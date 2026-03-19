Dreame X60 Ultra

Theo đại diện Dreame, Dreame X60 Ultra là phiên bản nâng cấp toàn diện của Dreame X50 Ultra, mẫu robot hút bụi lau nhà cao cấp đã ghi nhận doanh số dẫn đầu trên nền tảng thương mại điện tử Shopee tại thị trường Việt Nam trong năm 2025 vừa qua.

Sự xuất hiện của X60 Ultra không chỉ đánh dấu một bước tiến mới về công nghệ của thương hiệu, mà còn thiết lập những tiêu chuẩn mới trong phân khúc robot hút bụi lau nhà cao cấp, đặc biệt ở khả năng di chuyển linh hoạt, điều hướng thông minh và hiệu suất làm sạch vượt trội.

Dreame X60 Ultra sở hữu tiết kế siêu mỏng chỉ 7,95cm

Trong đó, điểm nhấn nổi bật nhất của Dreame X60 Ultra chính là thiết kế siêu mỏng chỉ 7,95cm, giúp sản phẩm trở thành robot hút bụi chui gầm kệ hiệu quả hàng đầu trên thị trường. Được trang bị cảm biến VersaLift, Dreame X60 Ultra có khả năng thu gọn linh hoạt, robot dễ dàng len lỏi vào các khu vực thấp như gầm giường, gầm sofa hay tủ kệ… những vị trí vốn khó tiếp cận và thường bị bỏ sót khi dọn dẹp.

Dreame X60 Ultra cũng gây ấn tượng mạnh với khả năng vượt chướng ngại vật nhờ hệ thống “đôi chân cơ học” ProLeap™. Nếu như X50 Ultra từng thiết lập chuẩn mực với khả năng leo cao đến 6cm, thì X60 Ultra tiếp tục ‘phá vỡ giới hạn’ với khả năng vượt bậc thềm đôi lên tới 8,8cm. Đây là con số cao nhất trên thị trường robot hút bụi lau nhà dành cho người dùng cá nhân hiện nay, cho phép thiết bị dễ dàng di chuyển qua các bậc thềm, ray cửa hay thảm dày.

Dreame X60 Ultra cũng ghi nhận có cải tiến mới về khả năng điều hướng và khả năng vượt chướng ngại vật ấn tượng

Dreame X60 Ultra cũng ghi nhận có cải tiến mới về khả năng điều hướng nhờ hệ thống AI OmniSight™ thế hệ mới với "đôi mắt" là hai camera AI góc rộng 120° kết hợp cùng bộ xử lý tích hợp AI đóng vai trò như bộ não điều khiển trung tâm. Hệ thống này cho phép robot nhận diện hơn 300 loại vật thể khác nhau, kể cả những đồ vật siêu nhỏ chỉ từ 1cm, kèm tốc độ phản hồi gần như tức thì chỉ 0,1 giây khi gặp chướng ngại vật bất ngờ.

Đặc biệt, X60 Ultra là mẫu robot đầu tiên của Dreame tích hợp công nghệ phát hiện bụi bẩn chủ động bằng đèn hồng ngoại, giúp nhận biết, phần tích và điều chỉnh chế độ làm sạch phù hợp một cách hoàn toàn tự động.

Dreame X60 Ultra

Không chỉ vượt trội về khả năng phản xạ, Dreame X60 Ultra còn sở hữu sức mạnh làm sạch ấn tượng với lực hút lên đến 36.000Pa, con số mạnh nhất tại thị trường Việt Nam hiện nay. Kết hợp cùng chổi chính HyperStream™ 2.0 được cải tiến với độ dày cao su tăng 60% và tốc độ quay nhanh hơn 39%, robot dễ dàng xử lý bụi mịn, tóc và rác trên cả sàn cứng lẫn thảm.

Ở chế độ lau, Dreame X60 Ultra sử dụng hệ thống lau xoay kép với nước ấm 40°C, tốc độ quay đến 230 vòng/phút, tạo lực ép 15N lên bề mặt sàn. Bộ đôi "cánh tay" chổi cạnh và giẻ lau có thể tự động vươn ra để làm sạch mọi khu vực góc cạnh.

Robot hút bụi lau nhà Dreame X60 Ultra có giá chính hãng 29.990.000 đồng với lựa chọn màu trắng và đen, quà tặng máy sấy tóc Dreame Pocket trị giá 5.990.000 đồng cho 100 khách hàng đầu tiên.

Dreame X60 Master là phiên bản cao cấp hơn

Ở phiên bản cao cấp hơn, Dreame cũng mang đến cho người dùng thêm lựa chọn với X60 Master, nơi những không gian sống được thiết kế tối ưu cho tự động hóa. Phiên bản này đi cùng với trạm sạc kích thước nhỏ gọn, tích hợp hệ thống cửa đóng mở tự động cho robot ra vào, đồng thời tự động hoàn toàn quy trình cấp nước sạch và xả nước bẩn.

Dreame X60 Master sở hữu giá bán chính thức 36.990.000 đồng. Cả hai đều được bảo hành 2 năm, phân phối qua gian hàng chính hãng trên sàn thương mại điện tử và hệ thống đối tác bán lẻ toàn quốc của Dreame.

Nồi chiên không dầu Dreame Tasti™ PT60

Cũng nhân dịp này, Dreame ra mắt nồi chiên không dầu Dreame Tasti™ PT60, đánh dấu bước tiến đầu tiên trong ngành hàng gia dụng bếp tại thị trường Việt Nam, đồng thời mở rộng hệ sinh thái DREAMFOR:ALL với giải pháp chăm sóc không gian sống toàn diện hơn.

Được định vị như một lựa chọn hiện đại dành cho người tiêu dùng đề cao sự tiện nghi, tính thẩm mỹ và trải nghiệm nấu nướng lành mạnh Dreame Tasti™ PT60 với hai ngăn nồi riêng biệt cùng cấu trúc tách rời giữa phần trên (nơi tích hợp mâm nhiệt và bảng điều khiển) với ngăn nồi bên dưới (nơi đựng thực phẩm cần làm chín). Thiết kế này không chỉ tạo dấu ấn so với các dòng nồi chiên không dầu truyền thống mà còn giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc tháo rời và vệ sinh sau mỗi lần sử dụng. Đồng thời chính thiết kế tinh tế và nhỏ gọn này giúp căn bếp có thêm một thiết bị tiện nghi nhưng không choáng nhiều không gian.

Dreame Tasti™ PT60 được bán kèm hai ngăn nồi với dung tích 2,5L và 4,5L, đáp ứng linh hoạt nhu cầu

Theo đó, Dreame Tasti™ PT60 được bán kèm hai ngăn nồi với dung tích 2,5L và 4,5L, đáp ứng linh hoạt nhu cầu từ bữa ăn cá nhân đến gia đình đông người. Chất liệu thủy tinh trong suốt cho phép quan sát 360°, giúp người dùng dễ dàng kiểm soát quá trình nấu và điều chỉnh để đạt được hương vị mong muốn.

Đặc biệt, toàn bộ các bộ phận tiếp xúc thực phẩm đều không sử dụng lớp phủ công nghiệp. Ngăn nồi được chế tác từ thủy tinh borosilicate dày 6mm kết hợp cùng khay chiên bằng thép không gỉ, đảm bảo độ bền và an toàn khi hoạt động ở nhiệt độ cao.

Các phụ kiện đi kèm như nắp đậy còn cho phép tận dụng ngăn nồi để bảo quản thực phẩm. Đồng thời tất cả đều phù hợp để vệ sinh bằng máy rửa bát, mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dùng sau mỗi bữa ăn.

Dreame Tasti™ PT60 được trang bị 5 chế độ nấu cài đặt sẵn

Dreame Tasti™ PT60 được trang bị 5 chế độ nấu cài đặt sẵn cùng khả năng tùy chỉnh nhiệt độ linh hoạt từ 60°C đến 200°C. Công nghệ khí nóng tuần hoàn 3D giúp thực phẩm chín đều, giòn rụm mà vẫn giảm thiểu lượng dầu mỡ.

Một tính năng độc đáo là tính năng chiên hơi nước giúp duy trì độ ẩm bên trong món ăn, đồng thời tạo lớp vỏ ngoài vàng giòn hấp dẫn, mang đến trải nghiệm ẩm thực cân bằng giữa hương vị và sức khỏe cho cả gia đình.

Nồi chiên không dầu Dreame Tasti™ PT60 mở bán với giá 3.990.000 đồng đi cùng chế độ bảo hành 24 tháng tại gian hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử và hệ thống đối tác bán lẻ của Dreame trên toàn quốc.

Đại diện Dreame cũng chia sẻ thêm, ngoài giữ vị trí số 1 về doanh số bán lẻ robot hút bụi lau nhà cao cấp trên toàn cầu năm 2025. Tại khu vực Đông Nam Á, thương hiệu tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực thiết bị làm sạch thông minh và đạt thị phần dẫn đầu trên Shopee.

Tại Việt Nam, Dreame tập tung phát triển thông qua việc mở 2 cửa hàng flagship, đồng thời có mặt tại các chuỗi bán lẻ lớn như Điện Máy Xanh, FTP Shop, CellphoneS. Thương hiệu cũng tiếp tục mở rộng thông qua các nền tảng thương mại điện tử lớn như Shopee và TikTok Shop, qua đó củng cố mạng lưới bán hàng đa kênh.

Trong thời gian tới, Dreame tiếp tục mở rộng hệ sinh thái DREAMFOR:ALL tại Việt Nam, theo đó Dreame sẽ mang đến cho người dùng trong nước một hệ sinh thái thiết bị đa dạng mà Tasti™ PT60 là một ví dụ.