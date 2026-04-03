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'Dreame Your Style - Chuẩn salon, định hình phong cách' đang diễn ra tại Hà Nội

Anh Tuấn

Anh Tuấn

13:56 | 03/04/2026
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Nhân dịp này, Dreame cũng ghi dấu sự hợp tác chiến lược với Công ty TNHH Công nghệ Besttech Việt Nam, công bố việc mở rộng hệ sinh thái chăm sóc cá nhân cao cấp tại Việt Nam.
Dreame khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Landmark 81 Dreame ra mắt bộ đôi chuyên gia giữ sạch sàn nhà Dreame ra mắt bộ đôi thiết bị gia dụng mới
Dreame Your Style
Dreame Your Style

Với chủ đề “Dreame Your Style - Chuẩn salon, định hình phong cách”, sự kiện được tổ chức tại Aeon Mall Long Biên từ ngày 03/04 đến 05/04/2026.

Cụ thể, tại đây Dreame không chỉ mang đến một địa điểm mới để giới thiệu đến người dùng triết lý "Salon tại gia" của Dreame mà còn trưng bày và bán rất nhiều sản phẩm được thiết kế riêng biệt để bảo vệ tóc/da đầu, giúp giảm thời gian làm đẹp đến 50%. Trong đó, tâm điểm của sự kiện là bộ sản phẩm máy sấy tóc tốc độ cao và máy tạo kiểu đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá, bao gồm "Phát minh Tốt nhất năm 2024" của tạp chí TIME và Giải thưởng Thiết kế Xuất sắc Quốc tế (IDEA).

Dreame Your Style
Dreame Your Style
Dreame Your Style

Tại sự kiện Dreame mà còn trưng bày và bán rất nhiều sản phẩm được thiết kế riêng biệt để bảo vệ tóc/da đầu

Dreame Miracle Pro là dòng sản phẩm chủ lực "Hair Miracle" được Frost & Sullivan chứng nhận là Máy sấy tóc thẩm thấu tinh chất dạng phun sương đầu tiên trên thế giới. Sản phẩm được bán với giá 11,590,000 đồng sở hữu công nghệ Thẩm thấu sâu Tinh chất dạng phun sương, chuyển đổi dưỡng chất thành lớp sương siêu mịn để bảo vệ lớp biểu bì tóc, đồng thời tích hợp Liệu pháp Quang học cho Da đầu (Bio-Photonic Scalp Therapy). Thiết kế dẫn đầu ngành của sản phẩm đã lọt vào vòng Chung kết giải thưởng IDEA 2025.

Dreame AirStyle Pro là bộ công cụ chuyên nghiệp “7 trong 1” ứng dụng luồng khí phản lực (Jet AirFlow) và hiệu ứng Coanda. Sản phẩm vừa được tờ The Hollywood Reporter công nhận là "Sản phẩm tốt nhất tại CES 2025", đảm bảo khả năng căn chỉnh chính xác và tạo kiểu dễ dàng mà không gây hư tổn cho tóc do nhiệt độ quá cao. Sản phẩm sẽ có giá 10,490,000 đồng.

Dreame Pocket Uni sẽ là người bạn đồng hành hoàn hảo khi du lịch khi được tạp chí TIME bình chọn là phát minh Tốt nhất năm 2024 và nhận giải thưởng "Best Buy 2024" từ MONOQLO Nhật Bản. Đây là máy sấy tóc tốc độ cao có thể gập 180° đầu tiên trên thế giới, tích hợp công nghệ AI SmartVolt™ tự điều chỉnh điện áp để đảm bảo hiệu suất ổn định trên toàn cầu. Sản phẩm có giá bán lẻ đề nghị 4,131,000 đồng.

Dreame Aero Straight là máy tạo kiểu bằng luồng khí mang tính cách mạng và là sản phẩm lọt vào vòng Chung kết giải IDEA. Thiết bị sử dụng luồng khí vận tốc cao thay vì các tấm nhiệt để đảm bảo không gây hư tổn do nhiệt, tích hợp Chế độ Sấy ướt (Wet Mode) chuyên dụng để sấy khô và duỗi tóc cùng lúc. Sản phẩm có giá 7,990,000 đồng.

máy sấy tóc tốc độ cao Dreame Mini có giá 1,180,000 đồng là "cỗ máy" gọn nhẹ (270g) với Chế độ dành riêng cho trẻ em ở mức 40°C giúp sấy tóc nhẹ nhàng và an toàn.

Dreame Your Style
Dreame Your Style
Dreame Your Style

Sự kiện còn diễn ra có buổi Talkshow mang tên "Yêu bản thân trong cuộc sống hiện đại"

Đáng chú ý, tại sự kiện còn diễn ra có buổi Talkshow mang tên "Yêu bản thân trong cuộc sống hiện đại", với sự tham gia của diễn viên Bình An, KOL Trịnh Hà Vy và nhà tạo mẫu tóc Nguyễn Vũ Hiếu (Sáng lập Gu Hair Salon). Tại đây các diễn giả đã thảo luận về tầm quan trọng của việc duy trì ngoại hình và chia sẻ những bí quyết chuyên nghiệp để có mái tóc khỏe mạnh giữa nhịp sống hối hả.

"Chúng tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết vào dòng sản phẩm chăm sóc tóc này với tầm nhìn giúp mọi người dùng đều có thể trở thành nhà tạo mẫu của chính mình. Bằng cách mang những công nghệ đã được TIME và IDEA công nhận đến Việt Nam, chúng tôi tự tin về kết quả chuyên nghiệp chuẩn salon khi người dùng sử dụng sản phẩm tại nhà.” Ông Jacky Zhong, Tổng Giám đốc Dreame khu vực Đông Nam Á chia sẻ.

Sự kiện trải nghiệm sản phẩm diễn ra từ ngày 03/04 đến 05/04/2026 tại Sảnh Tây, Aeon Mall Long Biên, Hà Nội

Dreame Dreame Your Style chuẩn salon định hình phong cách Công ty TNHH Công nghệ Besttech Việt Nam Hợp tác chiến lược Dreame máy sấy tóc AI

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,400 144,400
Hà Nội - PNJ 141,400 144,400
Đà Nẵng - PNJ 141,400 144,400
Miền Tây - PNJ 141,400 144,400
Tây Nguyên - PNJ 141,400 144,400
Đông Nam Bộ - PNJ 141,400 144,400
Cập nhật: 28/09/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,140 14,440
Miếng SJC Nghệ An 14,140 14,440
Miếng SJC Thái Bình 14,140 14,440
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ACB được vinh danh tại hạng mục “Financial Large Cap có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất 2026” tại IR Awards 2026

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Hà Nội tìm lời giải cho bài toán bãi đỗ xe và hạ tầng sạc điện

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Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

Vespa Primavera được Euipo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 3D và bảo hộ thiết kế

VinFast mở rộng mạng lưới đại lý bán hàng và dịch vụ tại Bắc Mỹ

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Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

Ford tổ chức hội thi tay nghề toàn quốc 2026

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Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

Esports Việt Nam giành được huy chương đầu tiên tại ASIAD 20

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hứng chịu làn sóng phản đối chưa từng có tại Việt Nam

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

PUBG PC hoạt động không phép tại Việt Nam trong thời gian dài

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu

Đội tuyển LMHT Việt Nam thất bại trước Hàn Quốc trong trận giao hữu