 33,647
JPY 160.59 161.23 168.45
AUD 18,154 18,227 18,816
SGD 20,137 20,218 20,795
THB 782 785 819
CAD 18,805 18,881 19,454
NZD 15,033 15,563
KRW 16.86 18.36
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26165 26165 26325
AUD 18213 18313 19241
CAD 18794 18894 19910
CHF 32690 32720 34302
CNY 3750 3775 3910.7
CZK 0 1185 0
DKK 0 4050 0
EUR 29734 29764 31490
GBP 34438 34488 36246
HKD 0 3355 0
JPY 161.69 162.19 172.73
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.1 0
LAK 0 1.172 0
MYR 0 6810 0
NOK 0 2720 0
NZD 0 15110 0
PHP 0 410 0
SEK 0 2830 0
SGD 20120 20250 20983
THB 0 746.6 0
TWD 0 810 0
SJC 9999 17250000 17250000 17550000
SBJ 16000000 16000000 17550000
Cập nhật: 19/03/2026 18:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,142 26,192 26,325
USD20 26,142 26,192 26,325
USD1 23,819 26,192 26,325
AUD 18,250 18,350 19,460
EUR 29,930 29,930 31,347
CAD 18,781 18,881 20,194
SGD 20,231 20,381 21,355
JPY 161.85 163.35 167.97
GBP 34,377 34,727 35,600
XAU 17,538,000 0 17,842,000
CNY 0 3,665 0
THB 0 783 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 19/03/2026 18:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
